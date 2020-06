Le coronavirus qui fait actuellement l'actualité internationale, a affecté les économies de presque tous les pays et on peut ainsi imaginer que les petites entreprises ou start-up sont celles qui ont été le plus touchées. Ces start-up sont rappelons-le, le plus souvent rachetées par des géants du numérique, en particulier américains et chinois. C'est donc ainsi que dans le but d'éviter le rachat des start-up nationales jugées stratégiques, le gouvernement français a décidé de créer un fonds de souveraineté, qui sera doté de 500 millions d’euros dont 150 disponibles dès cet été.C'est au cours d'une réunion préparatoire entre le Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et les représentants du secteur que cela aurait été évoqué. D'ailleurs, Le Maire a été claire : « Vous ne serez pas des proies. Nous n’accepterons pas que les géants du numérique viennent faire leur shopping en France avec des start-up qui seraient en difficulté ». L'annonce officielle de la création de ce fonds se fera vendredi prochain lors de la présentation d’un plan plus vaste de soutien au secteur des nouvelles technologies sur fond de crise économique liée à l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus.Ce fonds de souveraineté sera géré par Bpifrance, aura pour principal objectif de préserver la souveraineté nationale et sera destiné prioritairement aux start-up opérant dans les secteurs de l’informatique dématérialisée (cloud) et des biotechnologies en allant jusqu’à l’éducation, la défense ou encore les énergies renouvelables. A ce qu'il paraît, il est également prévu le doublement à 160 millions d'euros, du financement du. Il s'agit du programme de prêt-relais de Bpifrance destiné à aider les entreprises à faire face à leurs difficultés de trésorerie.Bien que cette action du gouvernement français soit appréciée par plusieurs, certains craignent que ce fonds soit géré comme l'investissement innovant l'a été jusqu'ici. Ces derniers pensent donc qu'il se contentera d'enrichir les promoteurs de projets bancals, pendant que les vraies pépites iront chercher leur financement là où on s'intéressera à elles. Il ne reste plus qu'à espérer que les choses ne se passent pas de cette façon et que les véritables pépites comprises dans les 13000 start-up que compte le pays, puissent bénéficier de ce financement.Source : Le Figaro Qu’en pensez-vous ?Pensez-vous que ce fond profitera réellement aux pépites françaises ?