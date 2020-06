« Pas de contrats avec la police », plus de 1600 salariés de Google lui demandent d'arrêter de travailler avec les forces de l'ordre Dans le contexte de la lutte contre le racisme 30PARTAGES 4 0 Après les violences policières qui ont conduit à la mort de l’Afro-américain George Floyd le 25 mai dernier, une vague d’indignation s’est soulevée dans plusieurs partie du monde, invitant les autorités à des réformes dans la lutte contre le racisme. C’est dans ce contexte que des sociétés technologiques se sont levées.



Le PDG d’Alphabet (maison mère de Google) Sundar Pichai s’est engagé à embaucher plus de personnes issues des minorités pour des postes à responsabilités, à verser 12 millions de dollars à des associations luttant contre le racisme, et à leur offrir également des espaces publicitaires. « Notre communauté noire souffre [...] Pour ceux qui ressentent du chagrin, de la colère, de la tristesse et de la peur, vous n’êtes pas seuls. Nous soutenons l’égalité raciale et tous ceux qui se battent pour l’obtenir », avait-il alors déclaré.



Mais plusieurs employés de l’entreprise estiment que ces mesures n’ont pas suffisamment d’impact. Plus de 1 600 employés d'Alphabet Inc. lui ont demandé de cesser de vendre ses technologies aux forces de police. Intitulée « Pas de contrats avec la police », la pétition évoque une technologie d’intelligence artificielle pouvant être utilisée par les autorités pour « traquer les immigrants grâce aux images de surveillance des drones ». Elle affirme aussi que le comité d’action politique de l’entreprise « fait des dons aux politiciens racistes et aux tenants de la suprématie blanche ».





Plus loin, ils disent : « nous sommes déçus que Google continue de vendre ses technologies aux forces de police plutôt que de rejoindre les millions de personnes qui veulent cesser de financer ces institutions ».



La pétition évoque plus spécifiquement le cas de la police de Clarkstown, à New York : « Pourquoi aider les institutions responsables du genou sur le cou de George Floyd à être plus efficaces sur le plan organisationnel ? De plus, la même force de police de Clarkstown dont Google fait la publicité comme une réussite a été poursuivie à plusieurs reprises pour surveillance illégale des organisateurs de Black Lives Matter ». Cette accusation fait référence au fait que Google a évoqué publiquement la manière dont les autorités de Clarkstown ont utilisé la G Suite pour partager des informations et des preuves numériques.



Des militants des droits civiques à travers les États-Unis ont appelé pendant des années à réduire les services de police traditionnels, et les efforts ont pris de l'ampleur grâce aux manifestations contre la mort de George Floyd le mois dernier.





Suite à cette pétition, la porte-parole de Google Cloud, Cynthia Horiguchi, a indiqué : « nous sommes engagés dans un travail qui fait une différence significative pour combattre le racisme systémique, et nos employés ont fait plus de 500 suggestions de produits au cours des dernières semaines, que nous sommes en train d’examiner. Sur ce point, nous avons été la première grande entreprise à décider, il y a des années, de ne pas commercialiser la reconnaissance faciale et nous avons des principes sur l’IA très clairs qui interdisent son utilisation ou sa vente à des fins de surveillance. Nous avons des conditions d’utilisation de longue date pour les plateformes informatiques généralement disponibles comme Gmail, GSuite et Google Cloud Platform, et ces produits resteront disponibles pour les gouvernements et les autorités locales, y compris les services de police ».



En 2018, plus de 3100 employés de Google avaient signé une pétition pour demander à l’entreprise de retirer du projet Maven. Ce dernier visait à améliorer les opérations des drones en utilisant des technologies de reconnaissance d'images. Selon le Pentagone, l'objectif initial est de fournir à l'armée une vision par ordinateur avancée, permettant la détection et l'identification automatique d'objets (classés dans pas moins de 38 catégories) capturés par la caméra d'un drone.

Seulement, référence faite à une publication (parue en juillet 2017) du département de la Défense (DoD) des États-Unis, il s’agit de « gagner des guerres en s’appuyant sur les algorithmes et l’intelligence artificielle ». Difficile dans de telles conditions de ne pas entrevoir une utilisation pervertie de l’IA de Google, notamment, pour exceller dans les frappes ciblées.



