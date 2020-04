À l’heure où la pandémie du Covid-19 dicte sa loi, les entreprises font l’effort de rester dynamique afin de minimiser les impacts négatifs sur leurs résultats. Les entreprises ont vécu un premier trimestre 2020 très difficile. En ce qui concerne Microsoft, les analystes pensent que certains secteurs de son entreprise soient touchés par la pandémie, avec des ventes plus faibles que prévu dans des domaines tels que la publicité sur son réseau social LinkedIn.Cependant, les analystes s'attendent également à une augmentation de l'utilisation des services de cloud computing et des outils de collaboration de Microsoft tels que l'application Teams. À ce titre, rappelons que le mois dernier, la demande pour l'application Microsoft Teams a fait un bond dans le monde entier, passant de 32 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à 44 millions en une semaine seulement. Alors que son utilisation continue d'augmenter, Microsoft a publié un rapport en début du mois sur les tendances du travail à distance afin de mettre en évidence l'évolution des habitudes de travail.Ce rapport, rendu public le 9 avril, mentionne que de plus en plus de personnes utilisent les fonctionnalités de vidéo et de réunions de Teams et que Microsoft enregistre un nouveau record de 2,7 milliards de minutes de réunion par jour. C'est une augmentation de 200 % par rapport aux 900 millions de minutes de la mi-mars, période à laquelle de nombreuses entreprises se sont mises à travailler à distance. L'utilisation des appels vidéo dans Teams connaît donc une croissance de plus de 1000 % en mars 2020.Microsoft, selon le rapport, a également constaté une forte augmentation de la demande du service de streaming vidéo pour entreprise due au fait que les entreprises ont transféré leurs hôtels de ville, leurs appels et leurs réunions de clients en ligne. Microsoft a donc dû augmenter la limite de 10 000 participants à 100 000, car de plus en plus d'entreprises se tournent vers lui pour les aider à organiser des réunions et des événements importants.Les analystes s'attendent donc à ce que ces hausses compensent une partie des baisses et positionnent Microsoft aussi bien ou mieux que ses pairs à mesure que l'impact économique de la pandémie se fait sentir. Les analystes s'attendent à ce que Microsoft déclare un chiffre d'affaires de 33,63 milliards de dollars et un bénéfice de 1,27 dollar par action pour son troisième trimestre fiscal, contre 30,5 milliards de dollars et 1,14 dollar par action l'année précédente, selon les données IBES de Refinitiv au 27 avril.Dans d'autres segments, les analystes s'attendent à des revenus plus faibles que prévu, notamment l'utilisation payante de LinkedIn par les recruteurs d'emplois, des outils logiciels conçus pour les serveurs informatiques et même les ventes de Windows pour les ordinateurs personnels, qui ont été interrompues alors que des usines en Chine ont fermé leurs portes au cours des trois premiers mois de l'année civile.Certaines de ces sources de revenus pourraient rebondir. Après avoir connu des pénuries d'approvisionnement, par exemple, les commandes d'ordinateurs portables ont rebondi, les entreprises et les consommateurs ayant acheté des machines pour travailler à domicile, un impact qui pourrait se manifester dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de Microsoft.Source : Reuters Qu'en pensez-vous ?