TikTok est-il en réalité un service de collecte de données déguisé en médias sociaux ? C'est l'avis d'un sénateur libéral australien 19PARTAGES 4 0 Vous connaissez tous probablement la célèbre application de partage vidéos appelée TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, il s’agit d’une application détenue par la société chinoise Bytedance, et qui est utilisée par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Ce que tout le monde ignore par contre, c’est qu’il se pourrait que cette application soit en réalité un service de collecte de données déguisé en médias sociaux. En tout cas, c’est ce qu’a déclaré le sénateur libéral australien Jim Molan.



Il se base sur des affirmations provenant des personnes qui auraient procédé à l'ingénierie inverse de TikTok et se seraient rendus compte du fait qu’il s’agisse d'un service de collecte de données déguisé en médias sociaux. D’après lui, l’application effectuerait un ping GPS de façon assez régulière. Ces allégations surviennent après que le député national George Christensen a accusé TikTok d'être utilisé par le Parti communiste chinois et a demandé son interdiction. Face à ces accusations, Lee Hunter, le directeur général de la filiale de l’entreprise TikTok basée en Australie, a affirmé que l’application ne partageait aucune donnée des utilisateurs avec les gouvernements étrangers.





Seulement, il semble que la seule parole de Hunter ne suffise pas, puisque Jenny McAllister, présidente du comité sénatorial spécial sur les ingérences étrangères par le biais des médias sociaux, aimerait être d’avantage rassurée. Elle a affirmé : « Lorsque des experts en sécurité nationale et en technologie soulèvent des préoccupations au sujet de TikTok, nous devons prendre ces préoccupations au sérieux. Nous voulons que les Australiens aient la certitude que la seule chose à craindre lors de l'utilisation de TikTok soit la qualité de leurs mouvements de danse ».



Elle a ensuite exhorté TikTok à comparaître devant le comité restreint. Pendant que McAllister appelle à l’interdiction de l’application, Molan quant à lui, a déclaré qu'il était trop tôt pour envisager une interdiction et a plutôt encouragé les individus à exercer leur responsabilité personnelle.



En attendant de savoir si l’application TikTok sera ou pas interdite en Australie, il faut savoir qu’elle faisait déjà partie des 59 applications chinoises qui ont été interdites en Inde. Le gouvernement indien a affirmé qu'elles étaient préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité du pays.



Source : The Guardian



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Anonymous fait campagne contre TikTok : « supprimer ce logiciel espion chinois maintenant », déclare le collectif hacktiviste sur son compte Twitter

fleche:

L'Inde décide de bloquer TikTok ainsi que 58 autres applications chinoises, évoquant un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens Vous connaissez tous probablement la célèbre application de partage vidéos appelée TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, il s’agit d’une application détenue par la société chinoise Bytedance, et qui est utilisée par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Ce que tout le monde ignore par contre, c’est qu’il se pourrait que cette application soit en réalité un service de collecte de données déguisé en médias sociaux. En tout cas, c’est ce qu’a déclaré le sénateur libéral australien Jim Molan.Il se base sur des affirmations provenant des personnes qui auraient procédé à l'ingénierie inverse de TikTok et se seraient rendus compte du fait qu’il s’agisse d'un service de collecte de données déguisé en médias sociaux. D’après lui, l’application effectuerait un ping GPS de façon assez régulière. Ces allégations surviennent après que le député national George Christensen a accusé TikTok d'être utilisé par le Parti communiste chinois et a demandé son interdiction. Face à ces accusations, Lee Hunter, le directeur général de la filiale de l’entreprise TikTok basée en Australie, a affirmé que l’application ne partageait aucune donnée des utilisateurs avec les gouvernements étrangers.Seulement, il semble que la seule parole de Hunter ne suffise pas, puisque Jenny McAllister, présidente du comité sénatorial spécial sur les ingérences étrangères par le biais des médias sociaux, aimerait être d’avantage rassurée. Elle a affirmé : « Lorsque des experts en sécurité nationale et en technologie soulèvent des préoccupations au sujet de TikTok, nous devons prendre ces préoccupations au sérieux. Nous voulons que les Australiens aient la certitude que la seule chose à craindre lors de l'utilisation de TikTok soit la qualité de leurs mouvements de danse ».Elle a ensuite exhorté TikTok à comparaître devant le comité restreint. Pendant que McAllister appelle à l’interdiction de l’application, Molan quant à lui, a déclaré qu'il était trop tôt pour envisager une interdiction et a plutôt encouragé les individus à exercer leur responsabilité personnelle.En attendant de savoir si l’application TikTok sera ou pas interdite en Australie, il faut savoir qu’elle faisait déjà partie des 59 applications chinoises qui ont été interdites en Inde. Le gouvernement indien a affirmé qu'elles étaient préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité du pays.Source : The GuardianQu’en pensez-vous ?fleche: TikTok et 53 autres applications iOS continuent de fouiner dans vos données sensibles du presse-papiers, malgré le fait qu'elles ont été épinglées en mars 2020 pour une pratique similaire