La réponse à la question posée d’entrée de jeu est que certains pays s’appuient sur cette approche. À titre d’illustration, le gouvernement de Corée du Sud à, il y a peu, décidé d’instaurer le port de bracelets électroniques.Le pays n’a pas opté pour le confinement total de sa population dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Il a plutôt choisi de placer les malades en quarantaine. L’approche repose sur une politique de dépistage massif pour assurer la détection des porteurs du virus. Une application mobile permet d’effectuer le suivi de ces personnes via une méthode dite deLe port d’Angers en Belgique teste une méthode similaire…En partenariat avec la société de technologie numérique Rombit, il lance des essais du bracelet électronique Romware Covid Radius. Le but : garantir la distanciation sociale et le suivi des contacts physiques. Le nouveau bracelet électronique émet un signal sonore lorsque des personnes se rapprochent trop près les unes des autres. À l’heure où les questions sur la vie privée se retrouvent au centre des discussions liées à la mise sur pied d’applications de traçage de proximité en Europe , la communication du port d’Anvers se veut rassurante :Le bracelet électronique permet aussi le suivi des contacts physiques. En cas de contamination d’un salarié, un conseiller en prévention ou une personne de confiance habilitée peut vérifier avec quels collègues cette personne est entrée en contact afin d’éviter la propagation du virus.Selon une enquête menée par le gouvernement, 80 % des Coréens seraient favorables à l’utilisation de ces bracelets électroniques. En Europe, les positions sont très mitigées sur la question avec, semble-t-il, une forte majorité de tiers contre l’usage de telles méthodes. Sur le Vieux Continent, on trouve très peu de réactions d’internautes allant dans le sens d’approuver l’utilisation de bracelets. Néanmoins,La plupart des réactions soulignent que devoir se faire poser un bracelet de pistage dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a quelque chose de dégradant. On préfère largement avoir affaire à une application sur smartphone que de devoir en arriver là.« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de liberté finit par perdre les deux », rappelle un des intervenants en ligne.Source : Communiqué de presse Partagez-vous l’avis des internautes qui pensent que la pose de bracelet a quelque chose de dégradant pour les porteurs ?Pourquoi l’utilisation de telles approches semble-t-elle trouver plus de résistance en Europe que dans les pays d’Asie ?Seriez-vous pour qu’elles soient imposées dans les zones européennes où l’on ne respecte pas les mesures de confinement ?