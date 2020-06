Amazon annonce un fonds de 2 milliards de dollars pour investir dans des entreprises de produits Services et technologies de construction afin de décarboniser l'économie et de protéger la planète 8PARTAGES 9 0 Amazon (NASDAQ:AMZN) a annoncé la création du Fonds d'engagement pour le climat (The Climate Pledge Fund), destiné à soutenir le développement de technologies et de services durables qui permettront à Amazon et à d'autres entreprises de respecter l'engagement sur le climat - un engagement à atteindre un niveau net de zéro carbone d'ici 2040. Ce programme d'investissement en capital-risque spécialisé, doté d'un financement initial de 2 milliards de dollars, soutiendra des entreprises visionnaires dont les produits et services faciliteront la transition vers une économie sans carbone.



L'année dernière, Amazon et Global Optimism ont co-fondé The Climate Pledge, un engagement à parvenir à l'accord de Paris dix ans plus tôt et à être net zéro carbone d'ici 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) et Infosys se sont récemment joints à cet engagement, envoyant ainsi un signal important au marché, à savoir que la demande de produits et de services contribuant à la réduction des émissions de carbone augmentera rapidement. Le nouveau Fonds d'engagement pour le climat d'Amazon accélérera les investissements dans les innovations pour l'économie sans carbone de l'avenir.





"Le Climate Pledge Fund cherchera à investir dans les entrepreneurs et les innovateurs visionnaires qui créent des produits et des services pour aider les entreprises à réduire leur impact carbone et à fonctionner de manière plus durable", a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. "Des entreprises du monde entier, de toutes tailles et à tous les stades, seront prises en considération, depuis le démarrage de pré-produits jusqu'aux entreprises bien établies. Chaque investissement éventuel sera jugé sur son potentiel à accélérer le chemin vers le zéro carbone et à aider à protéger la planète pour les générations futures".



Le Climate Pledge Fund investira dans des entreprises de plusieurs secteurs, notamment le transport et la logistique, la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie, la fabrication et les matériaux, l'économie circulaire, et l'alimentation et l'agriculture. Au fil du temps, Amazon cherchera également à impliquer d'autres signataires du Climate Pledge dans ce programme d'investissement à risque.



"Amazon a démontré son leadership en adoptant des technologies à faible émission de carbone à l'échelle", a déclaré le PDG de Rivian, R.J. Scaringe. "Leur investissement dans Rivian et la commande ultérieure de 100 000 fourgons de livraison électriques réduiront considérablement l'empreinte carbone du réseau de livraison de colis d'Amazon. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'un avenir de services de livraison décarbonisés".





Amazon a également publié son rapport de durabilité 2019 et une mise à jour des objectifs et programmes de durabilité de l'entreprise, notamment :

Amazon a annoncé qu'elle est sur la voie d'une exploitation à 100 % des énergies renouvelables d'ici 2025, soit cinq ans plus tôt que prévu. Dans le cadre de The Climate Pledge, Amazon s'était précédemment engagée à atteindre 80 % d'énergie renouvelable d'ici 2024 et 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030.

À ce jour, Amazon a annoncé 91 projets d'énergie renouvelable dans le monde entier. Ensemble, ces projets totalisant une capacité de plus de 2 900 MW fourniront plus de 7,6 millions de MWh d'énergie renouvelable par an, soit suffisamment pour alimenter 680 000 foyers américains.

Amazon a effectué deux investissements de son Right Now Climate Fund de 100 millions de dollars dans des solutions basées sur la nature et des projets de reforestation dans le monde entier, notamment un projet de reforestation dans les Appalaches aux États-Unis et une initiative d'écologisation urbaine à Berlin, en Allemagne.

de 100 millions de dollars dans des solutions basées sur la nature et des projets de reforestation dans le monde entier, notamment un projet de reforestation dans les Appalaches aux États-Unis et une initiative d'écologisation urbaine à Berlin, en Allemagne. Depuis 2015, Amazon a réduit le poids des emballages sortants de 33 % et a éliminé plus de 880 000 tonnes de matériel d'emballage, soit l'équivalent de 1,5 milliard de boîtes d'expédition



En savoir plus sur les objectifs et les programmes de durabilité d'Amazon



À propos d'Amazon



Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession du client plutôt que l'orientation vers la concurrence, la passion de l'invention, l'engagement à l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients, les achats en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo et Alexa sont quelques-uns des produits et services dont Amazon est le pionnier.



Source :



Et vous ?

Quel est l'impact carbone d'Amazon aujourd'hui ? Amazon ne le dit pas. Est-ce cet impact carbone inclut oui ou non la fabrication des produits vendus ? La fabrication d'un ordinateur portable produit presque une tonne de CO2. Vouloir se prétendre zéro carbone et vendre des produits et des services produisant du CO2 serait un peu contradictoire. Le premier geste écologique pour Amazon serait déjà d'arrêter de détruire



Ensuite les énergies renouvelables c'est bien, mais les collecteurs (éoliennes et panneaux solaires) ne sont pas renouvelables et nécessitent nombre de métaux et de énergies fossiles pour être fabriqués. Ces énergies renouvelables ne sont pas pilotables, et s'il faut en plus des batteries ça devient assez problématique et augmente l'impact carbone.



Vouloir tout passer à l'électricité en pensant que cela va décarboner l'énergie est également un leurre. À voir la vidéo « La transition électrique : les doigts dans l'emprise » :



3 0 Malheureusement c'est certainement une opération de communication visant à donner une bonne image d'Amazon. D'ailleurs aucun chiffre n'est donné donc on ne peut vraiment pas se faire une idée, on est vraiment dans la communication.Quel est l'impact carbone d'Amazon aujourd'hui ? Amazon ne le dit pas. Est-ce cet impact carbone inclut oui ou non la fabrication des produits vendus ? La fabrication d'un ordinateur portable produit presque une tonne de CO2. Vouloir se prétendre zéro carbone et vendre des produits et des services produisant du CO2 serait un peu contradictoire. Le premier geste écologique pour Amazon serait déjà d'arrêter de détruire plusieurs millions de produits neufs tous les ans . De plus on arrive pas à séparer la croissance des émissions de CO2, plus on fait de croissance, plus on émettra du CO2. Si Amazon cherche à tout prix la croissance, cela augmentera proportionnellement ses émissions de CO2. Et la croissance n'est pas durable.Ensuite les énergies renouvelables c'est bien, mais les collecteurs (éoliennes et panneaux solaires) ne sont pas renouvelables et nécessitent nombre de métaux et de énergies fossiles pour être fabriqués. Ces énergies renouvelables ne sont pas pilotables, et s'il faut en plus des batteries ça devient assez problématique et augmente l'impact carbone.Vouloir tout passer à l'électricité en pensant que cela va décarboner l'énergie est également un leurre. À voir la vidéo « La transition électrique : les doigts dans l'emprise » : Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



Je serais ébahis quand ils aurons des camions de livraisons et des avions électriques ou à hydrogène, et des panneaux solaires sur leurs entrepôts, mais je pense qu'on est loin d'en arriver la.



Une start-up écolo à la noix va se goinfrer avec le budget pour planter des arbres dont plus de 99% vont décéder, c'est le scénario le plus probable. 1 0 Pour neutraliser les émissions de carbone des camions de livraison et des avions de son énorme flotte de transport il va falloir en planter des milliards d'arbres. D'autant que généralement ceux qui font ça comptabilisent les arbres plantés et pas ceux qui survivent, genre moins de 1% seulement, et donc le résultat de l'opération est généralement bien moindre que ce qui est annoncé.Je serais ébahis quand ils aurons des camions de livraisons et des avions électriques ou à hydrogène, et des panneaux solaires sur leurs entrepôts, mais je pense qu'on est loin d'en arriver la.Une start-up écolo à la noix va se goinfrer avec le budget pour planter des arbres dont plus de 99% vont décéder, c'est le scénario le plus probable. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com

Un cargo pollue-t-il autant que toutes les voitures françaises ?

Les cargos et porte-conteneurs utilisent l’un des carburants les plus sales au monde, un résidu visqueux du pétrole, lourd et difficile à brûler. Ce pétrole « bunker » est ce qui reste une fois que les autres produits pétroliers – essence, naphta ou encore diesel – plus légers, ont été raffinés. Seul l’asphalte utilisé pour les routes est plus épais.



On y trouve des résidus de métal, de la cendre, et surtout beaucoup de soufre. Le carburant rejettera ainsi beaucoup de NOx et SOx (oxydes d’azote et oxydes de soufre). « Importants polluants de l’air, ils accélèrent la formation de particules fines et ultra-fines », explique l’association écologiste France Nature Environnement. Longtemps utilisé par l’industrie, notamment pour faire tourner des centrales électriques, le pétrole bunker a été progressivement cantonné au transport maritime en raison des pluies acides qu’il provoquait.

(...)

A ce niveau de 0,1 %, un porte-conteneurs produirait autant d’oxydes de soufre qu’un million de voitures environ. Ces calculs, partagés entre autres par France Nature Environnement, ne sont que des estimations, mais ils donnent un ordre d’idée qui permet d’assurer que, s’il génère une pollution considérable, un cargo de fret ne représente pas l’équivalent de l’intégralité du parc automobile français, ce dernier étant évalué à 32 millions de véhicules particuliers.



En revanche, la pollution d’un seul cargo équivaut à environ 50 millions de voitures dans les cas où la teneur en soufre est encore de 3,5 %, une pollution tolérée dans des zones de plus en plus limitées et amenées à disparaître d’ici deux ans. En effet, en 2016, l’Organisation maritime internationale (OMI), une entité des Nations unies, a adopté une résolution pour réduire la teneur maximale en soufre à 0,5 % à partir de 2020 au niveau mondial. , un résidu visqueux du pétrole, lourd et difficile à brûler. Ce pétrole « bunker » est ce qui reste une fois que les autres produits pétroliers – essence, naphta ou encore diesel – plus légers, ont été raffinés. Seul l’asphalte utilisé pour les routes est plus épais.On y trouve des résidus de métal, de la cendre, et surtout beaucoup de soufre. Le carburant rejettera ainsi beaucoup de NOx et SOx (oxydes d’azote et oxydes de soufre). « Importants polluants de l’air, ils accélèrent la formation de particules fines et ultra-fines », explique l’association écologiste France Nature Environnement. Longtemps utilisé par l’industrie, notamment pour faire tourner des centrales électriques, le pétrole bunker a été progressivement cantonné au transport maritime en raison des pluies acides qu’il provoquait.(...)A ce niveau de 0,1 %, un porte-conteneurs produirait autant d’oxydes de soufre qu’un million de voitures environ. Ces calculs, partagés entre autres par France Nature Environnement, ne sont que des estimations, mais ils donnent un ordre d’idée qui permet d’assurer que, s’il génère une pollution considérable, un cargo de fret ne représente pas l’équivalent de l’intégralité du parc automobile français, ce dernier étant évalué à 32 millions de véhicules particuliers.En revanche, la pollution d’un seul cargo équivaut à environ 50 millions de voitures dans les cas où la teneur en soufre est encore de 3,5 %, une pollution tolérée dans des zones de plus en plus limitées et amenées à disparaître d’ici deux ans. En effet, en 2016, l’Organisation maritime internationale (OMI), une entité des Nations unies, a adopté une résolution pour réduire la teneur maximale en soufre à 0,5 % à partir de 2020 au niveau mondial.



Il y a plein d'arnaque dans l'écologie, par exemple :

Fermer des centrales nucléaires, puis être obligé d'ouvrir des centrales à charbon ou à pétrole pour compenser

Installer des éoliennes, alors que ça pollue beaucoup et ça produit que dalle (ça coûte super cher à installer, à maintenir, à démonter)

Installer des panneaux solaires qui nécessitent des terres rares dont l’extraction est extrêmement polluante (l’espérance de vie des panneaux solaire n'est pas très grande)

Les voitures électriques qui sont très polluante à produire (vous croyez que ça respecte l’environnement une batterie ?)

Peut-être qu'un jour il y aura des solutions viable pour générer de l’électricité à partir du soleil ou du vent, et il y aura peut-être aussi moyen de stocker efficacement de grande quantité d'énergie, mais pour le moment ce n'est pas le cas.

On est encore très loin de faire mieux que l'énergie nucléaire. Mais peut-être qu'à force d'investir des milliards et des milliards des solutions verront le jour. (il y en a plein qui pensent qu'il y a moyen de faire quelque chose avec l'hydrogène)



Envoyé par Sandra Coret Envoyé par Chaque investissement éventuel sera jugé sur son potentiel à accélérer le chemin vers le zéro carbone et à aider à protéger la planète pour les générations futures".



Envoyé par Sandra Coret Envoyé par "Le Climate Pledge Fund cherchera à investir dans les entrepreneurs et les innovateurs visionnaires qui créent des produits et des services pour aider les entreprises à réduire leur impact carbone et à fonctionner de manière plus durable" 0 0 C'est sympa d'investir 2 milliards pour faire du greenwashing, mais si vous voulez diminuer la pollution consommez local :Malheureusement l'UE signe des traités de libre échange avec la terre entière (sauf la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela) donc le nombre de cargo pourrait augmenter. Le pouvoir d'achat des français va diminuer, donc ils vont peut-être acheter plus de produits qui viennent de l'étranger car ils sont moins cher (viande américaine).Il y a plein d'arnaque dans l'écologie, par exemple :Peut-être qu'un jour il y aura des solutions viable pour générer de l’électricité à partir du soleil ou du vent, et il y aura peut-être aussi moyen de stocker efficacement de grande quantité d'énergie, mais pour le moment ce n'est pas le cas.On est encore très loin de faire mieux que l'énergie nucléaire. Mais peut-être qu'à force d'investir des milliards et des milliards des solutions verront le jour. (il y en a plein qui pensent qu'il y a moyen de faire quelque chose avec l'hydrogène)Si vous voulez du zéro carbone construisez des centrales nucléairesSi vous voulez réduire votre impact carbone passez moins de commandes sur Amazon

