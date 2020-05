L'impact du coronavirus va se ressentir sur le volume de vente des dispositifs (PC, tablettes et téléphones mobiles) Qui vont chuter de 14 % en 2020 selon Gartner 0PARTAGES 5 0 Les ventes mondiales d'appareils (PC, tablettes et téléphones mobiles) devraient baisser de 13,6% en 2020, pour un total de 1,9 milliard d'unités, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc.



« La baisse prévue du marché des PC en particulier aurait pu être bien pire », a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Cependant, les mesures de confinement des gouvernements en raison du COVID-19 ont forcé les entreprises et les écoles à permettre à des millions de personnes de travailler à domicile et à augmenter les dépenses en nouveaux ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes pour ces travailleurs. L'éducation et les établissements publics ont également augmenté les dépenses consacrées à ces appareils pour faciliter l'apprentissage en ligne. »



En 2020, les ventes de PC devraient diminuer de 10,5%. Les ventes d'ordinateurs portables, de tablettes et de Chromebooks devraient diminuer plus lentement que le marché des PC dans son ensemble en 2020.





Le travail à domicile va alimenter le marché des ordinateurs portables plus polyvalents



Gartner a déclaré que 48 % des employés travailleront probablement à distance au moins une partie du temps après la pandémie de COVID-19, contre 30 % avant la pandémie. Dans l'ensemble, la tendance du travail à domicile amènera les services informatiques à utiliser davantage d'ordinateurs portables et de tablettes pour le travail. « Cette tendance, combinée à la nécessité pour les entreprises de créer des plans de continuité des affaires flexibles, fera que les ordinateurs portables professionnels vont dépasser les PC de bureau en termes de volume de vente jusqu'en 2021 et 2022 », a déclaré Atwal.



La durée de vie des téléphones s'étendra à 2,7 ans en 2020



Les ventes totales des téléphones mobiles devraient diminuer de 14,6% en 2020, tandis que les ventes de smartphones enregistreront une baisse légèrement plus lente de 13,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,3 milliard d'unités en 2020.



« Alors que les utilisateurs ont accru l'utilisation de leurs téléphones portables pour communiquer avec leurs collègues, partenaires de travail, amis et familles pendant les mesures de confinement, la baisse du revenu disponible entraînera une baisse du nombre de consommateurs mettant à niveau leur téléphone. En conséquence, la durée de vie des téléphones passera de 2,5 ans en 2018 à 2,7 ans en 2020 », a déclaré Atwal.



Les téléphones 5G représenteront 11% des ventes totales de téléphones mobiles en 2020



En 2020, les téléphones 5G abordables étaient supposés être le catalyseur qui allaient encouragé les propriétaires de dispositifs mobiles à remplacer leur téléphone, mais Gartner estime que ce ne sera pas le cas. Les téléphones 5G ne devraient désormais représenter que 11% du total des ventes de téléphones mobiles en 2020.



« Le retard de livraison de certains téléphones phares 5G est un problème permanent », a déclaré Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner. « De plus, le manque de couverture géographique 5G ainsi que l'augmentation du coût du contrat de téléphonie 5G auront un impact sur le choix d'un téléphone 5G ».



Dans l'ensemble, les dépenses en téléphones 5G seront affectées dans la plupart des régions à l'exception de la Chine, où des investissements continus dans l'infrastructure 5G sont attendus, permettant aux fournisseurs en Chine de commercialiser efficacement les téléphones 5G.



Source : Les ventes mondiales d'appareils (PC, tablettes et téléphones mobiles) devraient baisser de 13,6% en 2020, pour un total de 1,9 milliard d'unités, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc.« La baisse prévue du marché des PC en particulier aurait pu être bien pire », a déclaré Ranjit Atwal, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Cependant, les mesures de confinement des gouvernements en raison du COVID-19 ont forcé les entreprises et les écoles à permettre à des millions de personnes de travailler à domicile et à augmenter les dépenses en nouveaux ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes pour ces travailleurs. L'éducation et les établissements publics ont également augmenté les dépenses consacrées à ces appareils pour faciliter l'apprentissage en ligne. »En 2020, les ventes de PC devraient diminuer de 10,5%. Les ventes d'ordinateurs portables, de tablettes et de Chromebooks devraient diminuer plus lentement que le marché des PC dans son ensemble en 2020.Gartner a déclaré que 48 % des employés travailleront probablement à distance au moins une partie du temps après la pandémie de COVID-19, contre 30 % avant la pandémie. Dans l'ensemble, la tendance du travail à domicile amènera les services informatiques à utiliser davantage d'ordinateurs portables et de tablettes pour le travail. « Cette tendance, combinée à la nécessité pour les entreprises de créer des plans de continuité des affaires flexibles, fera que les ordinateurs portables professionnels vont dépasser les PC de bureau en termes de volume de vente jusqu'en 2021 et 2022 », a déclaré Atwal.Les ventes totales des téléphones mobiles devraient diminuer de 14,6% en 2020, tandis que les ventes de smartphones enregistreront une baisse légèrement plus lente de 13,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,3 milliard d'unités en 2020.« Alors que les utilisateurs ont accru l'utilisation de leurs téléphones portables pour communiquer avec leurs collègues, partenaires de travail, amis et familles pendant les mesures de confinement, la baisse du revenu disponible entraînera une baisse du nombre de consommateurs mettant à niveau leur téléphone. En conséquence, la durée de vie des téléphones passera de 2,5 ans en 2018 à 2,7 ans en 2020 », a déclaré Atwal.En 2020, les téléphones 5G abordables étaient supposés être le catalyseur qui allaient encouragé les propriétaires de dispositifs mobiles à remplacer leur téléphone, mais Gartner estime que ce ne sera pas le cas. Les téléphones 5G ne devraient désormais représenter que 11% du total des ventes de téléphones mobiles en 2020.« Le retard de livraison de certains téléphones phares 5G est un problème permanent », a déclaré Annette Zimmermann, vice-présidente de la recherche chez Gartner. « De plus, le manque de couverture géographique 5G ainsi que l'augmentation du coût du contrat de téléphonie 5G auront un impact sur le choix d'un téléphone 5G ».Dans l'ensemble, les dépenses en téléphones 5G seront affectées dans la plupart des régions à l'exception de la Chine, où des investissements continus dans l'infrastructure 5G sont attendus, permettant aux fournisseurs en Chine de commercialiser efficacement les téléphones 5G.Source : Gartner Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Architecte informatique CLOUD/BIG DATA ¯\_(ツ)_/¯ ↳ Laou - France - Clermont-Ferrand Paris Développeur maintenance applicative 👀 ↳ Laou - France - Paris, Tours Superviseur Réseaux H/F ↳ Gfi - France - Lille Voir plus d'offres