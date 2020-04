« Quitter Paris : qu'est-ce que j'y gagne ? » LAOU propose une série de webinaires pour parler des salaires Carrières et aides à la mobilité. Le prochain aura lieu le 23 avril à 17H 22PARTAGES 8 0 Vous êtes un professionnel de l’informatique et vous vous posez un certain nombre de question sur les opportunités qui pourraient s’offrir à vous en terme de salaires ? Vous aurez l’occasion d’en savoir plus à l’occasion d’un ensemble de webinaires organisés par LAOU dont le thème central est « quitter Paris : qu’est-ce que j’y gagne ? »



Trois axes de réflexion ont été décidé.



Le premier concerne les salaires. Durant le premier webinaire de la série qui a eu lieu le 16 avril, il a été question de comparer les salaires d’achat et le pouvoir d’achat dans chaque ville. Les hôtes ont aussi parlé des vrais salaires pratiqués par les entreprises selon les régions mais aussi quelles entreprises paient le mieux.



Le second, qui aura lieu le jeudi 23 avril à 17H, va aborder les opportunités de carrière. Les hôtes vont parler du types de d’emploi en province, les entreprises qui recrutent le plus dans l’IT mais aussi des évolutions professionnelles en région.



Et enfin le troisième, qui aura lieu le 30 avril, va s’intéresser aux aides conjoint et mobilité. Les intervenants vont s’intéresser à trois points :

Trouver un emploi pour mon conjoint (ici les conjoints sont donc les bienvenues)

Déménager avec des aides financières : lesquelles ?

Trouver un logement à distance, des solutions existent-elles ?





De plus en plus de Franciliens envisagent de quitter la capitale mais ils sont confrontés à de nombreuses questions comme la possibilité ou non de trouver un emploi adapté (pour leur conjoint également), la baisse du salaire, l’impact potentiel sur leur carrière, la peur de s’ennuyer en province et bien d’autres. Ces webinaires permettent d’avoir des avis un peu plus éclairés avant de prendre sa décision. S’ils sont destinés avant tout aux professionnels de l’informatique vivant en île-de-France, ils pourront également profiter aux professionnels de l’informatique habitant ailleurs qui souhaitent explorer d’autres horizons.



Inscrivez-vous gratuitement pour participer à ces webinaires prévues pour durer une trentaine de minutes. Trois intervenants externes (Cd D qui est Talent Manager, Pauline Martin et Thomas Bugué) et deux membres de l’équipe (Karla Rousselet et Aurore Thibaud) vont en être les hôtes.



mais surtout ne vais-je pas perdre la boule dans une cage à lapin de 9m^2 par rapport à ma maison de 100m^2 (surtout confiné)



je pense que c'est surtout une question d'habitude, seul un parisien de naissance peut aimer Paris (et les grosses villes).

Sinon je n'ai pas la prétention de prendre mon cas pour 1 généralité mais je connais personne dans mon entourage qui aimerais vivre à Paris et ceux qui y habitent veulent partir dans des villes plus modeste.



Les région Rhône Alpe (Lyon, Grenoble et Bourc en bresse) ou PACA, ou entre Belfort et Strasboug sont quand même assez riche et offre autant d'opportunité que Paris, évidement si on prend une région "pauvre" comme le centre de la France oui c'est compliqué de trouver un travail autre que agriculteur.



pour la blague:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Paris 1 0 habitant à la camapne, moi je me pose les mêmes questions pour paris, vu le prix du loyer es ce rentable, ne vais je pas m'ennuyer sans mon jardin et ma foret ?mais surtout ne vais-je pas perdre la boule dans une cage à lapin de 9m^2 par rapport à ma maison de 100m^2 (surtout confiné)je pense que c'est surtout une question d'habitude, seul un parisien de naissance peut aimer Paris (et les grosses villes).Sinon je n'ai pas la prétention de prendre mon cas pour 1 généralité mais je connais personne dans mon entourage qui aimerais vivre à Paris et ceux qui y habitent veulent partir dans des villes plus modeste.Les région Rhône Alpe (Lyon, Grenoble et Bourc en bresse) ou PACA, ou entre Belfort et Strasboug sont quand même assez riche et offre autant d'opportunité que Paris, évidement si on prend une région "pauvre" comme le centre de la France oui c'est compliqué de trouver un travail autre que agriculteur.pour la blague: Membre à l'essai https://www.developpez.com 0 0 Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui habitent une ville sans opportunités Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par jacjac Envoyé par Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui habitent une ville sans opportunités

à part avoir la chance d'aller dans une agence régionale d'une grosse SSI genre Atos ou consorts le problème c'est qu'en province même dans des grandes métropoles comme Lyon c'est qu'il ya pléthores d'entreprises moyennes qui n'ont pas suffisamment de moyens fianciers pour payer les salariés.



Envoyé par calvaire Envoyé par habitant à la camapne, moi je me pose les mêmes questions pour paris, vu le prix du loyer es ce rentable, ne vais je pas m'ennuyer sans mon jardin et ma foret ?

mais surtout ne vais-je pas perdre la boule dans une cage à lapin de 9m^2 par rapport à ma maison de 100m^2 (surtout confiné)

Déjà les loyers y sont excessifs, pour prendre le métro pour se déplacer il est souvent bondé..bref on peut faire tout une liste d'inconvénients majeurs.

Ensuite pour avoir un coin de forêt à côté de soi par chance il y a Saint-Germain-en-Laye,Ralmbouillet mais si vous avez un poste sur Paris ou périphérie le risque c'est de perdre son temps en transports.

C'est ça ou rester en "province" et aller travailler soit aux champs soit à l'usine

Les région Rhône Alpe (Lyon, Grenoble et Bourc en bresse) ou PACA, ou entre Belfort et Strasboug sont quand même assez riche et offre autant d'opportunité que Paris Les région Rhône Alpe (Lyon, Grenoble et Bourc en bresse) ou PACA, ou entre Belfort et Strasboug sont quand même assez riche et offre autant d'opportunité que Paris

La totalité des entreprises du CAC40,la Finance bref les grosses entreprises pourvoyeuses de postes en informatique,tout est concentré sur PAris 0 0 aller travailler en "province" en France tient plus du phantamse qu'autre chose...à part avoir la chance d'aller dans une agence régionale d'une grosse SSI genre Atos ou consorts le problème c'est qu'en province même dans des grandes métropoles comme Lyon c'est qu'il ya pléthores d'entreprises moyennes qui n'ont pas suffisamment de moyens fianciers pour payer les salariés.C'est évident que si on aime les coins de nature faut pas aller s'installer sur Paris !Déjà les loyers y sont excessifs, pour prendre le métro pour se déplacer il est souvent bondé..bref on peut faire tout une liste d'inconvénients majeurs.Ensuite pour avoir un coin de forêt à côté de soi par chance il y a Saint-Germain-en-Laye,Ralmbouillet mais si vous avez un poste sur Paris ou périphérie le risque c'est de perdre son temps en transports.C'est ça ou rester en "province" et aller travailler soit aux champs soit à l'usineoui mais le problème en France c'est que l'emploi du tertiaire est concentré majoritairement sur Paris et alentours.La totalité des entreprises du CAC40,la Finance bref les grosses entreprises pourvoyeuses de postes en informatique,tout est concentré sur PAris

