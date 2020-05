L'index TIOBE a mis à jour son classement pour le mois de mai 2020 et on note que le langage de programmation C est de retour à la première place. Rappelons que le Programming Community Index de TIOBE mesure la popularité des langages de programmation et fait un rapport chaque mois. Le principal critère retenu par cet indice est le nombre de pages web retournées par un moteur de recherche lorsqu'on lui soumet le nom du langage de programmation. Paul Jansen, PDG de TIOBE explique cette montée par le fait que Java et C étaient déjà très proches en avril, mais ce mois-ci, C surpasse à nouveau Java.« La dernière fois que C était numéro un, c'était en 2015. On ne peut que deviner pourquoi C est à nouveau numéro un. L'une des raisons pourrait être le virus Corona. Cela peut sembler idiot, mais certains langages de programmation bénéficient vraiment de cette situation. Les exemples sont Python et R dans le domaine des sciences des données car tout le monde cherche un antidote pour le virus. Mais les langages logiciels embarqués tels que C et C ++ gagnent également en popularité car ils sont utilisés dans les logiciels pour les dispositifs médicaux », explique-t-il.Le rapport de TIOBE du mois dernier annonçait déjà que le langage C se rapprochait de plus en plus de la première place qu'occupe Java depuis un moment déjà. Java est maintenant en deuxième position suivi de Python et C++. Il faut noter aussi que Rust se rapproche du top 20 en passant de la 27e place le mois dernier à la 21e place.Il faut noter que l'index TIOBE n'est pas très apprécié par les internautes. Ils remettent en cause l'efficacité de la méthodologie employée par TIOBE pour faire son classement. Certains disent qu'il classe les langages de programmation en fonction de l'efficacité des moteurs de recherche et que cela ne représente en aucun cas la popularité d'un langage. Pour eux, l'hypothèse d'un bon référencement n'indique pas la pertinence. Un autre pose alors la question de savoir comment mesurer la popularité d'un langage.Est-ce par lignes de code existant dans le monde entier ? Ou par le nombre de messages StackOverflow marqués ? Ou par le nombre d'offres d'emploi pour le langage ? Ou encore par le nombre d'étoiles GitHub ? Ou par vote classé de tous les programmeurs du monde ? Ou par concours de code de style Battle Royale où chaque langage présente son champion pour faire face à la tâche de mettre en place une blockchain cloud de microservices en tant que service ?Le 15 avril dernier, Developpez.com présentait une étude complète annuelle sur les langages les plus demandés, et les salaires proposés, basée sur les offres d'emploi postées sur le Portail Emploi de Developpez.com. Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie. Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2019 des langages les plus populaires :Source : TIOBE Que pensez-vous du classement TIOBE de ce mois ?