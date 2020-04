Mardi dernier, sur un livestream au Economic Club de New York, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, pense que la pandémie de covid-19 devrait apprendre aux Américains à être « un peu reconnaissants » envers les grandes entreprises technologiques - et en colère contre leur gouvernement. Il critique la réponse de Washington à la crise du covid-19. Selon lui, des entreprises privées comme Amazon se sont imposées comme des leaders, ce qui devrait atténuer les critiques à l'endroit des géants de la technologie de manière plus large.« Pensez à ce que serait votre vie uax USA sans Amazon, par exemple. L'avantage de ces sociétés - que nous aimons dénigrer - en termes de capacité de communiquer ... la capacité d'obtenir des informations, est profond - et j'espère que les gens s'en souviendront lorsque cette crise sanitaire sera enfin terminée. Soyons donc un peu reconnaissants que ces entreprises aient obtenu le capital, fait l'investissement, construit les outils que nous utilisons maintenant et qui nous ont vraiment aidé. Imaginez avoir la même réalité de cette pandémie sans ces outils », a déclaré Schmidt.Rappelons qu'en ce qui concerne les actions des géants de la tech face au covid-19, Google a annoncé le lancement d'un site national d'information sur le virus, qui fournira des informations actualisées sur l'éducation et la prévention du coronavirus. Apple et Google ont annoncé le lancement d’un partenariat pour la mise en œuvre d’une solution commune qui permettrait de retracer plus efficacement les infections. Dans les faits, cette mutualisation des efforts se traduira par l’implémentation d’une « solution complète qui comprend des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à activer le suivi des contacts ».Google a publié des rapports de 131 pays avec des graphiques comparant le trafic du 16 février au 29 mars aux sites de vente en ligne, aux gares routière et ferroviaire, aux épiceries et aux lieux de travail avec une période de cinq semaines plus tôt cette année. Le rapport se base sur l'analyse des données de localisation provenant de milliards de téléphones d'utilisateurs de Google. C'est le plus grand ensemble de données publiques disponible pour aider les autorités sanitaires à évaluer si les gens respectent les confinements et autres règles de distanciation sociale similaires émises à travers le monde pour freiner le virus COVID-19.Des acteurs puissants de l'industrie de la technologie, des entités gouvernementales et des universités se sont associés dans un groupement, le consortium Covid-19 High Performance Computing, pour développer d’autres technologies pouvant être utilisées dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le consortium Covid-19 High Performance Computing comprend IBM, AWS, Google, HPE et Microsoft ainsi que les laboratoires nationaux américains, la NASA, le Massachusetts Institute of Technology, le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, le ministère américain de l'Energie et bien d'autres acteurs.Schmidt n'est plus impliqué sur le plan opérationnel chez Google et est désormais conseiller technique de sa société mère, Alphabet. Il reste cependant, l'une des figures les plus en vue de la technologie, avec une large influence dans la Silicon Valley. Sans indexer personne, Schmidt a exprimé sa profonde frustration face à la "lenteur" des politiciens américains à réagir au covid-19. Il a déclaré que c'était « étonnant » et qu'il était « curieux » de savoir pourquoi le gouvernement n'avait pas agi plus rapidement pour allouer plus de fonds aux scientifiques, organiser les priorités de recherche et augmenter les capacités de test au cours des deux premiers mois de l'année. « Nous avons probablement eu un mois de retard dans la façon dont nous nous sommes organisés. Ce mois nous a coûté la vie », a déclaré Schmidt.Source : VidéoQue pensez-vous de la déclaration de Eric Schmidt ? Êtes-vous de son avis ou pas ? Pourquoi ?