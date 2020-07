« Je n'écris plus de code, je ne me vois plus comme un programmeur, mais plutôt comme un gestionnaire et mainteneur de code », A déclaré Linus Torvalds 38PARTAGES 9 0 Si la plupart des gens peuvent penser que Linus Torvalds passe une grande partie de son temps à écrire du code pour les mises à jour du noyau Linux, il a récemment révélé que ce n’est pas du tout ce qu’il fait. En effet, lors d’une conversation publique avec son ami Dirk Hohndel, le responsable Open Source de VMware, à l’occasion de l'Open Source Summit Europe à Lyon en France, celui-ci a déclaré qu’il ne se voit plus maintenant comme un programmeur, mais plutôt comme un simple “gestionnaire et mainteneur”. Selon ce qu’il a dit, il passe le clair de son temps dans sa boîte mail.



Linux a une très grande communauté autour de lui, mais c’est Linus Torvalds qui s’occupe chaque fois de publier les nouvelles versions du noyau et prend aussi de nombreuses autres décisions importantes pour son bon développement. Une telle chose peut peut-être paraître aux yeux de plusieurs personnes qu’il passe tout son temps à coder, mais Torvalds a rassuré tout le monde que ce n’est pas le cas. Au cours de cette discussion, il a annoncé qu’il ne code plus du tout. Il a expliqué que la majorité du code qu’il est censé écrire lui est envoyé par mail par d’autres contributeurs.





« Je ne connais plus du tout le codage. La plupart des codes que j'écris se trouvent dans mes e-mails. Donc quelqu'un m'envoie un patch... Je [réponds avec] un pseudo-code. J'ai tellement l'habitude d'éditer les patchs que parfois je les édite et je les envoie sans les avoir jamais compilés et jamais testés parce que je les ai littéralement écrits dans ma messagerie ; et je dis : “c'est ce que je fais. Je ne suis plus programmeur” », a-t-il déclaré. À la question de savoir ce qu'il fait du reste de son temps, voici ce qu’il a répondu :



« Je lis et j'écris beaucoup de courriers électroniques. Mon travail consiste en fait, en fin de compte, à dire “non”. Quelqu'un doit dire “non” à [ce patch ou cette demande d'extraction]. Et parce que les développeurs savent que s'ils font quelque chose à laquelle je vais dire “non”, ils font un meilleur travail d'écriture du code. Parfois, les changements de code sont si évidents qu'aucun message n'est vraiment nécessaire. Cela dit, c’est une chose qui n’arrive que très rarement », a-t-il expliqué à Hohndel. Il a aussi expliqué comment il faut s’y prendre pour qu’il valide votre code.



D’après ses dires, pour que votre code arrive à passer le cap avec lui, il est utile de lui expliquer ce que le code fait et pourquoi certains changements sont nécessaires. En outre, il a également ajouté que si vous pouvez lui expliquer votre code, alors il fera confiance au code. En somme, le créateur de Linux n’est plus à présent un développeur, mais plutôt un gestionnaire et un mainteneur de code. Linus Torvalds se contente d’être très réactif aux messages et aux suggestions des autres contributeurs du noyau afin de pouvoir leur montrer la marche à suivre.



« L'un de mes principaux objectifs est d'être très réactif quand les gens m'envoient des patchs. Je dois pouvoir dire oui ou non dans un jour ou deux. Je veux être là tout le temps en tant que mainteneur », a déclaré Torvalds. Selon lui, c’est ce que tous les mainteneurs doivent faire. Torvalds a également admis qu'il est satisfait de ce qu'il fait avec Linux aujourd'hui. Il a aussi affirmé que, comme tout le monde, il a eu des doutes sur ses propres capacités et s’est parfois senti comme un imposteur.



Sur ce point, il a parlé de Git, un autre de ses plus grandes créations. Selon lui, Git lui a permis de se rendre compte qu’il n’était pas "un poney à un tour". « Nous nous posons tous la question : “sommes-nous vraiment bons ?” Et un des principaux doutes que j'avais sur Linux était qu’il est juste une réimplémentation d'Unix. Je peux vous donner quelque chose qui n'est pas juste une meilleure version d'autre chose et Git m'a prouvé que je pouvais le faire. Avoir deux projets qui ont fait un tabac signifie que je ne suis pas un poney à un tour », a-t-il déclaré au public.



