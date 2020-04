ONLYOFFICE 5.5.1 : la nouvelle version de la suite bureautique en ligne disponible Avec des outils d'édition professionnels 11PARTAGES 6 0 Le projet a mis à niveau les éditeurs de bureau, la suite bureautique en ligne et l’application pour Android.







ONLYOFFICE Desktop Editors v.5.5



Les applications de bureau ONLYOFFICE qui assurent la prise en charge des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations, fonctionnent hors connexion sur les PC sous Windows, Linux (deb, rpm, snap, flatpak, AppImage) et Mac.



Pour le confort des utilisateurs, ONLYOFFICE rend possible l’ouverture de plusieurs documents dans les fenêtres séparées.







D’autres améliorations ont été empruntées à



Dans le traitement de texte : marges de reliure et marge en miroir pour préparer le document, ajout des légendes aux objets pour structurer le document.







Dans le tableur : tri personnalisé pour analyser les données, réalisation d’actions avec plusieurs feuilles de calcul en même temps, possibilité de recalculer les formules, ajout d’un séparateur décimal et de milliers personnalisé, ajustement des paramètres du vérificateur de l’orthographe.



Dans l’outil de présentation : ajout des objets à la mise en page d’une diapositive, possibilité de modifier et de réinitialiser la mise en page des diapositives.



Dans tous les éditeurs, la gestion des listes à plusieurs niveaux a été simplifiée.



Le code source des applications de bureau ONLYOFFICE est listé sur



Suite bureautique en ligne ONLYOFFICE v.5.5.1



La suite bureautique en ligne ONLYOFFICE a été récemment mise à niveau vers la version 5.5 dont les améliorations sont listées dans



La sortie de la mise à jour 5.5.1 avec de nombreuses optimisations n’a pas tardé :



Dans tous les éditeurs, les options de localisation ont été améliorées pour le français et des autres langues telles que le bulgare, le chinois, le tchèque, l’allemand, l’italien, le russe, l’espagnol, le turc.



Dans le tableur, ONLYOFFICE a ajouté le support pour la validation de données et les listes déroulantes appliquées aux cellules. Ces options sont disponibles pour la lecture seulement.







Le journal de modifications complet est disponible sur



ONLYOFFICE Documents pour Android 4.0



A titre de rappel, ONLYOFFICE Documents pour Android est une suite bureautique gratuite en français qui assure l’accès aux documents depuis les tablettes et les smartphones partout et à tout moment.



En version 4.0, l’application sort avec les éditeurs natifs des documents texte et des feuilles de calcul qui permettent d’afficher, gérer et éditer pleinement les fichiers locaux ou les services tiers connectés via WebDav tels que Nextcloud ou ownCloud.



Les visionneuses natives pour la lecture et l’impression des présentations et des fichiers PDF ont été également ajoutées.



L’application est disponible au téléchargement sur



Pour plus de détails, visitez Le projet ONLYOFFICE qui fournit une gamme complète des outils bureautiques en lignes dont la gestion documentaire, les éditeurs de documents en ligne, les projets et les tâches, l’agenda, le mail, le chat et les outils de communication internes,Les applications de bureau ONLYOFFICE qui assurent la prise en charge des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations, fonctionnent hors connexion sur les PC sous Windows, Linux (deb, rpm, snap, flatpak, AppImage) et Mac.Pour le confort des utilisateurs, ONLYOFFICE rend possibleD’autres améliorations ont été empruntées à la version en ligne Le code source des applications de bureau ONLYOFFICE est listé sur GitHub La suite bureautique en ligne ONLYOFFICE a été récemment mise à niveau vers la version 5.5 dont les améliorations sont listées dans cet article La sortie de la mise à jour 5.5.1 avec de nombreuses optimisations n’a pas tardé :Le journal de modifications complet est disponible sur GitHub A titre de rappel, ONLYOFFICE Documents pour Android est une suite bureautique gratuite en français qui assure l’accès aux documents depuis les tablettes et les smartphones partout et à tout moment.En version 4.0, l’application sort avecdes documents texte et des feuilles de calcul qui permettent d’afficher, gérer et éditer pleinement les fichiers locaux ou les services tiers connectés via WebDav tels que Nextcloud ou ownCloud.pour la lecture et l’impression des présentations et des fichiers PDF ont été également ajoutées.L’application est disponible au téléchargement sur Google Play Pour plus de détails, visitez le site officiel