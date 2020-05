MariaDB SkySQL propose la formule Power Tier pour les entreprises ayant des besoins de personnalisation, Participez au webinaire du 26 mai prochain pour en savoir plus 0PARTAGES 3 0 « SkySQL est la première et la seule base de données en tant que service (DBaaS) à apporter toute la puissance de la plateforme MariaDB au cloud, combinant des fonctionnalités d'entreprise puissantes », peut-on lire sur le site du service. En avril dernier, MariaDB a lancé SkySQL, une nouvelle base de données Cloud de MariaDB sous forme de service, disponible sur Google Cloud Plateform. SkySQL exploite toute la puissance de la plateforme MariaDB pour effectuer transactions et analyses, optimisée par une architecture native pour le Cloud à la pointe de l’innovation.



Le 13 mai dernier, MariaDB Corporation a annoncé la disponibilité immédiate de l'offre MariaDB SkySQL Power qui offrirait des avantages majeurs dont la possibilité de personnaliser des types d'instance pour optimiser les performances et l'utilisation des ressources, avec un coût total de possession plus faible. En outre, Power répondrait aux exigences spécifiques des entreprises en matière de sécurité, de haute disponibilité ou de reprise après un sinistre.



Michael Howard, PDG de MariaDB Corporation a déclaré que « grâce à SkySQL Power, nous écoutons nos clients plutôt que de leur dire comment travailler dans le Cloud. Les solutions de DBaaS traditionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un déploiement adapté aux besoins uniques de chaque entreprise. Elles fournissent des modèles de base de données standard qui reposent sur une vision théorique plutôt que sur l'utilisation réelle qu'en font les entreprises. Avec SkySQL, nous adoptons une approche différente. En effet, nos clients peuvent s'appuyer sur SkySQL Foundation et, en cas d'exigences spécifiques, procéder à un déploiement sur mesure qui répond à leurs besoins grâce à la formule Power ».



Selon le communiqué de presse annonçant l'offre, SkySQL Power apporterait une solution aux entreprises régulièrement confrontées aux problèmes de bases de données DBaaS standard, en leur permettant de personnaliser facilement le déploiement d'une base de données selon leurs besoins spécifiques. Une solution DBaaS offrirait des options de dimensionnement limitées, un peu comme lorsque l'on achète des t-shirts ou des costumes prêts à l'emploi. Grâce à SkySQL Power, les entreprises choisissent les options qui répondent à leurs besoins métiers spécifiques, pour obtenir du sur-mesure. Avec SkySQL Power, les mêmes niveaux de souplesse et de précision que ceux fournis dans le cadre d’un déploiement sur site sont disponibles pour la première fois avec une base de données Cloud.





« Nous sommes ravis de ce que MariaDB SkySQL fait pour nous – sur l’aspect pratique d'une base de données DBaaS, les performances et la sécurité que nous attendons de MariaDB. Avec MariaDB, nous avons un partenaire à l'écoute et disposé à ajouter des fonctionnalités à SkySQL pour répondre aux besoins spécifiques des clients », a déclaré Paul Greaves, Responsable des activités Engineering, O2 Enterprise et Wifi chez Telefónica UK Limited. « Sous le capot de Power SkySQL repose sur les fonctionnalités extensibles de gestion de la configuration et des workflows fournies par la plateforme ServiceNow et associées à un opérateur Kubernetes de premier ordre ainsi que sur les ressources dynamiques et les fonctionnalités de planification de l'orchestrateur Kubernetes », peut-on lire dans le communiqué de presse.



Selon MariaDB, SkySQL Power s'appuie sur l'architecture de Foundation pour offrir un niveau de personnalisation et d'intégration que ne fournissent pas d'autres backends de bases de données dans le Cloud, qui n'offrent ni l'extensibilité ni la souplesse requises pour gérer différents cas de figure. Les architectes d'entreprise certifiés Cloud de MariaDB travaillent avec les clients utilisateurs de la formule Power pour comprendre leurs besoins et définir une feuille de route pour étendre SkySQL. Les équipes Produits et Développement de SkySQL mettent ensuite à disposition les fonctionnalités et les configurations personnalisées sur le portail client en libre-service.



MariaDB explique que les personnalisations sont uniques à chaque client Power. Ainsi, avec SkySQL Power, les entreprises peuvent également contrôler les options de dimensionnement des instances personnalisées mises à la disposition de leurs équipes. La pile SkySQL complète ainsi qu'une fonction de supervision, des tailles d'instance standard en libre-service, une sauvegarde automatisée et d'autres fonctionnalités fournies par Foundation, sont également disponibles pour les clients utilisateurs de la formule Power.



Source : Communiqué de presse



