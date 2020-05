Google place l'ensemble de ses services de messagerie sous la direction de Javier Soltero Pour apporter une vision plus cohérente 31PARTAGES 9 0 En octobre de l'année dernière, Google a embauché Javier Soltero pour être vice-président et directeur général de G Suite, son ensemble d'applications bureautiques, ainsi que Google Meet et Google Chat. Cette fois-ci, la société lui a confié un autre ensemble de produits : Messages, Duo et l'application Téléphone sur Android.



Cette décision place donc le développement de tous les principaux produits de communication de Google à la charge d’une même équipe : celle de Soltero. En effet, dans une déclaration, Google a indiqué que Soltero sera en charge de « tout le collectif des produits de communication de Google ». Voici la déclaration complète de Google :



« Nous réunissons tout le collectif des produits de communication de Google sous un seul chef et une équipe unifiée dirigée par Javier Soltero, vice-président et directeur général de G Suite. Javier restera dans le Cloud, mais rejoindra également l'équipe de direction sous Hiroshi Lockheimer, SVP de Platforms and Ecosystems. En dehors de cette mise à jour, il n'y a aucun autre changement dans le personnel et Hiroshi continuera de jouer un rôle important dans nos efforts de partenariat continus ».



En tant que patron de la G Suite, Javier Soltero chapeautait déjà Google Meet, désormais gratuit et en cours d’intégration à Gmail, ainsi que Google Chat. Avec cette annonce, il sera donc désormais aux commandes de Messages, Duo et de l’application Téléphone sur Android. Si Google entreprend de rassembler sous une seule bannière tous ses produits de communication, Javier Soltero a expliqué à notre confrère qu’il n’y a pour l’heure aucun projet d’intégration ou de fusion parmi ces services : « Nous pensons que les gens font des choix autour des produits qu'ils utilisent à des fins spécifiques ».





Les applications de communication de Google ont grandement besoin d'un développement de production plus cohérent et plus avisé. Avec son parcours, Soltero pourrait très bien être la bonne personne pour leur fournir cette direction. Avant de rejoindre Google, il a eu une longue carrière qui a consisté à créer l'application de messagerie électronique Acompli très appréciée, que Microsoft a acquise et essentiellement transformée en application Outlook principale moins de deux mois après la signature de l'accord.



Soltero a également évolué rapidement (au moins selon les normes des applications de communication de Google) pour nettoyer le gâchis de la marque Hangouts, en convertissant la vidéo Hangouts en Google Meet et le chat Hangouts en Google Chat - au moins du côté de l'entreprise. Google Meet est également devenu gratuit pour tout le monde bien en avance sur le calendrier d'origine en raison de la pandémie.



Selon Soltero, son travail consiste à « stimuler plus d'innovation et plus de clarté sur la façon dont ces produits peuvent remplir leurs missions spécifiques ». Cela suggère qu'il n'a pas l'intention d'intégrer toutes les applications de chat de Google de la manière que Facebook prévoit de faire avec Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp.



Pour sa part, Hiroshi Lockheimer pense qu'il existe des opportunités de mieux intégrer les applications de Google dans ses plateformes ; Chrome OS pourrait mieux fonctionner avec les applications G Suite, par exemple. Android a déjà presque fait de Google Duo l'application de chat vidéo par défaut pour la plupart des téléphones. Cependant, Lockheimer indique qu'il a l'intention de garder ces plateformes ouvertes et non verrouillées dans les propres applications de Google.



Il convient également qu'il n'est pas logique de forcer l'intégration ou l'interopérabilité trop rapidement : « Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'il existe de multiples applications de communication si elles sont destinées à un usage différent », explique Lockheimer. « Une partie de ce qui pourrait prêter à confusion c'est notre histoire autour de certains de nos produits de communication qui sont partis d'un endroit ou d'un autre. Mais nous irons de l’avant désormais, avec une vision beaucoup plus cohérente ».



Soltero a rappelé à quelques reprises qu'il était relativement nouveau chez Google. Cela signifie que bien qu'il hérite d'une grande partie de ce bagage historique, il peut y apporter un regard neuf. Pour lui, ce qui importe maintenant, c'est que Google doive s'extirper de cette histoire et créer de bonnes applications de communication qui ont du sens ensemble.



