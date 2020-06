La semaine prochaine, Apple organise l'Apple worldwide developers conference (WWDC), un salon annuel donné par Apple à l'endroit des développeurs sur macOS, iPadOS, iOS, watchOS et tvOS. À ce salon, Bloomberg rapporte qu'Apple annoncera le passage de l'utilisation de processeurs Intel à ses propres puces basées sur ARM. La WWDC devrait avoir lieu en ligne à partir du 22 juin en raison de la pandémie de COVID-19. Bloomberg note aussi que le moment de l'annonce pourrait changer en raison de la crise sanitaire.L'annonce de ce projet, appelée Kalamata, lors de l'événement donnerait aux développeurs externes le temps de s'adapter avant le lancement de nouveaux Mac en 2021. Des rumeurs selon lesquelles Apple passerait à l'utilisation de ses propres processeurs ARM dans ses Mac existent depuis des années. Bloomberg annonce que ce changement est imminent et que le premier Mac alimenté par un processeur ARM arriverait en 2021. La société aurait au moins trois processeurs Mac basés sur ARM en développement.Selon Bloomberg, ce changement a été provoqué par le ralentissement des gains de performances d'Intel, et les tests internes d'Apple sur les Mac avec des puces basées sur ARM ont montré de grandes augmentations de performances par rapport à leurs alternatives Intel. L'augmentation de l'efficacité énergétique des processeurs basés sur ARM pourrait aboutir à des MacBook plus fins et plus légers à l'avenir.Bien que la sortie réelle de son matériel basé sur ARM soit dans des mois, Apple compte communiquer autour de son projet pour donner aux développeurs le temps d'optimiser leurs logiciels pour la nouvelle architecture. Les nouveaux processeurs seront basés sur la même technologie utilisée dans les puces iPhone et iPad conçues par Apple. Cependant, les futurs Mac continueront d'exécuter le système d'exploitation macOS plutôt que le logiciel iOS sur les appareils mobiles de l'entreprise.Apple utilise une technologie sous licence d'ARM. Cette architecture est différente de la technologie sous-jacente des puces Intel, de sorte que les développeurs auront besoin de temps pour optimiser leurs logiciels pour les nouveaux composants. Apple et Intel n'ont pas donné de commenter à propos de cette nouvelle. Pour l'histoire, ce sera la première fois en 36 ans du Mac que des processeurs conçus par Apple alimenteront ces machines.L'entreprise n'a changé de puces que deux autres fois. Au début des années 1990, Apple est passé des processeurs Motorola à PowerPC. À la WWDC en 2005, Steve Jobs a annoncé le passage de PowerPC à Intel, et Apple a déployé ces premiers Mac à processeur Intel en janvier 2006. Comme elle l’a fait à ce moment-là, la société prévoit de faire la transition de toute la gamme Mac vers ses propres processeurs basés sur ARM, y compris les ordinateurs de bureau, selon Bloomberg.Source : Bloomberg Qu'en pensez-vous ?