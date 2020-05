Il est possible que désormais, tous les logiciels développés par et pour les institutions de l’Union européenne soient rendus public et open source. C'est une recommandation qui a été faite par le Parlement européen lors de sa dernière session plénière, qui s’est tenue il y a quelques jours. Dans la pratique, cela voudrait concrètement dire que toutes les solutions informatiques développées par et pour les institutions de l’UE devront d'abord être évaluées par rapport à la possibilité d'utiliser des solutions Open Source.La raison évoquée pour justifier cette décision est celle de vouloir renforcer le droit des citoyens à une information transparente et fiable. C’est ce qu’a déclaré l’eurodéputé Mikuláš Peksa : « Les logiciels libres améliorent la transparence et la confiance des citoyens, car les informations sont publiées dans des formats ouverts et lisibles par machine, afin que chacun puisse y accéder, les commenter et les réutiliser pour générer de la valeur. Ils donnent également accès au code source, qui permet la participation du public et l'examen des méthodes de présentation et d'analyse ».D’un autre côté, cette solution permettra de supprimer les blocages des fournisseurs qui existent lorsqu'une seule entreprise est en charge des logiciels ou même de l'ensemble de l'infrastructure informatique. En effet, beaucoup pensent qu’en ce contexte de désinformation et d’ingérence étrangère, il est très important que les institutions européennes puissent garder le contrôle de leurs systèmes techniques.Bien que cette initiative semble très bonne pour certains, d’autres pensent qu’elle ne pourra pas être sérieusement implémentée. D’après ces derniers, plusieurs institutions de l'UE auraient normalisé l'infrastructure Microsoft et leurs flux de travail seraient liés à Microsoft Sharepoint. Ils préconisent donc qu’une initiative beaucoup plus forte soit adoptée et qu’elle fasse loi.Source : European Pirate Party Que pensez-vous de cette décision ?Pensez-vous qu’elle pourra sérieusement être implémentée ?