Une récente étude de Synergy Research Group révèle que durant le premier trimestre de cette année,. Après l’apparition du Covid-19, une prédisposition de croissance en continu semble avoir été interrompue. Si le contexte actuel désavantage certains secteurs liés à cette activité, d’autres en profitent.Le chiffre d’affaires des infrastructures de centre de données, regroupant à la fois le cloud, le non-cloud ainsi que les matériels et logiciels, a atteint 35,8 milliards de dollars sur cette période. Et les infrastructures de cloud public correspondent à 37 % de ce montant, signifiant une part de 13,25 milliards de dollars au premier trimestre.En effet, alors que les infrastructures de centre de données destinées au cloud public ont acquis une hausse de leurs revenus de l’ordre de 3 %, les entreprises et les approvisionneurs de services individuels ont vu les leurs diminuer de 4 %., parmi tous les « original design manufacturers (ODMs) », devant Microsoft, Inspur et Cisco. De son côté,. La multinationale est talonnée par Dell, HPE, Cisco et enfin VMware.Si l’on opère une séparation entre les segments, les matériels de réseau, de stockage ainsi que les serveurs constituent 73 % du marché. Les 27 % restants reviennent aux OS, à la gestion du cloud, aux logiciels de virtualisation et à la sécurité des réseaux. Si Dell se trouve en pôle position grâce aux revenus rapportés par le stockage et les serveurs, Microsoft s’impose dans les applications de virtualisation ainsi que dans les systèmes d’exploitation. Quant au segment réseau, Cisco arrive avant la concurrence et se met en tête. Derrière ces trois leaders, il y a Inspur, HPE, VMware, Huawei, IBM, Lenovo et NetApp. Inspur détient le taux d’accroissement le plus important.« Les revenus des services de cloud computing continuent d'augmenter de près de 40 % par an, les revenus des entreprises en mode SaaS de près de 25 %, les revenus de la recherche et des réseaux sociaux de plus de 15 %, et les revenus du commerce électronique de plus de 20 %, autant de facteurs qui contribuent à la croissance et à l'augmentation des dépenses en matière d'infrastructures de cloud computing publiques », analyse John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group.« La plupart de ces services sont soit peu touchés par Covid-19, soit peuvent être stimulés par un changement de comportement des entreprises et des consommateurs. D'autre part, de nombreuses entreprises ont subi les effets négatifs de la pandémie, ce qui a entraîné une pression accrue sur les budgets d'investissement et une plus grande incitation à transférer les charges de travail aux fournisseurs de services de cloud public », ajoute-t-il.Par ailleurs, l’évolution de ces chiffres est attendue, sachant que de nombreuses mesures ont été annoncées par les gouvernements et les entreprises au cours du deuxième trimestre. Une chose est sûre : la crise a eu un impact sur le marché, car de nombreuses études ont tablé sur une croissance bien plus élevée pour cette année. En novembre dernier, Gartner s'était notamment attendu à une croissance des services de cloud public de 17 % en 2020 Source : Synergy Research Group Que pensez-vous de ces chiffres ?