H.266 VCC, la nouvelle norme de codage vidéo, serait jusqu'à 50 % plus efficace que la norme précédente Et offre une compression améliorée sans compromettre la qualité visuelle 5PARTAGES 6 0 Le streaming vidéo a considérablement pris de l’ampleur au cours de la dernière décennie et selon une analyse de l’institut allemand Fraunhofer HHI ou l’institut Heinrich Hertz pour les télécommunications, les données vidéos compressées font 80 % du trafic Internet mondial. De ce fait, il est alors important d’apporter des améliorations au codage vidéo. Il a annoncé ce mardi l’arrivée de la nouvelle norme mondiale de codage vidéo H.266 VCC (Versatile Video Coding). Selon la présentation que l’institut en a faite, elle serait 50 % plus efficace que la norme précédente, H.265.



L’institut Fraunhofer a mis en place la nouvelle norme mondiale de H.266 VCC en collaboration avec les partenaires de l’industrie, dont Apple, Microsoft, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm et Sony. Elle offre une compression améliorée, qui réduit les besoins en données d'environ 50 % du débit binaire par rapport à la norme précédente H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) sans compromettre la qualité visuelle. En d'autres termes, la norme H.266/VVC offre une transmission vidéo plus rapide pour une qualité perceptuelle égale.



Pour vous donner une idée de ce que c’est, Fraunhofer a fait savoir ce qui suit : « il faut actuellement 10 Go pour stocker 90 min de vidéo 4K UHD en H.265. En H.266, la même vidéo ne prend plus que 5 Go ». Le codec a d’ailleurs été pensé particulièrement pour les flux vidéos 4K et 8K. En effet, Fraunhofer explique que la nouvelle norme H.266/VVC permet une transmission et un stockage efficaces de toutes les résolutions vidéos, de la SD à la HD jusqu'à 4K et 8K, tout en prenant en charge la vidéo à gamme dynamique élevée et la vidéo omnidirectionnelle à 360°.





À ce titre, mais aussi grâce à une réduction des exigences en matière de données, H.266/VVC rend donc la transmission vidéo sur les réseaux mobiles (où la capacité de données est limitée) plus efficace. Le H.266 est le résultat de trois années de recherche et selon l’institut, il représente le summum d’au moins quatre générations de normes internationales pour le codage vidéo. Benjamin Bross, responsable du groupe des systèmes de codage vidéo au sein de Fraunhofer et éditeur de la spécification standard de +500 pages du H.266/VVC, s'est dit fier du résultat obtenu.



« Après avoir dédié près de trois ans à cette norme, nous sommes fiers d'avoir contribué au développement du H.266/VVC », a-t-il déclaré. « En raison du bond en avant dans l'efficacité du codage offert par le H.266/VVC, l'utilisation de la vidéo va encore augmenter dans le monde entier. En outre, la polyvalence accrue du H.266/VVC rend son utilisation plus attrayante pour un plus large éventail d'applications liées au stockage et la transmission de la vidéo », a-t-il ajouté. Il en est de même pour le Dr Detlev Marpe, chef du département Codage et analyse vidéo de Fraunhofer.



« Si l'on considère que Fraunhofer HHI a déjà joué un rôle clé dans le développement des précédentes normes de codage vidéo H.264/AVC et H.265/HEVC, nous sommes fiers que plus de 50 % des bits sur Internet soient générés par une technologie Fraunhofer », a déclaré Detlev Marpe. Par ailleurs, l’institut a annoncé qu’il est prévu d'établir un modèle de licence uniforme et transparent basé sur le principe FRAND (c'est-à-dire équitable, raisonnable et non discriminatoire) pour l'utilisation des brevets essentiels standards liés à H.266/VVC.



Enfin, il a également annoncé que le MC-IF (Media Coding Industry Forum) a été créé à cette fin. En plus de la Fraunhofer Society, le MC-IF comprend maintenant plus de 30 sociétés et organisations. Les nouvelles puces nécessaires pour utiliser le H.266/VVC, comme celles des appareils mobiles, sont en cours de conception. Le Dr Thomas Schierl, chef du département de codage et d'analyse vidéo de la Fraunhofer HHI, a annoncé que « cet automne, la Fraunhofer HHI publiera le premier logiciel (pour le codeur et le décodeur) qui prendra en charge le H.266/VVC ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette nouvelle norme ?



Voir aussi



Cisco travaille sur Thor, la prochaine génération de codec vidéo open source, suite aux conditions de licence qui entourent l'utilisation du H.265



YouTube : VP9 de plus en plus présent, Google vante les performances de son codec de compression vidéo



Il est temps de remplacer les images GIF par la vidéo AV1 pour améliorer les performances de chargement de votre site Web, selon Kay Singh



Gaming : des modders parviennent à décompiler Super Mario 64 et à publier le code en C grâce à un oubli de Nintendo Le streaming vidéo a considérablement pris de l’ampleur au cours de la dernière décennie et selon une analyse de l’institut allemand Fraunhofer HHI ou l’institut Heinrich Hertz pour les télécommunications, les données vidéos compressées font 80 % du trafic Internet mondial. De ce fait, il est alors important d’apporter des améliorations au codage vidéo. Il a annoncé ce mardi l’arrivée de la nouvelle norme mondiale de codage vidéo H.266 VCC (Versatile Video Coding). Selon la présentation que l’institut en a faite, elle serait 50 % plus efficace que la norme précédente, H.265.L’institut Fraunhofer a mis en place la nouvelle norme mondiale de H.266 VCC en collaboration avec les partenaires de l’industrie, dont Apple, Microsoft, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm et Sony. Elle offre une compression améliorée, qui réduit les besoins en données d'environ 50 % du débit binaire par rapport à la norme précédente H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) sans compromettre la qualité visuelle. En d'autres termes, la norme H.266/VVC offre une transmission vidéo plus rapide pour une qualité perceptuelle égale.Pour vous donner une idée de ce que c’est, Fraunhofer a fait savoir ce qui suit : « il faut actuellement 10 Go pour stocker 90 min de vidéo 4K UHD en H.265. En H.266, la même vidéo ne prend plus que 5 Go ». Le codec a d’ailleurs été pensé particulièrement pour les flux vidéos 4K et 8K. En effet, Fraunhofer explique que la nouvelle norme H.266/VVC permet une transmission et un stockage efficaces de toutes les résolutions vidéos, de la SD à la HD jusqu'à 4K et 8K, tout en prenant en charge la vidéo à gamme dynamique élevée et la vidéo omnidirectionnelle à 360°.À ce titre, mais aussi grâce à une réduction des exigences en matière de données, H.266/VVC rend donc la transmission vidéo sur les réseaux mobiles (où la capacité de données est limitée) plus efficace. Le H.266 est le résultat de trois années de recherche et selon l’institut, il représente le summum d’au moins quatre générations de normes internationales pour le codage vidéo. Benjamin Bross, responsable du groupe des systèmes de codage vidéo au sein de Fraunhofer et éditeur de la spécification standard de +500 pages du H.266/VVC, s'est dit fier du résultat obtenu.« Après avoir dédié près de trois ans à cette norme, nous sommes fiers d'avoir contribué au développement du H.266/VVC », a-t-il déclaré. « En raison du bond en avant dans l'efficacité du codage offert par le H.266/VVC, l'utilisation de la vidéo va encore augmenter dans le monde entier. En outre, la polyvalence accrue du H.266/VVC rend son utilisation plus attrayante pour un plus large éventail d'applications liées au stockage et la transmission de la vidéo », a-t-il ajouté. Il en est de même pour le Dr Detlev Marpe, chef du département Codage et analyse vidéo de Fraunhofer.« Si l'on considère que Fraunhofer HHI a déjà joué un rôle clé dans le développement des précédentes normes de codage vidéo H.264/AVC et H.265/HEVC, nous sommes fiers que plus de 50 % des bits sur Internet soient générés par une technologie Fraunhofer », a déclaré Detlev Marpe. Par ailleurs, l’institut a annoncé qu’il est prévu d'établir un modèle de licence uniforme et transparent basé sur le principe FRAND (c'est-à-dire équitable, raisonnable et non discriminatoire) pour l'utilisation des brevets essentiels standards liés à H.266/VVC.Enfin, il a également annoncé que le MC-IF (Media Coding Industry Forum) a été créé à cette fin. En plus de la Fraunhofer Society, le MC-IF comprend maintenant plus de 30 sociétés et organisations. Les nouvelles puces nécessaires pour utiliser le H.266/VVC, comme celles des appareils mobiles, sont en cours de conception. Le Dr Thomas Schierl, chef du département de codage et d'analyse vidéo de la Fraunhofer HHI, a annoncé que « cet automne, la Fraunhofer HHI publiera le premier logiciel (pour le codeur et le décodeur) qui prendra en charge le H.266/VVC ».Source : L’institut Fraunhofer HHI Que pensez-vous de cette nouvelle norme ?