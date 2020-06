(1) : Expéditions mondiales de smartwatch Q1 2020 et Q1 2019 (1) : Expéditions mondiales de smartwatch Q1 2020 et Q1 2019





(2) : Smartwatch, part de marché Chine, USA et le reste du monde (2) : Smartwatch, part de marché Chine, USA et le reste du monde

Les expéditions mondiales de montres intelligentes (ou smartwatch, en anglais) ont atteint 14,3 millions d’unités au premier trimestre (Q1) 2020, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre, malgré COVIDE-19, nous rapporte Canalys, une équipe de conseillers dans les secteurs de l’informatique. Les chiffres sont visibles sur le graphique (1) ci-dessous.Le graphique prend en paramètres les fournisseurs de renoms dans ce secteur d’activité puis raccorde à chaque fournisseur en millions de dollars le coût global des smartwatch expédiées au Q1 2020 et au Q1 2019 avec précision sur la part de marché allouée à chacun.Apple et Huawei ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs. Apple doit la stimulation de ses ventes à ses derniers partenariats avec des opérateurs en Asie du Sud-Est et en Amérique latine et Huawei a inclus sa montre intelligente dans les achats de son dernier smartphone P40 flagship, a souligné Canalys.D'autre part, le rapport de l'équipe Canalys tient également à mettre en évidence que les expéditions de montres intelligentes en Chine ont augmenté de 66 % au premier trimestre de 2020 rivalisant avec les expéditions nord-américaines, voir le graphique (2) ci-dessous.Pour conclure, Cynthia Chen, analyste de recherche chez Canalys, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que la Chine soit le principal moteur de croissance de la montre connectée en 2020 en raison de son économie fortement redressée et d’une plus grande poussée de la part des acteurs locaux notamment : Huawei, Xiaomi et le nouveau venu Oppo ».Source : Canalys Que pensez-vous de cette enquête ?