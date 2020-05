Des opérateurs de ransomware demandent 42 millions de dollars de rançon à un grand cabinet d'avocats new-yorkais Sous peine de publier des informations compromettantes sur Donald Trump 66PARTAGES 16 0 En début de mois, une entreprise spécialisée en sécurité des données a avancé que Grubman Shire Meiselas & Sacks (GSMS), un grand cabinet d'avocats spécialisé dans les médias et le divertissement, a été victime d'une cyberattaque qui a entraîné le vol d'un énorme lot d'informations privées sur des dizaines de célébrités.



Le trésor de données prétendument volées à la firme basée à New York par des hackers (un total de 756 gigaoctets) comprend des contrats, des accords de non-divulgation, des numéros de téléphone et des adresses e-mail, et de la « correspondance personnelle », selon une image d’une publication des hackers consultée par Emsisoft, un logiciel de cybersécurité et une société de conseil spécialisée dans les ransomwares.



Les documents contiendraient prétendument des informations sur plusieurs personnalités de la musique et du divertissement, notamment: Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Bruce Springsteen, Mary J.Blige, Ella Mai, Christina Aguilera, Mariah Carey, Cam Newton, Bette Midler, Jessica Simpson, Priyanka Chopra , Idina Menzel et Run DMC.





L'attaque par rançongiciel contre Grubman Shire Meiselas & Sacks a été perpétrée par un groupe appelé «REvil», également connu sous le nom de «Sodinokibi», qui avait auparavant ciblé Travelex, Brooks International et d'autres organisations, selon Callow. Travelex, la société de change basée au Royaume-Uni, a payé 2,3 millions de dollars en bitcoins à des hackers qui avaient infecté son réseau avec des virus, a rapporté le Wall Street Journal le mois dernier.



Le 7 mai, les opérateurs REvil ont publié un message adressé au personnel du GSMS sur un portail dans le dark Web, menaçant de divulguer des fichiers sur ses clients, des fichiers que le gang REvil a volés du réseau interne du cabinet d'avocats avant de procéder au chiffrement.



L'un des documents publiés par le groupe de hackers était un extrait d'un contrat pour la tournée Madonna 2019-2020 de Madame X avec Live Nation.



Les informations que les hackers ont publiées « ne sont qu'un coup de semonce », a déclaré Brett Callow, analyste de la menace d'Emsisoft. « C'est l'équivalent d'un kidnappeur qui envoie un petit doigt ». La menace implicite est que si l'entreprise ne paie pas les cybercriminels, le groupe publiera toutes les autres données qu'il a réussi à voler, probablement en plusieurs fois, a-t-il ajouté.



Les clients de Grubman Shire Meiselas & Sacks, basés à New York, sont des artistes de musique, des acteurs et des personnalités de la télévision, des stars du sport et des entreprises de médias et de divertissement.



Sur le plan de la musique, selon la liste de clients publiée précédemment par le cabinet, il s'agit de: AC / DC, Avicii, Barbra Streisand, Barry Manilow, Bebe Rexha, Bette Midler, Bruce Springsteen, le David Bowie Estate, Drake, Elton John, Fiona Apple, Future, Jessie Reyez, John Mellencamp, Lady Gaga, Lil Nas X, Lil Wayne, Lionel Richie, Lizzo, Madonna, Maroon 5, Nas, OK Go, Ricky Martin, Rod Stewart, Shania Twain, Sting, The Weeknd, Timbaland , Tony Bennett, U2, Usher et le Whitney Houston Estate.



« Nous pouvons confirmer que nous avons été victimes d'une cyberattaque », a déclaré la firme basée à New York dans un communiqué. « Nous avons prévenu nos clients et notre personnel. Nous avons embauché les experts mondiaux qui se spécialisent dans ce domaine, et nous travaillons sans relâche pour régler ces questions ».





Le groupe de hackers a proposé de retourner les données classifiées en échange de 21 millions de dollars, selon Rolling Stone. Plutôt que de verser l'argent de la rançon, l'avocat Allen Grubman et le reste de la firme de New York a préféré embaucher des spécialistes de la cyber-extorsion pour gérer la situation. Les hackers ont immédiatement riposté en publiant jeudi ces documents privés de Gaga.



Le dossier divulgué de 2,4 gigaoctets aurait présenté les contrats de la chanteuse avec les producteurs et les collaborateurs, les feuilles de dépenses et les formulaires de remboursement, les accords de confidentialité, les accords promotionnels et les photos.



« Il semble que GRUBMANS ne se soucie pas de ses clients ou que ce soit une erreur d’embaucher une entreprise pour aider dans les négociations », ont écrit les pirates de REvil. « Comme nous l'avions promis, nous [avons publié] la première partie des données car le temps est écoulé ». Juste avant la divulgation des données relative à Lady Gaga, les hackers ont également partagé quelques contrats de tournée concernant Madonna et Lizzo.





Pour souligner davantage la gravité de la situation, le groupe de hackers a porté sa demande de rançon à 42 millions de dollars. Ils ont également mis une menace effrayante: Trump est le prochain sur leur liste de divulgation.



« La prochaine personne dont nous publierons les documents est Donald Trump », peut-on lire sur le message. « Il y a une élection en cours, et nous avons trouvé une tonne de linge sale à l'heure actuelle ».



« Monsieur. Trump, si vous voulez rester président, il va falloir secouer les gars [Grubman], sinon vous risquez d'oublier cette ambition pour toujours », ont poursuivi les hackers. « Et pour vous électeurs, nous pouvons vous faire savoir qu’après une telle publication, vous ne voulez certainement pas le voir comme président… Le délai est d’une semaine ».



Comme le note Page Six, il est difficile de savoir pourquoi ces criminels informatiques ont choisi le président des USA ou s’ils ont effectivement des informations sur lui, car il n'est pas connu pour avoir fait affaire avec ou avoir un lien avec la société de Grubman.



De leur côté, Grubman et son cabinet d'avocats ont refusé d'envisager de payer une quelconque rançon ou de négocier, qualifiant le groupe de hackers de « cyberterroristes ». Voici une déclaration fournie par le porte-parole du cabinet :



« La divulgation des documents de nos clients est une attaque méprisable et illégale de ces cyberterroristes étrangers qui gagnent leur vie en tentant d'extorquer des entreprises américaines de renom, des entités gouvernementales, des artistes, des politiciens et autres. Nous avons été informés par les experts et le FBI que négocier avec des terroristes ou leur verser une rançon est une violation du droit pénal fédéral. Même lorsque d'énormes rançons ont été payées, les criminels divulguent souvent les documents de toute façon ».



Étant donné que les hackers de REvil ont jusqu'à présent mis à exécution leurs menaces, il sera intéressant de voir où en sera la campagne Trump dans une semaine.



Sources : Page Six, Rolling Stone, Wall Street Journal



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ? Cela vous semble-t-il crédible ?

Si oui, quelle devrait être l'approche pour résoudre ce genre de conflits ?

Seriez-vous pour ou contre le fait de payer ? Dans quelle mesure ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent https://www.developpez.com

Ils ne se doutent pas qu'en ciblant directement le président ils vont mettre tous les services secret au travail ?

Cela ne fait pas trop pression... Cela fait bombe atomique !

Ils m'ont l'air bien sûr d'eux quand à leur sécurité... 5 0 Je trouve cela fait un peu débutant...Ils ne se doutent pas qu'en ciblant directement le président ils vont mettre tous les services secret au travail ?Cela ne fait pas trop pression... Cela fait bombe atomique !Ils m'ont l'air bien sûr d'eux quand à leur sécurité... Membre habitué https://www.developpez.com 2 1 C'est pas une mauvaise nouvelle. Qu'ils publient on va bien se marrer!

