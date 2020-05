Sublime Merge 2 est disponible, l'interface de validation améliorée du client Git prend en charge différents workflows, Et apporte le système de plug-in 5PARTAGES 3 0 La version 2 de Sublime Merge est disponible. Le client Git, développé par les créateurs de l'éditeur de code Sublime Text, regorge de mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités pour offrir la flexibilité dans votre façon de travailler. Rappelons que Git est un logiciel de gestion de version décentralisé. En tant que logiciel de gestion de version, il permet donc de garder une trace de toutes les modifications apportées à un projet, en conservant la chronologie des modifications. Il simplifie aussi le travail collaboratif.



D'après ses développeurs, Sublime Merge combine le moteur de l'interface utilisateur de Sublime Text, avec une implémentation from-scratch de Git. Et en tant que client Git, il propose un ensemble complet de fonctionnalités. Parmi les plus importantes, on retient notamment l'outil de fusion intégré ainsi qu'une fonctionnalité de recherche avancée. Cette nouvelle version permet d'utiliser des onglets pour naviguer rapidement entre plusieurs référentiels et permet d'adapter la mise en page à votre contexte et à votre flux de travail. Elle vous permet d'exploiter la puissance de votre appareil avec le rendu OpenGL, selon ses développeurs.



Pour les développeurs de Sublime Merge, « en tant que développeurs, nous savons que les fenêtres peuvent être lourdes. Nous voulons vous donner les outils dont vous avez besoin pour vous concentrer sur votre travail, pas sur la gestion des fenêtres ». La nouvelle mise à jour offre la flexibilité de visualiser tous vos projets dans une seule fenêtre.





En ce qui concerne l'interface de validation améliorée, les développeurs de Sublime Merge ont annoncé qu'ils ont retravaillé l'interface utilisateur de validation pour prendre en charge différents workflows. Vous pouvez maintenant configurer la position du message de validation et basculer entre les fichiers individuels à l'aide des onglets de fichiers. Vous remarquerez également les nouvelles statistiques du fichier.





Cette nouvelle version vient avec une grande variété d'écrans pour avoir une disposition flexible. À partir de Sublime Merge 2, vous pouvez simplement sélectionner la mise en page qui correspond à votre configuration. Que vous soyez sur votre écran de bureau, votre ordinateur portable de travail ou même une tablette, cela semble fonctionner selon l'équipe de développement. Cette nouvelle version prend aussi en charge l'accélération matérielle. Propulsé par OpenGL, cela permettra d'améliorer considérablement les performances de rendu sur toutes les plates-formes. Il est activé par défaut sur MacOS et peut être contrôlé via la section avancée des préférences.



À l'instar de Sublime Text, l'équipe de développement apporte le système de plug-in dans Sublime Merge pour offrir la puissance et la flexibilité nécessaires pour vraiment personnaliser le client Git. En ce qui concerne l'outil de fusion, les paramètres d'indentation sont désormais automatiquement détectés à partir du contenu du fichier, l'enregistrement d'un fichier avec des conflits non résolus avertira avant l'enregistrement, l'ajout d'une préférence pour couper les espaces de fin lors de l'enregistrement.



