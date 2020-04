Les développeurs pourraient bientôt être en mesure d'écrire des logiciels sur l'iPad et l'iPhone avec Xcode Qui serait intégré dans la prochaine version d'iOS et iPadOS 38PARTAGES 3 0 Les prochaines moutures des systèmes d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad,



Le code de l'iOS 14 révèle que l'Apple Watch pourra détecter le taux d'oxygène dans le sang et alerter l'utilisateur en cas d'hypoxie Les prochaines moutures des systèmes d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad, l’iOS 14 et l’iPadOS 14, sont en développement depuis un moment maintenant. D’après une rumeur, Apple serait en train de développer une version de Xcode pour fonctionner sur ses deux terminaux mobiles à partir de cette version. Jon Prosser, le youtubeur qui est à l’origine de la rumeur, pense que c’est l’une des fonctionnalités phares qu’Apple compte fournir dans cette version afin de permettre aux programmeurs de créer directement des applications à partir d’un iPhone ou d’un iPad.Il n’est pas à proprement parler possible de créer une application à partir de son iPhone ou de son iPad. Les développeurs utilisent certes des méthodes de contournements, mais les limitations qu’ils rencontrent sont fortement élevées, ce qui limite aussi l’expérience de travail. Mais si l’on en croit la rumeur lancée par Prosser, les prochains systèmes d’exploitation mobiles d’Apple pourraient changer la donne. Il a annoncé via son compte Twitter que Xcode est présent sur iOS/iPadOS 14. Il a également déclaré que les implications de cet ajout sont énormes.« Je ne vais pas dire que Final Cut arrive sur l'iPad. Mais Xcode est présent sur iOS/iPadOS 14. Les implications sont énormes. Cela ouvre la porte aux applications “Pro” pour qu'elles viennent sur l'iPad. J'en ai parlé la semaine dernière sur un flux en direct, mais je me suis dit que ça valait le coup de tweeter », a écrit Prosser. En intégrant Xcode sur l’iPad, Apple permet aux développeurs d’avoir plus facilement et plus rapidement accès à leur travail à partir de leur tablette. Cela est d’autant plus amusant au vu des nouvelles capacités de l’iPad Pro présenté récemment.L’iPad Pro prend en charge trackpad qui permet à un utilisateur d’utiliser un clavier pour interagir avec son terminal. Plutôt que de copier l'expérience depuis macOS, le support du trackpad a été complètement repensé pour iPad. Quand l’utilisateur déplace son doigt sur le trackpad, le pointeur se transforme avec élégance et met en évidence les éléments de l'interface utilisateur. En outre, les gestes multicouches sur le trackpad permettent de naviguer rapidement et facilement dans tout le système sans que les utilisateurs lèvent la main.« Maintenant, avec la puce A12Z Bionic, l'iPad Pro est plus rapide et plus puissant que la grande majorité des ordinateurs portables tournant sous Windows. Le nouvel iPad Pro introduit une caméra ultra large, des micros de qualité studio et un scanner LiDAR révolutionnaire qui offre des capacités de détection de profondeur de pointe, ouvrant davantage de flux de travail professionnels et prenant en charge les applications photo et vidéo professionnelles », a écrit l’entreprise sur son site pour présenter les atouts de son nouveau jouet.L’arrivée de l’environnement de développement Xcode sur l’iPad Pro pourrait permettre aux développeurs de profiter d’une expérience plus agréable. Toutefois, l’on ignore encore pour le moment la façon dont une version complète de Xcode pour l’iPadOS conduira des applications “Pro” sur l'iPad. Pour développer une application iOS ou iPadOS, un Mac ou un MacBook est actuellement obligatoire. Néanmoins, il est possible de tester les applications et de visualiser leur disposition lors du développement.En permettant la création d’applications sur un iPhone ou un iPad, cela va encourager davantage de personnes à se lancer dans le développement, car elles n'ont pas besoin d'acquérir un Mac au préalable, ce qui réduit la barrière à l'entrée. Apple n’annoncera officiellement ses projets pour iOS 14 et iPadOS 14 que lors de la conférence WWDC 2020 (Apple Worldwide Developers Conference).Source : Jon Prosser Qu'en pensez-vous ?