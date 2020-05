Le président US a menacé de « réglementer » ou de « fermer » des plateformes de réseaux sociaux Après que ses tweets aient été marqués comme véhiculant des informations non vérifiées 0PARTAGES 2 0 La désinformation est considérée comme particulièrement cruciale par Facebook et les autres plateformes de médias sociaux depuis les tentatives de manipulation de la présidentielle américaine et du référendum sur le Brexit en 2016.



Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, des États aux État-Unis tentent d'élargir le vote par correspondance comme moyen d'aider à émanciper davantage d'électeurs et de créer des conditions de vote plus sûres



Souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages du président Donald Trump comme véhiculant des informations non vérifiées. Il s’agissait de tweets du milliardaire affirmant que le vote par correspondance était forcément « frauduleux », car sujet aux manipulations. Une question extrêmement sensible en pleine année électorale bouleversée par la pandémie de coronavirus, qui fait peser le doute sur les modalités de l’organisation de la présidentielle américaine du 3 novembre.



Image ballot



Une décision qui n’a pas été au goût du milliardaire : « Twitter s'immisce maintenant dans l'élection présidentielle de 2020. Ils disent que ma déclaration sur les bulletins de vote par correspondance, qui entraînera une corruption et une fraude massives, est incorrecte, sur la base d'une vérification des faits par Fake News CNN et l'Amazon Washington Post. Twitter étouffe complètement la LIBERTÉ D’EXPRESSION et en tant que président, je ne permettrai pas que cela se produise! »





Le président a fait une série de tweets au ton plutôt vindicatif, déclarant que « Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les fermer, pour empêcher qu’une telle chose se produise. Nous avons vu ce qu'ils ont tenté de le faire et ont échoué en 2016. Nous ne pouvons pas laisser une version plus sophistiquée de ce comportement se reproduire. Tout comme nous ne pouvons pas laisser les bulletins de vote par correspondance à grande échelle prendre racine dans notre pays. Ce serait une entrée libre pour la tricherie, la contrefaçon et le vol de bulletins de vote. Celui qui tricherait le plus gagnerait. Il en va de même pour les médias sociaux. Assainnissez vos actions, MAINTENANT !!!! »





« Twitter a maintenant démontré que tout ce qu’on disait d’eux (et de leurs autres compatriotes) est correct. Une action de grande ampleur à venir », avait-il ajouté plus tard, sans en dévoiler davantage.



Une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré aux journalistes que le milliardaire républicain signera jeudi un décret «portant sur les réseaux sociaux », cette fois-ci encore sans donner de précision.



Le Premier amendement de la Constitution américaine, qui régit notamment la liberté d’expression, « limite considérablement toute action que le président puisse prendre pour réguler les réseaux sociaux », a réagi une avocate de la puissante association des droits civiques ACLU, Kate Ruane.



Il « interdit également clairement au président de prendre une quelconque mesure pour empêcher Twitter de signaler ses mensonges éhontés à propos du vote par correspondance », a-t-elle asséné.



La Maison Blanche a été à l’origine du harcèlement d’un employé Twitter qui a été menacé de mort



La Maison Blanche a ciblé un seul employé de Twitter après que les tweets du président aient été signalé comme contenant des informations non vérifiées. L'accusation a été menée sur Fox News mercredi matin, par le biais de la conseillère Trump Kellyanne Conway qui a directement visé le responsable de l'intégrité du site Twitter, Yoel Roth, après avoir déterré des tweets qui critiquaient Trump, Conway et l'administration.



Conway a qualifié l'employé « d’horrible » et a proposé aux auditeurs de le poursuivre. « Quelqu'un à San Francisco va le réveiller et lui dire qu'il est sur le point d'avoir beaucoup plus de followers », a-t-elle déclaré sur les ondes. Immédiatement, l'appel a été repris par des personnalités de droite et des partisans de Trump, qui ont commencé à partager des captures d'écran des tweets de l'employé. Roth fait déjà face à un torrent d'abus et de harcèlement, y compris de multiples menaces de mort, rapporte Protocol.





Twitter ne prendra aucune mesure contre Roth pour ses tweets, et la société a déclaré qu'il n'était pas responsable des vérifications des faits. « Personne sur Twitter n'est responsable de nos politiques ou de nos mesures d'application, et il est malheureux de voir des employés ciblés pour des décisions d'entreprise », a déclaré un porte-parole de Twitter.



Aux deux tweets de Trump étaient attachées des informations pour clarifier la rumeur selon laquelle le vote par correspondance va entraîner une fraude électorale généralisée, rumeur qui n’est étayée par aucune preuve. Selon un porte-parole de Twitter, les tweets « contiennent des informations potentiellement trompeuses sur les processus de vote et ont été étiquetés pour fournir un contexte supplémentaire autour des bulletins de vote par correspondance ». En tapant ou en cliquant sur le lien attaché aux tweets de Trump qui dit « Obtenez les faits sur les bulletins de vote par correspondance », les utilisateurs sont dirigés vers une série d'articles et de liens pour démystifier les mensonges.



Des tentatives passées qui n’ont pas abouti



Toutes les tentatives passées de Trump de réglementer les plateformes de médias sociaux pour des préjugés idéologiques ont échoué, même si les scandales les provoquant continuent de s'intensifier. Mais le président n'a jamais donné suite à ses menaces, c’est-à-dire utilisé ses pouvoirs pour imposer des limites légales au fonctionnement de ces entreprises. Ses combats avec les entreprises technologiques durent juste assez longtemps pour générer des gros titres, mais s'éteignent avant d'avoir un impact politique significatif. Et malgré la vague de colère conservatrice qui pleut actuellement sur Twitter, il n'y a aucune raison de penser que celle-ci sera différente.



Le même jour que les tweets de Trump, la Cour d'appel des États-Unis à Washington a statué contre le groupe à but non lucratif Freedom Watch et la figure de droite marginale Laura Loomer dans une affaire prétendant que Facebook, Google et Twitter ont conspiré pour supprimer le contenu conservateur en ligne. Que ce soit Loomer ou le représentant Tulsi Gabbard (D-HI) qui mène la bataille des préjugés, les tribunaux n'ont pas encore statué en leur faveur.



Les propres tentatives de Trump d'utiliser son pouvoir exécutif pour réguler les plateformes de médias sociaux ont également échoué. L'automne dernier, l'administration Trump aurait rédigé un décret exécutif intitulé « Protéger les Américains de la censure en ligne » qui habiliterait la Federal Communications Commission à changer la façon dont l'article 230 de la Communications Decency Act est interprété. À l'heure actuelle, cette loi garantit que les plateformes ne peuvent pas être poursuivies en justice pour le contenu publié par leurs utilisateurs, à condition qu'elles fassent un effort de bonne foi pour supprimer les publications qui enfreignent la loi. Le président de la FCC, Ajit Pai, avait précédemment fait remarquer que les sociétés de médias sociaux avaient trop de pouvoir sur le discours en ligne, mais les responsables de l'agence ont fait valoir que l'ordre de l'administration était inconstitutionnel. Le projet de loi n'a donc pas abouti.



Pourtant, les républicains ont sauté sur les commentaires de Trump sur le parti pris des médias sociaux pour pousser la législation qui modifierait l'article 230 de la Communications Decency Act. Peu de temps après que Trump ait attaqué Twitter mardi, les sénateurs Marco Rubio (R-FL) et Josh Hawley (R-MO) ont réinvoqué le débat pour changer la loi.



« La loi protège toujours les sociétés de médias sociaux comme Twitter parce qu'elles sont considérées comme des forums et non comme des éditeurs », a tweeté Rubio mardi.



« Twitter est subventionné par le gouvernement fédéral pour cette ingérence [étiquetage des tweets de Trump] sous la forme d'une immunité spéciale valant des milliards », a déclaré Hawley. « Il est temps de mettre fin à l'accord amoureux entre les grandes entreprises technologiques et le gouvernement ».





Zuckerberg : la censure d'une plateforme ne serait pas le « bon réflexe » pour un gouvernement inquiet de la censure



Dans une interview accordée à Fox News Channel mercredi, le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que la censure d'une plateforme ne serait pas le « bon réflexe » pour un gouvernement inquiet de la censure. Fox a diffusé un extrait de l'interview et a déclaré qu'elle serait diffusée intégralement jeudi. Facebook a laissé intact le message de Trump sur les bulletins de vote par correspondance.



L'Association Internet, qui comprend Twitter et Facebook parmi ses membres, a déclaré que les plateformes en ligne n'ont pas de parti pris politique et qu'elles offrent « à plus de personnes une chance d'être entendues qu'à n'importe quel moment de l'histoire ».



Tard mercredi, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que les tweets de Trump sur les plans de vote par correspondance de la Californie « pouvaient induire les gens en erreur en leur faisant croire qu'ils n'avaient pas besoin de s'inscrire pour obtenir un bulletin de vote ». Par ailleurs, Twitter a déclaré que les tweets de Trump étaient marqués comme faisant partie des efforts visant à appliquer la « politique d'intégrité civique » de l'entreprise.



Ce qui peut potentiellement expliqué pourquoi Twitter n’a pas agi contre d’autres messages au vitriol de Donald Trump publiés ces derniers jours, dans lesquels il relaie une théorie du complot infamante contre le présentateur de la chaîne câblée MSNBC, Joe Scarborough. Ce dernier était l’ami de Donald Trump jusqu’à ce qu’il le critique ouvertement à l’antenne.



Plusieurs sites et blogues alimentent depuis des années l’idée selon laquelle Scarborough, alors élu républicain, aurait assassiné son assistante parlementaire Lori Klausutis en 2001, sans aucun élément tangible à l’appui.



Le concerné avait imploré Twitter la semaine dernière d’agir pour empêcher Donald Trump de relayer des « mensonges maintes fois démentis ». « Je vous demande d’intervenir parce que le président des États-Unis s’est approprié quelque chose qui ne lui appartient pas: la mémoire de mon épouse disparue, et l’a pervertie par calcul politique », a écrit Timothy Klausutis.



Le patron de Twitter, Jack Dorsey, n’a pas réagi publiquement à cette affaire, le réseau social n’a pas supprimé les tweets incriminés et le président a de nouveau fait allusion mercredi à « l’affaire non élucidée ».



Le document sur la politique de Twitter indique que les utilisateurs ne peuvent pas passer par ses services pour manipuler ou interférer dans les élections ou d'autres processus civiques.



Au cours des dernières années, Twitter a resserré ses politiques dans un contexte où une avalanche de critiques pointaient du doigt son approche qui permettait aux faux comptes et à la désinformation de prospérer.



