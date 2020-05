La méthode Agile Scrum ne marche pas, elle fonctionne dans seulement 15 % des cas, rencontrant donc un échec dans 85 % des cas, Selon Gene Bond, directeur exécutif chez iiSM.ORG 8PARTAGES 3 0 Scrum est une méthode Agile dédiée à la « gestion de projet ». Cette méthode de gestion est également appelée framework de management de projet. L’objectif de Scrum est d’améliorer la productivité d’une équipe. Elle est utilisée par plusieurs organisations à travers le monde, dont certaines ont témoigné de son efficacité. Cependant, d’après Gene Bond, directeur exécutif chez iiSM.ORG, une organisation dont la mission est de faire progresser la carrière des leaders du logiciel à tous les stades, la méthode Agile Scrum ne marche pas. Elle fonctionnerait dans seulement 15 % des cas, rencontrant donc un échec dans 85 % des cas. Voici un aperçu de son argumentation.



Scrum est une méthode connue pour organiser le développement de produits complexes. Il est défini par ses créateurs comme un « cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur les buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible ». Scrum est considéré comme un groupe de pratiques répondant pour la plupart aux préconisations du Manifeste Agile. Toutefois, s’agit-il d’une méthode adaptée à tous les types d’entreprises ? Ou plutôt, Scrum fonctionne-t-il dans tous les cas d’utilisation ?





Gene Bond, directeur exécutif chez iiSM.ORG

Bond pense que non. « Oui, je comprends qu'Agile Scrum fonctionne bien pour 15 % des équipes qui le pratiquent. Mais comment appelle-t-on une chose quand elle échoue 85 % du temps ? Je crois que c'est ce qu'on appelle un échec », a-t-il déclaré. Selon lui, les créateurs de cette méthode l’ont fait dans un objectif précis, sans vraiment penser à toutes les sortes d’organisations qui étaient là ou qui ont vu le jour plus tard. Il estime que la taille unique ne correspond pas à toutes les équipes. Ce qui, dès le départ, aurait été clairement démontré par les créateurs de Scrum.



« Agile Scrum n'a jamais été conçu comme une solution unique. C'est pourquoi le mouvement a été fondé par des programmeurs pratiques, des codeurs propres, des programmeurs extrêmes, des partisans du RAD et du RUP, eh oui, des défenseurs de Scrum. Dernièrement, nous avons ajouté au panthéon Agile la programmation allégée, qui est un ajout très apprécié », a-t-il déclaré. Selon Bond, aucune de ces solutions n’a malheureusement pas été conçue pour être universelle. Pour Bond, Scrum échoue, car la plupart des organisations le perçoivent comme la solution idéale quand leurs équipes commencent à rencontrer des problèmes d'efficacité.



En d’autres termes, certaines organisations espèrent y trouver une solution magique pour la gestion du développement : des flux de création de logiciels qui peuvent être facilement mis à l’échelle, mais aussi des flux qui facilitent l'adaptation aux exigences changeantes tout en garantissant la responsabilité. De ce fait, les gens vendent Agile comme un concept (ce qui n'est pas souhaité), et ensuite livrent un type de Scrum contraint par le rôle. « En fait, Agile Scrum est si facile à conditionner et à consommer que presque tout le monde peut le vendre et le livrer », a déclaré Bond.





Et selon lui, quelque chose qui est facile à vendre et à livrer et qui est très demandé ne peut être qu’un échec. En outre, il a aussi ajouté qu’il échoue, car de nombreuses entreprises croient qu’il suffit de copier ce que font les autres et qui marche et le tout est joué. Selon lui, cela ne marchera pas parce que les fondateurs d'Agile avaient raison : « il n'y a pas de taille unique ». Selon Bond, ce que ces derniers n’ont pas prévu ou sur lequel ils n’ont pas pu se mettre d’accord, c'est que pour que les gens adoptent sans peine Scrum, il devait être présenté sous forme de pratiques concrètes.



Il ne devait pas se montrer sous forme de classes abstraites avec des méthodes virtuelles à définir selon le contexte. Toutefois, les partisans d’Agile ont trouvé le moyen de le rendre concret. Ils ont packagé et livré Agile Scrum. Mais selon Bond, il reste encore beaucoup à faire pour réaliser la promesse d'Agile qui est : la réalisation d'une utilisation judicieuse de pratiques de développement légères et de flux de travail qui s'adaptent avec souplesse aux besoins changeants et évolutifs des clients. Par ailleurs, Bond reconnaît qu’il existe bien des situations où Scrum marche bien.



D’après son argumentation, Agile Scrum fonctionne étonnamment bien lorsqu'une équipe de développement itère directement avec un client via une série de courts sprints et dans certaines conditions. En premier, lorsque le client est engagé dans des revues de sprint et dans le processus d'apprentissage plus large consistant à découvrir quel est son besoin réel par rapport à son besoin perçu. Deuxièmement, en apprenant à connaître ses besoins, le client donne la priorité à la prochaine chose qui doit être construite ou résolue.



Pour Bond, c’est à ce moment-là qu'Agile Scrum brille : avoir des clients qui sont engagés, et des équipes qui sont activées. Il n’est pas le seul qui croit que Scrum ne fonctionne pas. Pour ceux qui argumentent dans le même sens que lui, le véritable problème vient de la perception du besoin réel du client. Pour certains internautes, la plupart des clients ont toujours cru que toute la charge de travail incombe entièrement aux personnes qui créent le logiciel.



En fait, ils estiment que lorsque les gens veulent des logiciels qui sont entièrement conçus pour eux, ils fournissent très peu d'effort ou ne fournissent pas du tout d'effort pendant les phases de planification et de développement. Il n'y a pas de magie dans le développement de logiciels où les développeurs connaissent soudainement vos processus/workflows/exigences exacts. D'après eux, c'est la principale raison de l’échec des méthodes de travail. Par contre, d’autres pensent que Scrum et d’autres méthodes agiles fonctionnent très bien.



Selon eux, il suffirait de rester bien attentif dès que le processus de développement démarre. En plus de cela, il faut introduire dans ce processus de très petites équipes, mais pas beaucoup, des frais généraux bureaucratiques réduits, etc. Par ailleurs, ils estiment qu’il faut recommencer à zéro chaque fois que possible.



En plus de cela, il faut introduire dans ce processus de très petites équipes, mais pas beaucoup, des frais généraux bureaucratiques réduits, etc. Par ailleurs, ils estiment qu'il faut recommencer à zéro chaque fois que possible.



Bien que je respecte et que je suis d'accord sur ce qui est dis, ça fait des années qu'on le crie et que (presque) personne, n'écoute. 0 0 Résumé de l'article et façon internationale s'il vous plaît : "there is no silver bullet".Bien que je respecte et que je suis d'accord sur ce qui est dis, ça fait des années qu'on le crie et que (presque) personne, n'écoute. Membre éclairé https://www.developpez.com

Toute verité n'est pas bonne à dire... 0 0 Encore un qui se faire crucifier....Toute verité n'est pas bonne à dire... Membre éprouvé https://www.developpez.com

Agile Scrum , est peut être plus orienté grandes équipes , mais reste quand même un concept pour vendre les logiciels dédiés a cette méthodologie et vendre du chef de projet .

Beaucoup d’offres d’emploi, requière la connaissance de Agile Scrum . Mais sur le terrain , peux de pratique car peut de temps a consacrer aux réunions . 0 0 Comprendre les 12 principes du manifeste Agile , est largement suffisant , pour la pratique de cette méthodologie . Surtout pour une petite équipe de 2 a 5 personnes., est peut être plus orienté grandes équipes , mais reste quand même un concept pour vendre les logiciels dédiés a cette méthodologie et vendre du chef de projet .Beaucoup d’offres d’emploi, requière la connaissance de Agile Scrum . Mais sur le terrain , peux de pratique car peut de temps a consacrer aux réunions . Membre averti https://www.developpez.com 0 2 ahahhahahahaha

