StopCovid : le gouvernement affirme que l'app a dépassé les 600 000 téléchargements Mais la maintenance et l'hébergement pourraient coûter tous les mois entre 200 000 et 300 000 euros 12PARTAGES 6 0 Depuis ce mardi 2 juin, StopCovid est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple Store. Comme le rappelle le secrétariat d’État au Numérique : « Le principe est le suivant : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés individuelles. Cette application apporte une aide complémentaire au travail des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier les "personnes contacts" et les prendre en charge. StopCovid est une application transparente, temporaire, téléchargeable sur la base du volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de protection de la vie privée. »



L’épreuve du feu pour l’application est de se voir massivement adoptée car, selon les chercheurs, l’application ne sera vraiment utile que si elle est adoptée par une bonne partie de la population. Étant donné que son installation est sur la base du volontariat, il serait intéressant de voir dans quelle mesure les mobinautes ont consenti à s’en servir.



Invité sur France 2 ce matin, le secrétaire d’État au numérique Cédric O a affirmé que l’application StopCovid aurait déjà été téléchargée 600 000 fois depuis son lancement hier en fin d’après-midi : « en quelques heures, 600 000 personnes ont téléchargé StopCovid. C’est un très bon début », s’est-il félicité.





Il n’est pas possible de vérifier cette affirmation. D’ailleurs certains internautes se sont laissé aller à des calculs et des analyses. C’est également le cas pour des personnes un peu plus connue comme le chercheur indépendant Baptiste Robert, hacker français également connu sous le pseudonyme « d'Elliot Alderson ».













Lorsqu’il lui a été demandé quel était l’objectif fixé par le gouvernement en terme de téléchargements, il a assuré : « nous n’avons pas d’objectif. Ce que montrent les travaux des épidémiologistes c’est que dès les premiers téléchargements, l’application évite des contaminations, évite des malades voire des morts et donc nous sommes très content de ce démarrage. Evidemment il faudrait que plusieurs millions de Français l’ait. Mais c’est un très bon démarrage et c’est très bien à l’heure où, comme on l’a vu dans le reportage, on commence à voir les gens retourner dans les restaurants, retourner dans les magasins ».



A la question de savoir s’il appelle les personnes à risque à télécharger l’application, il a précisé « il faut que tout le monde télécharge l’application, mais là où elle est le plus utile c’est pour les personnes qui croisent d’autres personnes, notamment qu’elles ne connaissent pas, celles qui prennent les transports en commun, celles qui vont dans les restaurants, celles qui vont dans les bars, celles qui vont dans les magasins, parce que c’est là que le virus circule ».



La maintenance de StopCovid pourrait coûter cher



Lors d'une interview à Radio J dans le rendez-vous politique de Frédéric Haziza, le secrétaire d'État au numérique avait expliqué que le coût de développement de StopCovid était très faible. Les seuls réels coûts ont été les salaires des chercheurs et administratifs de la fonction publique (environ dix personnes). Des propos qu’il avait d’ailleurs déjà tenu lors d’une précédente interview, affirmant que « la santé n’a pas de prix. Ce montant est epsilonesque par rapport aux coûts et aux effets délétères évités d’une admission en réanimation par exemple…»





Cependant, selon nos confrères de l’Obs, la maintenance et l'hébergement coûteraient tous les mois entre 200 000 et 300 000 euros. Des informations que n'avait pas communiquées Cédric O lors de son interview ce week-end.



Si l’application a bel et bien été développée de manière bénévole au cours d’un projet piloté par l’Inria, le studio de développement, Lunabee, a fait savoir à l'hebdomadaire que ce travail sans rémunération n’était prévu que jusqu’au lancement de l’application, soit le 2 juin. Lunabee va donc continuer de travailler sur l'application, mais avec une maintenance payante. Dans ce coût entre aussi en jeu les prestations des entreprises comme Outscale (qui s'occupe de sécuriser les données) et Dassault Systèmes (qui s'occupe de l'hébergement) qui vont-elles aussi facturer leur prestation au gouvernement.



Pour Baptiste Robert, « la surfacturation est un moyen de payer les entreprises rétrospectivement, disons-le ! Le gouvernement doit faire preuve de plus de réalisme et de transparence. Cette application coûtera beaucoup d’argent pour une efficacité probablement nulle ».



D’ailleurs, un autre expert dans l’industrie du logiciel cité par nos confrères affirme que « C’est bien trop cher payé, comme souvent avec les marchés publics. »



Sources : l’Obs



Et vous ?



Que pensez-vous de StopCovid ?

Les 600 000 téléchargements évoqués en moins de 24 heures sont-ils une bonne nouvelle ? Dans quelle mesure ?

Partagez-vous l'indignation des experts qui pensent que la facture est trop salée ? Pourquoi ?



Voir aussi :



La Corée du Sud dévoile un "Nouvel Accord" de 62 milliards $ afin de promouvoir l'utilisation de la 5G et l'IA dans tous les secteurs, et de favoriser la numérisation du pays après le covid-19

COVID-19 : près de 30 % des licenciements proviennent d'entreprises IT cotées en bourse, 85 % de ces entreprises ne sont pas rentables, selon un rapport

Covid-19 : la première application mobile de traçage de contacts au monde utilisant l'API Google-Apple est lancée, SwissCovid étant testée à grande échelle en tant que projet pilote Depuis ce mardi 2 juin, StopCovid est disponible en téléchargement sur Google Play et Apple Store. Comme le rappelle le secrétariat d’État au Numérique : « Le principe est le suivant : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés individuelles. Cette application apporte une aide complémentaire au travail des médecins et de l’Assurance maladie pour identifier les "personnes contacts" et les prendre en charge. StopCovid est une application transparente, temporaire, téléchargeable sur la base du volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de protection de la vie privée. »L’épreuve du feu pour l’application est de se voir massivement adoptée car, selon les chercheurs, l’application ne sera vraiment utile que si elle est adoptée par une bonne partie de la population. Étant donné que son installation est sur la base du volontariat, il serait intéressant de voir dans quelle mesure les mobinautes ont consenti à s’en servir.Invité sur France 2 ce matin, le secrétaire d’État au numérique Cédric O a affirmé que l’application StopCovid aurait déjà été téléchargée 600 000 fois depuis son lancement hier en fin d’après-midi : « en quelques heures, 600 000 personnes ont téléchargé StopCovid. C’est un très bon début », s’est-il félicité.Il n’est pas possible de vérifier cette affirmation. D’ailleurs certains internautes se sont laissé aller à des calculs et des analyses. C’est également le cas pour des personnes un peu plus connue comme le chercheur indépendant Baptiste Robert, hacker français également connu sous le pseudonyme « d'Elliot Alderson ».Lorsqu’il lui a été demandé quel était l’objectif fixé par le gouvernement en terme de téléchargements, il a assuré : « nous n’avons pas d’objectif. Ce que montrent les travaux des épidémiologistes c’est que dès les premiers téléchargements, l’application évite des contaminations, évite des malades voire des morts et donc nous sommes très content de ce démarrage. Evidemment il faudrait que plusieurs millions de Français l’ait. Mais c’est un très bon démarrage et c’est très bien à l’heure où, comme on l’a vu dans le reportage, on commence à voir les gens retourner dans les restaurants, retourner dans les magasins ».A la question de savoir s’il appelle les personnes à risque à télécharger l’application, il a précisé « il faut que tout le monde télécharge l’application, mais là où elle est le plus utile c’est pour les personnes qui croisent d’autres personnes, notamment qu’elles ne connaissent pas, celles qui prennent les transports en commun, celles qui vont dans les restaurants, celles qui vont dans les bars, celles qui vont dans les magasins, parce que c’est là que le virus circule ».Lors d'une interview à Radio J dans le rendez-vous politique de Frédéric Haziza, le secrétaire d'État au numérique avait expliqué que le coût de développement de StopCovid était très faible. Les seuls réels coûts ont été les salaires des chercheurs et administratifs de la fonction publique (environ dix personnes). Des propos qu’il avait d’ailleurs déjà tenu lors d’une précédente interview, affirmant que « la santé n’a pas de prix. Ce montant est epsilonesque par rapport aux coûts et aux effets délétères évités d’une admission en réanimation par exemple…»Cependant, selon nos confrères de l’Obs, la maintenance et l'hébergement coûteraient tous les mois entre 200 000 et 300 000 euros. Des informations que n'avait pas communiquées Cédric O lors de son interview ce week-end.Si l’application a bel et bien été développée de manière bénévole au cours d’un projet piloté par l’Inria, le studio de développement, Lunabee, a fait savoir à l'hebdomadaire que ce travail sans rémunération n’était prévu que jusqu’au lancement de l’application, soit le 2 juin. Lunabee va donc continuer de travailler sur l'application, mais avec une maintenance payante. Dans ce coût entre aussi en jeu les prestations des entreprises comme Outscale (qui s'occupe de sécuriser les données) et Dassault Systèmes (qui s'occupe de l'hébergement) qui vont-elles aussi facturer leur prestation au gouvernement.Pour Baptiste Robert, « la surfacturation est un moyen de payer les entreprises rétrospectivement, disons-le ! Le gouvernement doit faire preuve de plus de réalisme et de transparence. Cette application coûtera beaucoup d’argent pour une efficacité probablement nulle ».D’ailleurs, un autre expert dans l’industrie du logiciel cité par nos confrères affirme que « C’est bien trop cher payé, comme souvent avec les marchés publics. »Sources : Cédric O Que pensez-vous de StopCovid ?Les 600 000 téléchargements évoqués en moins de 24 heures sont-ils une bonne nouvelle ? Dans quelle mesure ?Partagez-vous l'indignation des experts qui pensent que la facture est trop salée ? Pourquoi ?