Capture d’écran de Falkon sous l’EmmaDE3 1.02 LXQt



Que pensez-vous de l'usage de logiciels libres dans des actions de solidarité, en particulier pour équiper des structures de formation ?

Que pensez-vous de cette idée qui consiste à remplir une distribution GNU/Linux de logiciels et de données de culture libre ?

Quel logiciel pensez-vous que nous devrions ajouter dans notre prochaine version Alpha 2 ?

Le Collectif Emmabuntüs est heureux d'annoncer la sortie au 15 juin 2020, de la mise à jour de l’Emmabuntüs Debian Édition 3 1.02 (32 et 64 bits) basée sur la Debian 10.4 Buster et les environnements Xfce LXQt . Cette version rétroporte majoritairement les améliorations développées sur la version 4.Cette distribution a été conçue pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, notamment, à l’origine, aux communautés(d'où son nom). L'objectif est de favoriser la découverte de GNU Linux par les débutants, de prolonger la durée de vie du matériel pour finalement limiter le gaspillage lié à la surconsommation de matières premières.Cette nouvelle mise à jour de notre distribution reprend les améliorations de l'Emmabuntüs DE4 , notamment en remplaçant nativement dans l’ISO l’environnement LXDE par LXQt. Cet environnement ne nécessite donc pas une étape supplémentaire de post-installation, et nous lui avons adjoint le navigateur Internet Falkon , permettant ainsi un fonctionnement du système avec seulement 1 Go de RAM.Comme de rigueur, nous avons profité de cette nouvelle version pour supprimer certains logiciels obsolètes, et faire un peu de ménage dans les logiciels les moins utiles et faisant double emploi. Nous avons aussi ajouté quelques petits utilitaires, tels que inxi inxi-gui , pour améliorer l’entre-aide sur notre forum et d’autres encore pour faciliter l’utilisation de notre distribution : SMTube , font-manager et mediainfo-gui. Puis nous avons remplacé Nomacs par gThumb pour permettre une gestion plus souple des photothèques.En plus de toutes ces évolutions contenues dans l’Emmabuntüs DE4, nous avons ajouté quelques applications telles que : VeraCrypt pour permettre la sécurisation de vos données personnelles dans un container chiffré et transportable , et GtkHash pour faciliter le vérification des sommes de contrôle de vos fichiers et des ISO. Nous avons aussi ajouté RadioTray-NG et Vo k oscreen pour remplacer leurs équivalents devenus obsolètes (RadioTray et Kazam). Il est a noté que ces évolutions seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l’Emmabuntüs DE 4 Alpha 2, qui sortira après la mise en ligne de la Debian 11 Alpha 3.Enfin, l’ensemble de nos scripts a été amélioré et complété pour permettre l’utilisation en parallèle des deux environnements de bureau Xfce et LXQt .Laréalisée par notre ami arpinux présentant les nouveautés les plus importantes de l’Emmabuntüs DE 4, ainsi que les indémodables et incontournables d’Emmabuntüs est parfaitement adaptée pour présenter les nouveautés de l’Emmabuntüs DE 3 1.02.Cette nouvelle version embarque aussi la nouvelle version des «».Voir l'ensemble des améliorations de cette version dans l’annonce faite sur notre site : «».Vous pourrez trouver les liens de téléchargement sur