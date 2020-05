Electron 9.0 est disponible, améliore l'efficacité du gestionnaire d'événements de fenêtres sous Linux, Avec ajout de nouvelles méthodes et de nouvelles API et quelques correctifs de bogues 32PARTAGES 14 0 L’équipe de développement d’Electron, le framework permettant de créer des applications de bureau multiplateforme à l’aide des technologies Web (HTML, CSS et JavaScript), vient de publier sa version 9.0. Cette mise à jour du framework inclut les mises à jour vers Chrome 83, Node.js 12.14 et V8 v8.3. Elle améliore aussi les performances du framework, notamment pour les plateformes Linux. Il y a, entre autres, l’amélioration de l'efficacité du gestionnaire d'événements de fenêtres sous Linux et le paramétrage des icônes de fenêtres est désormais légèrement plus rapide sous Linux.



Electron est un framework d'interface graphique libre et gratuit qui est développé par GitHub et est basé sur le développement en C++. Il tire parti des modules frontaux et dorsaux qui ont été conçus à l'origine pour les applications Web, principalement le runtime Node.js et le navigateur Web Chromium développé par Google. Parmi les projets bien connus créés avec Electron, citons Atom, Nylas N1, GitKraken, GitHub Desktop et Visual Studio Code, l’éditeur de code source de Microsoft. À l’instar de Windows, la compatibilité s'étend à macOS et Linux.





Dans sa version 9.0 publiée cette semaine, l’équipe en charge de son développement a annoncé qu’elle introduit des changements de ruptures, dont le changement de la valeur par défaut de allowRendererProcessReuse qui passe désormais à “true”. Cela empêchera le chargement de modules natifs non contextuels dans les processus de rendu. Les autres nouveautés introduites par Electron v9.0 concernent essentiellement des ajouts de nouvelles méthodes et de nouvelles API et quelques correctifs de bogues. Voici un aperçu des changements dans cette version.



ajout des propriétés du plein écran pour BrowserWindows ;

ajout de l'API session.listWordsFromSpellCheckerDictionary pour lister des mots personnalisés dans le dictionnaire ;

ajout de l'API session.removeWordFromSpellCheckerDictionary pour supprimer les mots personnalisés dans le dictionnaire ;

ajout de l'API session.serviceWorkerContext permettant d’accéder aux informations de base sur les services workers et aussi de recevoir les journaux de la console ;

ajout d'un nouveau paramètre de force à app.focus() sur macOS pour permettre aux applications de prendre le focus avec force ;

ajout de l'API de l'extension chrome.i18n ;

ajout de l'extension API chrome.tabs.connect pour les pages de fond;

ajout d'un support pour l'accès à la propriété à certaines paires getter/setter sur BrowserWindow ;

ajout du support de l'API chrome.extension.getBackgroundPage lors de la construction avec enable_electron_extensions ;

autorisation d’un paramètre de rappel optionnel pour les méthodes WebFrame.executeJavaScript*, qui est appelé de manière synchrone à moins que le contexte cible ne soit mis en pause ;

restauration du support pour le visualiseur de PDF basé sur pdfium.

Les corrections de bogues dans Electron v9.3 concernent les items qui suivent :



empêcher la fenêtre de passer derrière la barre de menu sur Mac ;

correction du module webRequest qui ne fonctionnait pas avec le protocole file:// ;

correction de la demande Web qui ne fonctionnait pas pour les demandes CORS ;

correction de win.setMenuBarVisibility(false) qui ne masquait pas la barre de menu ;

correction d'un problème où le changement de thème sur macOS brisait l'état de maximisation de la fenêtre ;

correction d'un crash dans le processus de service réseau lors de l'utilisation de l'API protocol.registerSchemeAsPrivileged ;

correction du crash qui pouvait se produire lors de l'appel de session.fromPartition dans l'événement ready ;

correction d'un test de frappe incorrect en haut de l'élément ::after avec layoutNG ;

correction d’un bogue lié à la fonctionnalité du bouton d'impression dans l'extension PDF viewer ;

manipulation limitée des mots personnalisés du dictionnaire du correcteur orthographique aux sessions persistantes ;

suppression du binaire “crashpad_handler” des fichiers de la distribution Linux ;

etc.



