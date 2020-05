Il y a environ dix ans, les FAI augmentaient leur plafond, qui était de 300 Go par mois, à 1 To par mois pour le ménage moyen aux USA. Cependant, plusieurs facteurs montrent que cela pourrait encore se révéler insuffisant dans quelques années. Après ont surpassé les ordinateurs de bureau : leur utilisation compte pour 51,3 % des connexions en novembre 2016 contre 48,7 % pour les ordinateurs. Ils ont facilité pour les gens la visioconférence et le travail à domicile.Aujourd’hui, le client Internet à domicile moyen utilise près de 400 Go de données par mois, un nombre qui aurait dépassé de 50 à 100 Go le plafond de données d’origine fixé par les FAI il y a environ quatre ans. Aux structures tarifaires actuelles pour les dépassements (qui varient selon le fournisseur), ce qui augmenterait entre 200 $ et 250 $ par an à la facture moyenne des câbles domestiques. Si cela se poursuit, les consommateurs pourraient être victimes d’une surconsommation de données, ce qui peut mettre les FAI dans une position délicate à l’avenir.Par ailleurs, l’analyse des données historiques de la FCC aux USA et d’autres informations collectées sur les tendances d'utilisation prévoit que dans les trois prochaines années, ou avant 2024, le ménage moyen utilisera plus de 1 To de données à large bande par mois, ce qui le placera au-dessus des plafonds actuels. La moyenne sera probablement inférieure aux plafonds actuels, mais à mesure que de plus en plus de ménages se transformeront en consommateurs d'électricité, elle continuera à grimper en flèche. Mais ce n’est pas tout ce que contient le nouveau rapport.Selon DecisionData, l’utilisation d’Internet aurait connu le plus grand pic de son histoire pendant cette période de confinement, bien au-delà de ce que l’entreprise aurait pu prévoir ou analyser auparavant. Ainsi, les FAI ont réagi comme il se doit en suspendant temporairement leurs frais de dépassement des plafonds de données, ce qui montre que beaucoup plus de consommateurs ont atteint ou dépassé le plafond de données mensuel de 1 To pendant la pandémie. DecisionData pense néanmoins que ce pic va s'atténuer à mesure que les gens retrouveront une vie normale.Toutefois, il estime également que cette croissance de l’utilisation d’Internet se stabilisera bien au-dessus des niveaux qui ont précédé l'épidémie. Pour finir, alors que l’auto-isolement généralisé et le travail à domicile sont à l’honneur, DecisionData prévoit que l’augmentation globale de la demande d'Internet à domicile va se maintenir.Source : DecisionData (USA)Que pensez-vous de cette augmentation de la consommation d'Internet dans les ménages aux USA ?Qu'en est-il en France ?