Combien coûte 1 Go de données mobiles dans chaque pays ? En France, il vaut en moyenne 0,81 dollar, 4,88 dollars en Belgique et 2,07 dollars en Suisse, Selon un rapport de Cable.co.uk 0PARTAGES 3 0 Internet est maintenant l’une des denrées les plus consommées dans le monde. Des millions de personnes se connectent chaque jour grâce aux données mobiles ou grâce au Wi-Fi. Cependant, à quel prix se connectent les gens dans les différentes parties du globe ? Selon un rapport publié par Cable.co.uk, qui traite du prix de la connexion via les données mobiles, on peut voir que le prix d’un gigaoctet (1 Go) de données mobiles diffère d’une région à une autre. Cette variation est notamment due à plusieurs facteurs, dont l’infrastructure existante, le revenu moyen du consommateur, etc.



Même dans un marché saturé, les réseaux de téléphonie mobile continuent de croître. Selon des données de la GSMA, une entité représentant les intérêts des opérateurs dans le monde entier, rien qu'au cours des cinq dernières années, près d'un milliard de personnes supplémentaires ont eu accès à des services de données mobiles. Toutefois, malgré la prévalence croissante de ces réseaux à travers le monde, le rapport de Cable.co.uk montre que le coût de l'accès peut varier considérablement d'un pays à l'autre, notamment pour ce qui est du prix des données mobiles.



Dans son étude, Cable.co.uk a évalué le coût moyen d'un gigaoctet (Go) de données mobiles dans plusieurs pays et juridictions différents. Malgré la vaste portée mondiale de l'économie mobile, il est clair qu'elle a encore un long chemin à parcourir pour atteindre une véritable accessibilité. En fait, même parmi les pays où les données mobiles sont les plus moins cher dans le monde, la variation des coûts est importante. Le premier pays où le prix de 1 Go de données mobiles est le plus moins au monde est l’Inde. Il est d’environ 0,09 dollar selon les quantificateurs de Cable.co.uk.





À la deuxième place se trouve l'Israël avec un coût moyen pour 1 Go de 0,11 dollar. Ensuite, il y a le Kirghizistan avec 0,21 dollar. Enfin, l’Italie et l’Ukraine arrivent respectivement en quatrième et cinquième place avec respectivement 0,43 et 0,46 dollar pour le coût moyen d’un gigaoctet de données mobiles. L'Inde demeure le pays le moins cher, avec un prix de 0,09 dollar, soit une baisse de 65 % par rapport au coût moyen du pays en 2019. Alors, pourquoi les données mobiles sont-elles si bon marché en Inde ? Le rapport cite la concurrence intense sur le marché indien.



Le pays qui a surpris plus d’un pour sa présence dans le top 5 est le Kirghizistan. Selon les chercheurs, le faible coût de la connectivité dans le pays est le résultat de la forte dépendance du Kirghizistan aux données mobiles comme principale source d'Internet pour la population. Ensuite, à l’autre extrémité de l’étude, on distingue les 5 pays dans lesquelles 1Go est le plus cher au monde. Les cinq pays les plus chers en matière de coût moyen sont : São Tomé-et-Principe (28,26 $), les Bermudes (28,75 $), Nauru (30,47 $), les îles Falkland ( 40,41 $ ) et Sainte-Hélène (52,50 $).



La France quant à elle se trouve à la 30e place mondiale, possédant un coût moyen pour 1Go de 0,81 dollar. La Belgique est 162e avec un coût moyen de 4,88 dollars ; la Suisse est 80e pour 2,07 dollars et le Canada est placé à la 209e position pour un coût moyen d’un gigaoctet de 12,55 dollars. Une tendance frappante à noter est que certains des pays les plus chers pour les données mobiles se situent en Afrique subsaharienne (ASS). Par exemple, il y a le Bénin, classé à la 222e position, où le coût moyen du Go est de 27,22 dollars et le Malawi à la 223e place pour 27,41 dollars.



Dans le rapport, les chercheurs ont identifié plusieurs éléments clés qui permettent d'expliquer la variation du coût des données mobiles entre les différents pays du globe. En voici les principaux :



l’infrastructure existante (ou absence d'infrastructure) : cela peut sembler contre-intuitif, mais la plupart des réseaux mobiles reposent sur une connexion fixe. Par conséquent, les pays disposant d'une infrastructure existante sont en mesure de proposer des forfaits mobiles avec plus de données, à un prix plus avantageux. C'est le cas de l'Inde et de l'Italie. Les pays ne disposant que d'une infrastructure minimale ou inexistante ont recours à des solutions de connexion plus coûteuses, comme les satellites, et le coût est généralement répercuté sur le consommateur ;

dépendance à l'égard des données mobiles : lorsque les données mobiles constituent la principale source d'Internet dans une région donnée, leur adoption peut devenir presque universelle. Cette forte demande entraîne généralement une augmentation du nombre de fournisseurs concurrents, ce qui fait baisser les coûts. Le Kirghizistan en est un bon exemple ;

faible consommation de données : Les pays dont l'infrastructure est médiocre ont tendance à utiliser moins de données. Avec les forfaits mobiles qui offrent des limites de données plus faibles, le coût moyen global par Go a tendance à augmenter. Des pays comme le Malawi et le Bénin sont des exemples de ce phénomène ;

revenu moyen du consommateur : Les pays relativement riches ont tendance à faire payer plus cher les services mobiles, car la population peut généralement se permettre de payer plus cher et le coût d'exploitation d'un réseau est plus élevé. Ce phénomène est manifeste dans des pays comme le Canada ou l'Allemagne.



Source : https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/"]Rapport de l'étude[/URL]