Amazon Web Services, a annoncé hier la disponibilité officielle d'Amazon CodeGuru, un outil de développement basé sur l'apprentissage automatique qui fournit des recommandations intelligentes pour améliorer la qualité du code et identifier les lignes de code les plus coûteuses d'une application.



Amazon CodeGuru a deux composantes : Amazon CodeGuru Reviewer qui permet d'améliorer la qualité du code en recherchant les problèmes critiques, en identifiant les bogues et en recommandant des moyens de les corriger. Amazon CodeGuru Profiler quant à lui, aide les développeurs à trouver les lignes de code les plus coûteuses d'une application, ainsi que des visualisations spécifiques et des recommandations sur la façon d'améliorer le code pour économiser de l'argent.





CodeGuru Reviewer : un outil d’examen du code pour détecter les problèmes



Les développeurs peuvent utiliser cet outil d'apprentissage automatique, pour signaler automatiquement les problèmes courants qui s'écartent des meilleures pratiques, tout en fournissant des recommandations spécifiques sur la manière de les corriger, y compris des exemples de code et des liens vers la documentation pertinente. Pour les révisions de code, les développeurs engagent leur code comme d'habitude dans le dépôt de leur choix et ajoutent Amazon CodeGuru Reviewer comme l'un des réviseurs de code, sans autre modification du processus de développement normal. Amazon CodeGuru Reviewer analyse les bases de code existantes dans le dépôt, identifie avec une grande précision les bogues et les problèmes critiques difficiles à trouver, fournit des suggestions intelligentes sur la manière de les corriger et crée une base de référence pour les révisions de code successives. Pour ce faire, Amazon CodeGuru Reviewer ouvre une demande d'extraction et commence automatiquement à évaluer le code en utilisant des modèles d'apprentissage automatique qui ont été formés sur plusieurs décennies de révisions de code sur Amazon.com et sur plus de dix mille projets open-source sur GitHub. Si Amazon CodeGuru Reviewer découvre un problème, il ajoutera à la demande d'extraction un commentaire lisible par l'homme qui identifie la ligne de code, le problème spécifique et la correction recommandée.



Amazon CodeGuru Reviewer fournit également un tableau de bord de demande d'extraction qui répertorie les informations relatives à tous les examens de code. Les utilisateurs peuvent également donner leur avis sur les recommandations de CodeGuru Reviewer en cliquant sur une icône représentant un pouce en haut ou un pouce en bas, ce qui permet d'améliorer les recommandations au fil du temps grâce à l'apprentissage automatique.





CodeGuru Profiler : un outil pour optimiser les performances d’une application



Les développeurs peuvent utiliser cet outil d'apprentissage automatique, pour identifier les lignes de code les plus coûteuses. En les aidant à comprendre le comportement d'exécution de leurs applications, à identifier et à supprimer les inefficacités du code, à améliorer les performances et à réduire considérablement les coûts de calcul. Par exemple, les équipes internes d'Amazon ont utilisé Amazon CodeGuru Profiler sur plus de 30 000 applications de production, ce qui a permis d'économiser des dizaines de millions de dollars sur les coûts de calcul et d'infrastructure. De plus, l'équipe des paiements aux consommateurs d'Amazon.com a utilisé Amazon CodeGuru Profiler de 2017 à 2018 pour gagner en efficacité lors de la plus grande journée d'achat de l'année et a réalisé une augmentation de 325 % de l'efficacité de l'utilisation du processeur dans leurs applications et a réduit les coûts de 39 %.



Amazon CodeGuru Profiler utilise également l'apprentissage machine pour identifier automatiquement les méthodes de code et les comportements anormaux qui ont le plus d'impact sur la latence et l'utilisation du processeur. Ces informations sont rassemblées dans un profil qui montre clairement les zones de code les plus inefficaces et fournit des visualisations qui identifient les méthodes de code qui créent des goulots d'étranglement, ainsi qu'un graphique chronologique des anomalies détectées. Le profil comprend des recommandations sur la manière dont les développeurs peuvent résoudre les problèmes pour améliorer les performances et estime également le coût (en dollars) de la poursuite de l'exécution d'un code inefficace afin que les développeurs puissent donner la priorité aux mesures correctives. Les développeurs peuvent désormais profiter de la même technologie déployée chez Amazon pour améliorer les performances des applications et l'expérience des clients, tout en éliminant leurs lignes de code les plus coûteuses.



« Nos clients développent et exécutent de nombreuses applications qui comprennent des millions et des millions de lignes de code. Il est extrêmement important d'assurer la qualité et l'efficacité de ce code, car les bogues et les inefficacités, même dans quelques lignes de code, peuvent être très coûteux. Aujourd'hui, les méthodes d'identification des problèmes de qualité du code prennent beaucoup de temps, sont manuelles et sujettes aux erreurs », a déclaré Swami Sivasubramanian, vice-président d'Amazon Machine Learning. « CodeGuru combine les décennies d'expérience d'Amazon en matière de développement et de déploiement d'applications à l'échelle avec une expertise considérable en matière d'apprentissage machine,* pour offrir aux clients un service qui améliore la qualité des logiciels, réjouit leurs clients avec de meilleures performances applicatives et élimine leurs lignes de code les plus coûteuses », a-t-il ajouté.



Une tarification en fonction de son utilisation



Amazon CodeGuru peut être activé à partir de la console Amazon Web Services. La tarification repose sur l’utilisation du service, en fonction du nombre de lignes de code examinées et les heures d’échantillonnage par profil d’application :

Amazon CodeGuru Reviewer : 0,75 dollars pour l’analyse de 100 lignes de code ;

Amazon CodeGuru Profiler : 0,005 dollars par heure d’échantillonnage.



Un essai gratuit pendant 90 jours est actuellement proposé pour tester le service.



Amazon CodeGuru est disponible aujourd'hui dans les régions suivantes : aux États-Unis (Virginie du Nord, Ohio, Oregon), en Europe (Irlande, Londres, Paris, Stockholm), en Asie (Singapour, Tokyo) et à Sydney.



