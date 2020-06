Le Français Qwant se prépare à licencier un quart de son effectif Pour réduire ses coûts et se concentrer sur son principal service qu'est son moteur de recherche 183PARTAGES 12 0 Qwant, le moteur de recherche français axé sur le respect de la vie privée, a été présenté par le gouvernement comme l'un des piliers pour atteindre la « souveraineté » technologique, encore inexistante avec la domination des géants américains de la Silicon Valley. Il a bénéficié d'une subvention de plus de 20 millions d'euros de la Caisse des Dépôts pour lui permettre de concurrencer Google, et est aujourd'hui le moteur de recherche par défaut dans les administrations publiques.



Même si chacun s’accorde sur la nécessité de disposer d’un outil de souveraineté numérique français ou plus largement à l’échelle européenne, il faut signaler que depuis qu’elle existe (9 ans), la startup française peine à réaliser un chiffre d’affaires au-delà des 5 millions d’euros. Les pertes se multiplient pour l’entreprise qui jamais n’a réussi à atteindre les objectifs fixés. En 2017, son activité n’aura généré que 3 millions d’euros, puis cinq millions d’euros un an après. L'année dernière, le chiffre d’affaires de l’entreprise s'est situé aux alentours des 7 millions d’euros, alors que Qwant tablait sur 15 millions d’euros. De plus, malgré un chiffre d’affaires bas, Qwant a une charge salariale importante - avec un niveau de rémunération apparemment trop élevé - et la crédibilité du groupe a pris un coup depuis qu’on sait qu’il dépend énormément de Microsoft Bing. Les coûts ayant augmenté, le moteur de recherche perdait plus d’un million d’euros par mois, sans perspective de basculer vers un modèle bénéficiaire.



La semaine dernière, Qwant a annoncé aux salariés un vaste plan de réorganisation pour se recentrer sur son cœur de métier. D'après les informations obtenues par nos confrères chez France Info, cette restructuration menacerait de fermeture le bureau d'Ajaccio (Corse-du-Sud), dont les douze salariés s'occupent du service Qwant Music, ainsi que celui d'Épinal (Vosges), racheté en 2017 à l'entreprise Xilopix qui a vu son nombre de salariés être réduit progressivement malgré les promesses de recrutements. Il faut également compter sur la suppression de postes au siège parisien. En tout, Qwant va se séparer d’une trentaine de personnes sur les 120 que compte son équipe.



France Info précise tout de même avoir consulté des documents internes qui indiquent que 16 postes seraient créés dans le même temps, principalement pour renforcer les équipes de développement à Nice (Alpes-Maritimes).



Jean-Claude Ghinozzi, qui a repris la tête de l’entreprise en lieu et place d’Éric Léandri, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations des journalistes. S’il reconnait que Qwant a « bien conscience que nous n’avons pas toujours été ces dernières années à la hauteur des attentes suscitées ou des promesses faites », il note que : « Nous sommes aujourd’hui chez QWANT à la tâche et nous nous consacrons pleinement au projet core « Qwant search » en améliorant encore et encore nos services et notre plateforme technologique.



La mise en œuvre de cette stratégie toute tournée vers notre moteur de recherche, l’enrichissement de son écosystème et la monétisation de ses services, nécessite des changements d’organisation et une affectation de nos ressources humaines et financières différentes. C'est pourquoi des discussions sont engagées avec les représentants du personnel portant sur la réorganisation des activités du groupe Qwant. »





Une stratégie pour réduire au plus vite la dépendance à Bing ?



Une note datée du mois d'août 2019 suite à un audit d’une journée chez Qwant, en vue de son installation sur les ordinateurs de l’administration publique, a été rédigée les agents de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), de l’ANSSI (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), du ministère des Armées et de l’École normale supérieure. Ceux-ci ont noté entre autres que Qwant ne marche pas, ou mal ; ses résultats sont tirés principalement du moteur de recherche Bing, de Microsoft ; ils sont souvent datés, peu fiables, peu pertinents, limités en nombre.



La DINUM a évoqué plusieurs limitations dont souffre le moteur de recherche, à savoir : « une difficulté à passer à l’échelle, notamment en termes de nombre de pages web traitées ; une difficulté à gérer un rafraîchissement fréquent des pages web déjà visitées pour en capturer les modifications ; une impossibilité d’utiliser l’index en temps réel pour les recherches des utilisateurs ».



La dépendance de Qwant à Bing et de manière générale la performance de l’index de Qwant dérangent la DINUM. Elle ne peut pas « exclure un scénario dans lequel l’essentiel des réponses viendrait in fine de Bing ». Les incohérences découvertes par les auditeurs les laissent en effet penser à une probable « situation dans laquelle les résultats de recherche [de Qwant] soient composés quasi exclusivement de résultats Bing depuis plusieurs mois ». Une conclusion assez déconcertante pour un moteur de recherche qui se dit « souverain ».



Ils ont alors recommandé la signature de la note généralisant l’installation par défaut de Qwant au sein de l’administration à trois conditions :

une vérification dans les locaux de Qwant des affirmations de remise en place de l’indexeur et de la mesure de 60 % de dépendance à Bing, ainsi qu’une vérification de la méthode de calcul de cette dépendance ;

la transmission quotidienne à la DINSIC du taux de dépendance à Bing ;

l’acceptation d’une clause de revoyure lors de la mise en place de la version 2 du moteur aux environs de janvier 2020 accompagnée par un nouvel audit.

Ce nouvel audit a eu lieu en mai 2020 avec une seconde version du moteur qui est encore « à l’état de prototype ».



Les auditeurs ont reconnu à Qwant sa capacité à préserver la vie privée des utilisateurs, mais ont rappelé que « d'autres moteurs de recherche pourraient revendiquer la satisfaction du premier critère de respect de la vie privée ». Et eux ne bénéficient pas de fonds publics.



85 commentaires

Fournir des résultats de recherchs aux utilisateurs selon certains mots clés dans une barre de recherche.

C'est très bien mais à mon sens Qwant ne fait que fournir le "minimal syndical" et la direction de cette entreprise n'a apparemment pas trouvé le moyen de gagner de l'argent sur son produit.



Contrairement à Google qui fait payer ses clients en les référençant.

Donc s'il y a des millions d'entreprise qui se font référencer sur Google, ce géant de l'internet va gagner plein d'argent.

C'est le principe tout bête de l'économie de marché. 1 0 bonjour, le business model d'un moteur de recherche qu'est-ce que c'est ?Fournir des résultats de recherchs aux utilisateurs selon certains mots clés dans une barre de recherche.C'est très bien mais à mon sens Qwant ne fait que fournir le "minimal syndical" et la direction de cette entreprise n'a apparemment pas trouvé le moyen de gagner de l'argent sur son produit.Contrairement à Google qui fait payer ses clients en les référençant.Donc s'il y a des millions d'entreprise qui se font référencer sur Google, ce géant de l'internet va gagner plein d'argent.C'est le principe tout bête de l'économie de marché. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par De plus, malgré un chiffre d’affaires bas, Qwant a une charge salariale importante - avec un niveau de rémunération apparemment trop élevé - et la crédibilité du groupe a pris un coup depuis qu’on sait qu’il dépend énormément de Microsoft Bing. Les coûts ayant augmenté, le moteur de recherche perdait plus d’un million d’euros par mois, sans perspective de basculer vers un modèle bénéficiaire. 1 0 Il faudrait commencer par baisser les salaires et virer des cadres. Il y a des gens qui coûtent cher et qui ne servent à rien. Membre à l'essai https://www.developpez.com Envoyé par tanaka59 Envoyé par > société difficilement rentable voir pas ...

> masse salariale mal géré

> crise actuelle post covid



---



Tous les ingrédients sont réuni pour que la société mette la clef sous la porte ...



Qu'on ne me sorte pas que Qwant peut rivaliser avec Firefox ... : y a pas besoin de liquider une entreprise parce qu'elle a du mal à décoller. 0 0 Non seulement la comparaison est hors-sujet, mais c'est encore une prédiction qui amène la joie dans ce monde: y a pas besoin de liquider une entreprise parce qu'elle a du mal à décoller. Membre confirmé https://www.developpez.com 0 0 Subventionné par la caisse des dépôts, il y a un article sur Qwant ici : https://www.lemediatv.fr/articles/20...QymrJjlldr8t4g Membre à l'essai https://www.developpez.com Envoyé par Mat.M Envoyé par bonjour, le business model d'un moteur de recherche qu'est-ce que c'est ?

Fournir des résultats de recherchs aux utilisateurs selon certains mots clés dans une barre de recherche.

C'est très bien mais à mon sens Qwant ne fait que fournir le "minimal syndical" et la direction de cette entreprise n'a apparemment pas trouvé le moyen de gagner de l'argent sur son produit.



Contrairement à Google qui fait payer ses clients en les référençant.

Donc s'il y a des millions d'entreprise qui se font référencer sur Google, ce géant de l'internet va gagner plein d'argent.

C'est le principe tout bête de l'économie de marché. .



Si tout le monde pensait comme Google, une bonne entreprise serait : une entreprise tentaculaire, ventant le respect de la vie privée tout en s'efforçant de collecter un maximum d'informations par tous moyen légal (ou tous montage légal), qui veut avoir un monopole sur un maximum de domaines en se rendant indispensable. Faut aussi voir ce qu'apporte l'entreprise à la société Parce que "l'économie de marché" actuelle, c'est plutôt la guerre. 1 1 Qwant ne fournit que le minimum syndical en commençant par respecter l'utilisateur, pendant que Google te donne un identifiant publicitaire et te suit partout avec tes mails/photos/recherches en te donnant tellement d'option que tu n'arrives même plus à savoir quand ils te suivent. J'ai récemment découvert que mon S4 sous lineageOS avait l'option sauvegarde sur Google Drive activée alors que j'essaie de les virer partoutSi tout le monde pensait comme Google, une bonne entreprise serait : une entreprise tentaculaire, ventant le respect de la vie privée tout en s'efforçant de collecter un maximum d'informations par tous moyen légal (ou tous montage légal), qui veut avoir un monopole sur un maximum de domaines en se rendant indispensable. Faut aussi voir ce qu'apporte l'entreprise à la sociétéParce que "l'économie de marché" actuelle, c'est plutôt la guerre. Membre émérite https://www.developpez.com Envoyé par Riuzaki Envoyé par : y a pas besoin de liquider une entreprise parce qu'elle a du mal à décoller. Non seulement la comparaison est hors-sujet, mais c'est encore une prédiction qui amène la joie dans ce monde: y a pas besoin de liquider une entreprise parce qu'elle a du mal à décoller.



Envoyé par i5evangelist Envoyé par Subventionné par la caisse des dépôts, il y a un article sur Qwant ici : https://www.lemediatv.fr/articles/20...QymrJjlldr8t4g 0 0 Je n'ai pas confiance en une entreprise géré par l'état français ... Déjà l'état est dépensier et mauvais gestionnaire ... Avec Qwant ici c'est "comment perdre de l'argent" au lieu d'en gagner :/Tout est dit ... ou comment gaspiller les deniers publiques ... Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par Riuzaki Envoyé par Qwant ne fournit que le minimum syndical en commençant par respecter l'utilisateur, pendant que Google te donne un identifiant publicitaire et te suit partout avec tes mails/photos/recherches en te donnant tellement d'option que tu n'arrives même plus à savoir quand ils te suivent.



Il en va de même pour le mouvement de la mondialisation et de l'économie de marché généralisée sur cette planète, tout ça c'est pas toujours bien clean

: salariés exploités pour un salaire peu élevé,problémes/dégâts environnementaux majeurs etc... la liste est très longue.



Mais faut savoir ce que l'on veut dans la vie et choisir entre des bons salaires en bossant chez Google et tous les moyens sont bons pour gagner du pognon.

Ou pas

Le débat est ouvert



si vous voulez lancer ce sujet philosophique "trolldi : le capitalisme et l'économie de marché mondialisée sont ils moraux ?" à vous de le faire



Envoyé par Riuzaki Envoyé par Parce que "l'économie de marché" actuelle, c'est plutôt la guerre.

C'est la guerre économique oui et elle fait rage, tous les coups bas sont permis en matière de guerre économique, les entreprises américaines ou chinoises ne s'en privent pas



Par contre en France je pense qu'on est totalement largué là-dessus 0 0 c'est certain que les multinationales du numérique agissent de manière parfois immorale bref sans éthique.Il en va de même pour le mouvement de la mondialisation et de l'économie de marché généralisée sur cette planète, tout ça c'est pas toujours bien: salariés exploités pour un salaire peu élevé,problémes/dégâts environnementaux majeurs etc... la liste est très longue.Mais faut savoir ce que l'on veut dans la vie et choisir entre des bons salaires en bossant chez Google et tous les moyens sont bons pour gagner du pognon.Ou pasLe débat est ouvertsi vous voulez lancer ce sujet philosophique "trolldi : le capitalisme et l'économie de marché mondialisée sont ils moraux ?" à vous de le faireje suis content d'apprendre que sur ce forum il y ait des gens qui en soient conscients.C'est la guerre économique oui et elle fait rage, tous les coups bas sont permis en matière de guerre économique, les entreprises américaines ou chinoises ne s'en privent pasPar contre en France je pense qu'on est totalement largué là-dessus Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par Mat.M Envoyé par

C'est la guerre économique oui et elle fait rage, tous les coups bas sont permis en matière de guerre économique, les entreprises américaines ou chinoises ne s'en privent pas



Par contre en France je pense qu'on est totalement largué là-dessus je suis content d'apprendre que sur ce forum il y ait des gens qui en soient conscients.C'est la guerre économique oui et elle fait rage, tous les coups bas sont permis en matière de guerre économique, les entreprises américaines ou chinoises ne s'en privent pasPar contre en France je pense qu'on est totalement largué là-dessus



http://https://www.thinkerview.com/f...-a-la-decoupe/



Soient les dirigeants sont au courant, et y trouvent un intérêt personnel financier le plus souvent, soient ils ne sont pas au courant de cette "guerre", et alors, ces bisounours n'ont pas les compétences pour être à ces postes. 0 0 En effet, ce genre de pratique date pas d'hier. Alstom en est d'ailleurs l'une des dernières grosses victimes françaises:Soient les dirigeants sont au courant, et y trouvent un intérêt personnel financier le plus souvent, soient ils ne sont pas au courant de cette "guerre", et alors, ces bisounours n'ont pas les compétences pour être à ces postes. Poster une réponse Signaler un problème

