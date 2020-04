ONLYOFFICE 5.5 : la nouvelle version de la suite bureautique en ligne disponible Avec des outils d'édition professionnels dans tous les éditeurs 9PARTAGES 4 0 Avec des outils d’édition professionnels dans tous les éditeurs



La suite bureautique en ligne ONLYOFFICE, distribuée sous les termes de la licence de GNU AGPL v.3, est sortie en version 5.5.



ONLYOFFICE assure la prise en charge des documents texte, des feuilles de calculs et des présentations en toute compatibilité avec tous les formats courants. Outre les outils d’édition, ONLYOFFICE fournit les fonctionnalités collaboratives : droits d’accès flexibles, deux modes de coédition (rapide et strict), révision et suivi des modifications, historique des versions, chat et commentaire.



Les nouvelles fonctionnalités qui profitent à tous les éditeurs :



personnalisation des listes à puces et gestion simplifiée des listes à plusieurs niveaux ;

suppression des commentaires en un seul clic ;

onglet « Collaboration » actif en permanence, même en cas de partage du document avec une permission de commentaire.



Dans le traitement de texte



comparaison des documents et fusion de deux versions du document ;

création des formulaires avec de multiples champs de saisie : zone de liste déroulante, cases à cocher, liste déroulante, dates, et images :







ajout des légendes aux images, aux formes, aux tableaux et aux équations ;

marges de reliure et les marges en miroir.



Dans le tableur



Nouvelles options :



« Tri personnalisé » qui permet de trier les données en fonction de ses propres règles ;

« Mettre à l’échelle » qui permet d’ajuster la feuille de calcul à la page à imprimer.

« Alignement d’une cellule » :







Et encore plus d’outils pratiques :



remplissage des cellules avec des couleurs, des motifs et des fonds en dégradé ;

réalisation d’actions avec plusieurs feuilles de calcul en même temps ;

possibilité de recalculer les formules dans un classeur ou sur une feuille de calcul ;

ajout d’un séparateur décimal et de milliers personnalisé ;

ajustement des paramètres du vérificateur de l’orthographe.



Dans l’outil de présentation



possibilité de modifier et réinitialiser la mise en page des diapositives ;

ajout des objets graphiques à la mise en page d’une diapositive et leur insertion dans un endroit dédié.



Bien que la version 5.5 soit disponible en auto-hébergement et en version cloud, l’éventail des outils varie en fonction de la solution utilisée. La comparaison des documents, l’ajout des contrôles de contenu et la version Web mobile des éditeurs sont disponibles pour ONLYOFFICE Enterprise, Integration, Developer Editions, en version cloud pour les entreprises et pour l’usage personnel.



Par la suite, ONLYOFFICE devrait encore évoluer pour s’intégrer encore plus facilement avec d’autres solutions et services. Pour en savoir plus sur l’intégration même, la création et la configuration de l’application d’intégration, consultez



