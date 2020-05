L'INRIA publie une partie du code source de StopCovid, l'application qui s'appuie sur le protocole ROBERT Plutôt que sur l'API proposée par Apple et Google 28PARTAGES 10 0 Tout est parti d'une annonce du secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, qui a révélé au journal Le Monde que le gouvernement travaille d’ores et déjà sur une application mobile dénommée StopCovid : « Le gouvernement a décidé de lancer le projet StopCovid afin de développer une application qui pourrait limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission ». « L’idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif afin de pouvoir se faire tester soi-même, et si besoin d’être pris en charge très tôt, ou bien de se confiner », explique-t-il.



Le secrétaire d'État n'a pas oublié d'expliquer le fonctionnement de StopCovid. Le projet s'appuie sur la technologie Bluetooth, qui permet aux smartphones d'identifier des appareils à proximité (écouteurs, enceintes, imprimantes...) et non le recueil de données de géolocalisation. « L'application ne géolocalisera pas les personnes. Elle retracera l'historique des relations sociales qui ont eu lieu dans les jours précédents, sans permettre aucune consultation extérieure ni transmettre aucune donnée », explique le secrétaire d'État.



Lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique.



Sous la supervision du Ministère de la Santé et des solidarités et du Secrétariat d’État au numérique, en lien avec le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Inria pilote depuis le 7 avril 2020 le développement de l’application « StopCovid » auquel contribue à titre gracieux un ensemble d’acteurs publics et privés, au sein de l’équipe-projet StopCovid, qui rassemble ANSSI, Capgemini, Dassault Systèmes, INSERM, Lunabee, Orange, Santé Publique France et Withings , et que complète un écosystème de contributeurs. Ce projet contribue à la gestion de la crise sanitaire Covid-19 et au suivi épidémiologique par les autorités de santé.



En amont de toute décision politique, l’objectif du projet est de pouvoir rendre possible la mise à disposition d’une application permettant d’informer les usagers s’ils ont été en contact avec une personne ayant été testée positive au Covid-19, et de leur proposer des conduites à tenir, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé et des solidarités.



Le projet repose sur l’implémentation d’un protocole, ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing), qui a donné lieu à un avis du Conseil national du numérique (rendu public le 24 avril 2020) et à une délibération de la CNIL (rendue publique le 26 avril 2020). Cinq fondements ont guidé les développements :

L’inscription de l’application StopCovid dans la stratégie globale de gestion de la crise sanitaire et de suivi épidémiologique.

Le strict respect du cadre de protection des données et de la vie privée au niveau national et européen, tel que défini notamment par la loi française et le RGPD ainsi que la boîte à outils récemment définie par la commission européenne sur les applications de suivi de proximité.

La transparence, qui passe notamment par la diffusion, sous une licence open source, des travaux spécifiques menés dans le cadre du projet. L’objectif est d’apporter toutes les garanties : transparence des algorithmes, code ouvert à terme, interopérabilité, auditabilité, sécurité et réversibilité des solutions.

Le respect des principes de souveraineté numérique du système de santé publique : maîtrise des choix de santé par la société française et européenne, protection et structuration du patrimoine des données de santé pour guider la réponse à l’épidémie et accélérer la recherche médicale.

Le caractère temporaire du projet, dont la durée de vie correspondra, s’il est déployé, à la durée de gestion de l’épidémie de Covid-19.





Le code source est désormais disponible



C’est dans ce contexte qu’une ne première partie des briques logicielles a été publiée le 12 mai. Désormais visible, le code peut être revu par tous ceux qui le souhaitent. En le rendant public, l’équipe-projet StopCovid respecte son engagement de transparence.



Les personnes externes à l’équipe-projet StopCovid peuvent, à ce stade, donner un avis, faire remonter des suggestions ou des commentaires. Selon la pertinence technique de ces premiers retours, elles seront invitées à rejoindre le pool de contributeurs du projet pour gagner en efficacité.



Cette phase 1 limite l’ampleur des interactions du fait des contraintes sur les ressources de l’équipe-projet StopCovid, pleinement mobilisée sur le développement, dans le cadre d’un agenda restreint. Toutes les contributions seront lues attentivement afin de pouvoir retenir celles qui seront jugées pertinentes voire qui seront susceptibles de jouer un rôle critique à ce stade du développement du code.



Souhaitée la plus courte possible, la durée de cette phase 1 sera dépendante des contraintes liées aux phases de tests et au calendrier de mise en disponibilité de l’application.



ROBERT ne permet pas la surveillance et serait totalement anonyme



Selon une courte description sur le site officiel de l’INRIA, ROBERT est une contribution conjointe dans le cadre de l'initiative PEPP-PT (Pan European Privacy-Preserving Proximity Tracing), dont l’objectif est de permettre la mise en place d’outils interopérables de suivi de contacts, respectueux des règlementations européennes en matière de protection des données, de vie privée et de sécurité, dans le cadre d’une réponse plus globale à la pandémie.



Bruno Sportisse, PDG de l’INRIA a déclaré : « Il me semble très utile de commencer par rappeler ce qu’une application qui reposerait sur le protocole ROBERT n’est pas, eu égard aux interrogations légitimes qui s’expriment et aux confusions qui peuvent avoir lieu ». « Sa conception permet que PERSONNE, pas même l’État, n’ait accès à la liste des personnes diagnostiquées positives ou à la liste des interactions sociales », a-t-il poursuivi. Selon Bruno Sportisse donc, il ne s’agit en aucun cas d’un protocole qui permet le tracking.



En outre, toute application basée sur ce protocole n’est pas non plus une application de surveillance : elle est totalement anonyme. « Elle n’est pas non plus une application de délation : dans le cas où je suis notifié, je ne sais pas qui est à l’origine de la notification. Dans le smartphone de mon voisin, il n’y a aucune donnée concernant mon diagnostic médical, aussi encrypté soit-il. Il y a une liste des crypto-identifiants de tous les smartphones rencontrés », a déclaré Bruno Sportisse pour expliquer que les données personnelles ne sont pas sauvegardées.



Toujours pour rassurer sur l’utilisation des données de l’application, il a déclaré ce qui suit : « Les paramètres du modèle de transmission et les données statistiques anonymes sont entre les mains de l’autorité de santé qui fixe l’utilisation de ce système. Pas d’une compagnie privée, aussi innovante soit-elle ». Par ailleurs, Sportisse estime que StopCovid n’est pas un remède miracle contre le Covid-19, mais qu’elle fait partie d’une longue liste de mesures visant à freiner la propagation du virus. Ils espèrent qu’elle leur donne de la visibilité face à un ennemi invisible.



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative ?

Le protocole Bluetooth vous paraît-il sécurisé ?

Malgré l'absence du code source pour envoyer les données sur le serveur ainsi que les mécanismes de protection de la vie privée, pouvez-vous vous faire une idée de la sécurité de l'application ?

Que pensez-vous de la décision du gouvernement de choisir sa propre solution au détriment de l'API proposée conjointement par Google et Apple ?

Que pensez-vous de l'idée de proposer le code source en consultation ?

Ils avaient l'occasion de concevoir un systeme decentralisé, Européen, simple à l'usage, respectueux des libertés individuelles et sécurisé. Conditions nécessaires à une adoption massive.



On va avoir un système Francais (sous sois-disant égide Européen), compliqué, centralisé, sans respect de l'anonymat, et non sécurisé (sérieusement HTTP?).



L'INRIA et le gouvernement n'ont rien compris et sans un outil de ce genre largement adopté l'épidémie va repartir exponentiellement... Avec les catastrophes sanitaires, sociales et économiques qui iront avec.



S'ils veulent montrer patte blanche il faut dévoiler tout le code source: serveur et client... Et surtout changer de protocole pour une approche décentralisée. 1 0 C'est ridicule...Ils avaient l'occasion de concevoir un systeme decentralisé, Européen, simple à l'usage, respectueux des libertés individuelles et sécurisé. Conditions nécessaires à une adoption massive.On va avoir un système Francais (sous sois-disant égide Européen), compliqué, centralisé, sans respect de l'anonymat, et non sécurisé (sérieusement HTTP?).L'INRIA et le gouvernement n'ont rien compris et sans un outil de ce genrel'épidémie va repartir exponentiellement... Avec les catastrophes sanitaires, sociales et économiques qui iront avec.S'ils veulent montrer patte blanche il faut dévoiler tout le code source: serveur et client... Et surtout changer de protocole pour une approche décentralisée. Membre averti https://www.developpez.com

J'ai parcouru la version android, ya rien, toutes les parties qui peuvent être intéressantes n'ont pas été publiée ou il n'y a que les interfaces.



En gros, ils nous fournissent une coquille vide non commentée, tout ce qui permet d'en évaluer la sécu est absent.



Dommage j'aurai bien aimé voir comment ils ont codé la mesure de distance en Bluetooth avec leur "ProximityService". 1 0 Merci pour la publication du code source ... un post-it aurai suffis...J'ai parcouru la version android, ya rien, toutes les parties qui peuvent être intéressantes n'ont pas été publiée ou il n'y a que les interfaces.En gros, ils nous fournissent une coquille vide non commentée, tout ce qui permet d'en évaluer la sécu est absent.Dommage j'aurai bien aimé voir comment ils ont codé la mesure de distance en Bluetooth avec leur "ProximityService". Membre averti https://www.developpez.com 1 0 Plus que le source manquant il y a une chose qui fait très franchouillard .......le nom......sérieux ROBERT? Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par iolco51 Envoyé par Ils avaient l'occasion de concevoir un systeme decentralisé, Européen, simple à l'usage, respectueux des libertés individuelles et sécurisé. Conditions nécessaires à une adoption massive.

une dernière news a même fait apparaître que certains organismes défenseurs de la vie privée préfèrent des solutions fournis par google et apple à des solutions gouvernementales.

et si on doit attendre après l'europe pour un système comme tu le souhaites, on ne l'aura pas avant des mois.



Envoyé par iolco51 Envoyé par On va avoir un système Francais (sous sois-disant égide Européen), compliqué, centralisé, sans respect de l'anonymat, et non sécurisé (sérieusement HTTP?).



Envoyé par iolco51 Envoyé par L'INRIA et le gouvernement n'ont rien compris et sans un outil de ce genre largement adopté l'épidémie va repartir exponentiellement... Avec les catastrophes sanitaires, sociales et économiques qui iront avec.



bref ... 0 0 si il y a bien des trucs dont la population de masse se contrefout, c'est tout ce que tu viens de citer.une dernière news a même fait apparaître que certains organismes défenseurs de la vie privée préfèrent des solutions fournis par google et apple à des solutions gouvernementales.et si on doit attendre après l'europe pour un système comme tu le souhaites, on ne l'aura pas avant des mois.bah peut être que ça va pas si mal fonctionner, comment peux tu déjà être si sur de toi ...pour avoir un truc très largement adopté, il aurait fallu vendre une fois de plus "notre mère" à google et apple et là on aurait eu un système centralisé par des entreprises américaines, sans respect de l'anonymat, et revendant tes données, très, mais très loin des prérogatives que tu as donné ...bref ... Membre habitué https://www.developpez.com Envoyé par stardeath Envoyé par

pour avoir un truc très largement adopté, il aurait fallu vendre une fois de plus "notre mère" à google et apple et là on aurait eu un système centralisé par des entreprises américaines, sans respect de l'anonymat, et revendant tes données, très, mais très loin des prérogatives que tu as donné ...



bref ...



Selon moi, c'est un problème politique et non technique. Les gens dans leur ensemble, sont habitués à se vendre a Google, Apple, Facebook ou Amazon, en échange de services gratuits (voire payants). Ils ne sont pas prets a se remettre au gouvernement.

Je peux me tromper, mais tout est dit (et je ne pense pas me tromper). La grande majorité des commentaires ici l'indique, ainsi que la majorité des réactions que j'ai pu voir envers le projet gouvernemental Stop-COVID.



De plus c'aurait ete l'opportunité de faire mieux que le GAFA, plus respecteux des libertés individuelles... Un bel exemple technologique et social. Raté.



Que les gens aient tort ou raison d'avoir confiance ou non n'est pas la question, la question c'est celle d'un outil largement adopté pour qu'il soit efficace. Si l'outil ne recense que 10 ou 15% des malades il n'aura aucun effet (a part quelques stats?). 0 0 En effet je me suis mal exprimé.Selon moi, c'est un problème politique et non technique. Les gens dans leur ensemble, sont habitués à se vendre a Google, Apple, Facebook ou Amazon, en échange de services gratuits (voire payants). Ils ne sont pas prets a se remettre au gouvernement.Je peux me tromper, mais tout est dit (et je ne pense pas me tromper). La grande majorité des commentaires ici l'indique, ainsi que la majorité des réactions que j'ai pu voir envers le projet gouvernemental Stop-COVID.De plus c'aurait ete l'opportunité de faire mieux que le GAFA, plus respecteux des libertés individuelles... Un bel exemple technologique et social. Raté.Que les gens aient tort ou raison d'avoir confiance ou non n'est pas la question, la question c'est celle d'un outil largement adopté pour qu'il soit efficace. Si l'outil ne recense que 10 ou 15% des malades il n'aura aucun effet (a part quelques stats?). Membre expert https://www.developpez.com



après comment je disais il n'y a pas très longtemps, ce que l'état fait de nos données, on a encore la possibilité, en tant que citoyens, d'y avoir accès. chose impossible avec une entreprise américaine.

je ne vois donc pas d'un si mauvais œil cette initiative française, mais je me doute que vu l'état de notre confiance envers le gouvernement, ça peut très vite sentir le pâté. 0 0 je suis amplement d'accord avec toi, mais il faut toujours se méfier de ce qui se dit sur ce forum, pas sur le fait d'avoir raison ou tord, mais sur le fait que les gens qui postent ici ont au moins un intérêt pour le sujet ; ça fausse très vite les stats.après comment je disais il n'y a pas très longtemps, ce que l'état fait de nos données, on a encore la possibilité, en tant que citoyens, d'y avoir accès. chose impossible avec une entreprise américaine.je ne vois donc pas d'un si mauvais œil cette initiative française, mais je me doute que vu l'état de notre confiance envers le gouvernement, ça peut très vite sentir le pâté. Responsable Office & Excel https://www.developpez.com Envoyé par Stan Adkens Envoyé par [...]

En général, les utilisateurs qui téléchargent ces applications peuvent choisir volontairement d'enregistrer les détails de leurs symptômes lorsqu'ils commencent à se sentir mal. L'application garde une trace des personnes qui ont été en contact étroit grâce à des signaux Bluetooth qui transmettent une identification anonyme. Si une personne signale ultérieurement qu'elle est positive au coronavirus, elle enverra un message aux personnes qui ont été en contact étroit avec elle, et qu’elle aurait pu infecter, en se basant sur leurs identifiants anonymes.[...] 0 0 Si une techno peut se baser sur un identifiant "anonyme" pour m'avertir que j'ai été en contact avec une personne infectée, c'est que mon identifiant "anonyme" n'est pas si anonyme que ça... ils peuvent se les garder, leurs applications. Perso, dès que je me déplace, le bluetooth est coupé. Poster une réponse Signaler un problème

