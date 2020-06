L’heure est au déconfinement, depuis le 11 mai en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Plusieurs applications de suivi des contacts sont déployées à travers toute l’Europe et qui sont basées sur des protocoles différents, empêchant leur interopérabilité. Toutefois, cela est sur le point de changer, car tous les États membres de l’Union viennent en effet de trouver un accord sur les normes techniques devant permettre l’interopérabilité entre ces diverses applications. Cela pourrait accélérer la relance de certains pans de l’économie comme le tourisme et les voyages. La nouvelle est tombée ce mardi et elle coïncide avec le lancement de l'application allemande pour le suivi des contacts.Le bureau exécutif de l’Union, basé à Bruxelles, a annoncé qu'il se chargera de gérer un portail central permettant aux applications nationales de “communiquer en elles”. L’application allemande porte le nom de Corona-Warn-App. Elle peut être téléchargée dans les magasins d’applications mobiles d'Apple et de Google. Elle utilise la technologie Bluetooth pour repérer et prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne testée positive.Contrairement à StopCovid en France, l'application allemande de “contact tracing” est basée sur le protocole défini par Apple et Google qui est censé assurer une meilleure confidentialité des données. Dans son cas, l'historique des informations collectées est stocké dans le téléphone et non sur un serveur centralisé comme dans le cas de StopCovid. Toutefois, selon des médias allemands, les sondages montreraient un enthousiasme limité du grand public envers Corona-Warn-App. L’un d’entre eux montre par exemple que seulement 42 % des interrogés veulent l’installer.Maintenant, pour revenir à ce qui nous concerne ici, Thierry Breton, le Commissaire européen au Marché intérieur, a déclaré dans une annonce ce qui suit : « Avec l'approche de la saison des voyages, il est important de veiller à ce que les Européens puissent utiliser l'application depuis leur propre pays, où qu'ils voyagent dans l'UE ». « Les applications de suivi des contacts peuvent être utiles pour limiter la propagation du coronavirus, principalement dans le cadre de stratégies nationales visant à lever les mesures de confinement », a-t-il ajouté.Les pays tels que l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Lettonie ont lancé des applications basées sur la technologie du Bluetooth en utilisant l’approche proposée par Apple et Google qui enregistre les contacts sur l'appareil, une approche soutenue par une majorité des 27 États membres de l'UE. Selon des sources impliquées dans les discussions sur le sujet, il faudra des semaines pour parvenir à une interopérabilité pratique de ces applications “décentralisées”, pour permettre le traçage des risques d'infection au-delà des frontières.En France, StopCovid est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple Store depuis le 2 juin. Comme le rappelle le secrétariat d’État au Numérique : « Le principe est le suivant : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés individuelles. Cette application apporte une aide complémentaire au travail des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier les “personnes contacts” et les prendre en charge [...] ».Source : Reuters Qu'en pensez-vous ?