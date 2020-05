La pandémie de coronavirus secoue le monde entier, obligeant les gouvernements à imposer aux citoyens de rester chez eux. En raison de tout cela, plusieurs entreprises s’attendaient à voir leurs chiffres d’affaires dangereusement chuter, mais pour certaines d’entre elles, c’est plutôt le contraire qui s’est produit. C’est le cas d’Alibaba Group Holding Ltd qui a annoncé vendredi dernier des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes du marché.Ceci s’expliquerait par le fait qu’en raison du confinement imposé dans plusieurs pays, les gens sont restés chez eux, ce qui ne leur laissait d’autres choix que d’acheter ce dont ils avaient besoin en ligne. Le géant chinois du commerce électronique a vu le chiffre d’affaires de son activité cloud augmenter de 58 %. Même au sein de l’entreprise, la surprise fut grande. D’ailleurs, Maggie Wu, la directrice financière d’Alibaba, n’a pas pu cacher sa joie et sa surprise : « Je suis heureuse d'annoncer que nous avons publié des résultats trimestriels meilleurs que prévus ».Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires d’environ 15 milliards de dollars, mais le chiffre d'affaires global d'Alibaba a atteint 16,02 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars dernier contre environ 13 milliards de dollars un an plus tôt.Avec ces rentrées d’argent, l’entreprise compte aller encore plus loin et prévoit d’investir 1,15 milliard de dollars pour stimuler l'intelligence artificielle (IA) et l'écosystème de l'Internet des objets (IoT) qui soutient son haut-parleur intelligent, Tmall Genie. Il est prévu qu’il soit apporté plusieurs améliorations à Tmall Genie, telles que l'intégration des miniapplications Alipay ainsi que davantage de contenus et de services issus de l'écosystème plus large d'Alibaba.La société souhaite que son dernier investissement conduise à davantage de technologies autour de l'IA et l'IoT développés en interne. Avec plus de 1100 marques et environ 270 millions d’appareils en Chine qui soient connectés à Tmall Genie, on peut comprendre la volonté d’Alibaba d’investir pour améliorer les capacités de son haut-parleur connecté.Source : Reuters Qu’en pensez-vous ?