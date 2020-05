Build 2020 jour 1 : des mises à jour importantes pour Microsoft Teams à l'unification des API Win32 et UWP sous Windows, Voici un aperçu des nouveautés annoncées par Microsoft 0PARTAGES 3 0 Microsoft Build, le rendez-vous annuel sur les dernières innovations de la firme dédié aux développeurs a débuté hier. Après l’ouverture confiée à Satya Nadella, le PDG de l’entreprise, place aux annonces sur toutes les nouveautés de la firme. Pour le premier jour de la conférence, Microsoft a fait une série de déclarations sur Teams, Azure, l’arrivée d’Hololens 2 dans 15 autres pays, Windows Terminal, etc. L’entreprise a également annoncé qu’elle a construit un nouveau supercalculateur possédant 10 000 GPU et plus de 250 000 cœurs. Voici un condensé de la première journée.



De nouvelles mises à jour importantes pour Microsoft Teams



Hier, Microsoft a annoncé plusieurs nouvelles améliorations visant à enrichir l'expérience des utilisateurs de Teams. Ces mises à jour devraient commencer à être livrées dans les prochaines semaines. Selon les informations fournies par l'entreprise hier, ces fonctionnalités comprennent une expérience simplifiée pour les développeurs ; la possibilité de développer et de publier des applications Teams à partir de Visual Studio et de Visual Studio Code ; la possibilité pour les administrateurs d'évaluer et déployer des applications métier et ISV pour leurs utilisateurs au sein des Teams, etc. Enfin, l’entreprise prévoit également de nouveaux moyens pour les personnes de découvrir et d'utiliser les applications au sein des Teams.



Microsoft annonce Project Reunion visant à unifier les API Win32 et UWP sous Windows



L’entreprise a annoncé ce mardi le lancement de Project Reunion, un nouveau projet visant à faciliter le développement d'applications pour la plateforme Windows 10. Project Reunion va unifier l'accès aux API Win32 (ancienne API Windows) et UWP (Universal Windows Platform) existantes et les rendra disponibles de manière découplée du système d'exploitation, via des outils comme le gestionnaire de packages NuGet. Les applications créées grâce aux composants de Project Reunion peuvent fonctionner sur toutes les versions de Windows 10 et sur tous les appareils.





L'HoloLens 2 de Microsoft arrive dans 15 nouveaux pays



À l'occasion de cette première journée du Build 2020, Microsoft a annoncé la disponibilité élargie d'HoloLens 2 pour la fin de l'année. Il sera disponible à l'automne 2020 (printemps dans l'hémisphère sud) aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Autriche, en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Belgique, au Portugal, en Pologne, à Singapour, en Corée du Sud, à Hong Kong et à Taïwan.

Vous pouvez désormais exécuter des applications graphiques Linux sur Windows et



Microsoft a annoncé hier une mise à jour majeure du sous-système Windows pour Linux (WSL). Cette mise à jour ajoute la prise en charge de l'accélération matérielle, permettant aux applications graphiques Linux de s'exécuter directement sur Windows. Chacun pourra exécuter facilement ses applications Linux préférées sur Windows. Ensuite, il aussi a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Windows Terminal 1.0. Windows Terminal est donc désormais prêt à être utilisé par les entreprises. Il est livré avec Cascadia Code 2005.15.



Lancement de Microsoft Fluid Framework dans Outlook et Office.com pour attirer plus de développeurs



a été l'un des succès de la conférence dédiée aux développeurs Microsoft Build 2019. L'objectif derrière Fluid Framework est de fournir aux développeurs une nouvelle plateforme permettant de créer des expériences collaboratives de faibles latences autour des documents. À présent, Microsoft intègre Fluid Framework dans quelques applications de productivité clés, notamment Outlook et Office.com. Microsoft veut aussi se tourner vers l’open source pour son Fluid Framework et rendra le code disponible sur GitHub dans les semaines à venir.



Lancement de Cloud for Healthcare de Microsoft, une solution de cloud computing spécifique à l'industrie médicale



Microsoft « Cloud for Healthcare » est la première solution de cloud computing spécifique à l'industrie qui réunit des capacités pour les clients et les partenaires afin d'enrichir l'engagement des patients, de connecter les équipes de soins et d'améliorer la collaboration, la prise de décision et l'efficacité opérationnelle. Cet outil prendra en charge des fonctionnalités comme la nouvelle application Bookings in Teams, désormais accessible aux clients de tous les secteurs d'activité pour les aider à planifier, gérer et conduire des rendez-vous virtuels entre entreprises et consommateurs.



Microsoft acquiert Softomotive, un leader dans l'automatisation des processus robotiques



La fréquence de la robotisation et de l’automatisation s’accroît et les entreprises se préparent à faire face à cela des années à venir. Microsoft a annoncé qu’il rachète Softomotive, une entreprise spécialisée dans l’automatisation des processus robotiques. Sur son site, Softomotive se définit comme offrant le trajet RPA (Robotic Process Automation) le plus fluide et permettant de débuter petit, d'apprendre rapidement et d'évoluer en douceur. Microsoft l’acquiert pour étendre les capacités d'automatisation des processus robotiques à faible code dans Microsoft Power Automate.



Microsoft a mis au point un nouveau supercalculateur avec plus de 285 000 cœurs de CPU et 10 000 GPU



Lors de la première journée de Build 2020, Microsoft a annoncé un nouveau supercalculateur sur Azure qu’il a construit en collaboration avec OpenAI, l’entreprise d’IA fondée par Elon Musk qui était reconnue comme une association à but non lucratif avant mars 2019. Ce supercalculateur a été développé exclusivement pour OpenAI. Il comprend plus de 285 000 cœurs de CPU, 10 000 GPU et 400 gigabits par seconde de connectivité réseau pour chaque serveur GPU. Par ailleurs, le supercalculateur figure parmi les cinq meilleurs supercalculateurs du TOP500 mondial.



Selon la société, il est spécialement conçu pour former des modèles d'IA massivement distribués. Il bénéficie notamment de tous les avantages d'une application dédiée associée à tous les avantages de la robuste infrastructure moderne de cloud computing d'Azure.



Lancement de Microsoft Azure Synapse Link qui réunit des services de bases de données opérationnelles et d'analyse en temps réel



Microsoft a lancé Azure Synapse Link, une solution qui rassemble les services de bases de données opérationnelles et les analyses en temps réel. Lancé initialement dans Azure Cosmos DB, mais bientôt dans tous les systèmes opérationnels, Azure Synapse Link aide les clients à réduire les coûts et à gagner du temps pour obtenir des informations précieuses sans avoir à gérer les mouvements de données.



De nouveaux outils de machine learning (ML) dans Azure ML



Microsoft a annoncé l’arrivée de nouveaux outils de ML responsable dans Azure Machine Learning et les boîtes à outils OSS afin d’aider les clients à déployer des modèles d’intelligence artificielle de manière plus responsable en améliorant l'interprétabilité des modèles, en réduisant les injustices et en garantissant la confidentialité et la protection des données.



Sources : Annonce de Microsoft



Et vous ?



Que pensez-vous des nouveautés annoncées lors de la Build conférence de cette année ?



Voir aussi



