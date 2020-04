Le Programming Community Index de TIOBE qui mesure la popularité des langages de programmation vient de sortir son rapport du mois d'avril et l'essentiel à retenir est que Scratch, le langage de programmation graphique, est entré dans le top 20 de l'index TIOBE. Rappelons que le principal critère retenu par cet index qui mesure la popularité des langages de programmation est le nombre de pages web retournées par un moteur de recherche lorsqu'on lui soumet le nom du langage de programmation.En gros, on retient aussi que Python a propulsé C++ du top 3 de l'index, tandis que C# est passé à la 5e position, dépassant Visual Basic. TIOBE montre toujours Java comme le premier langage de programmation le plus populaire (suivi par C, Python et C++). Et l'indice de ce mois-ci montre également que PHP est passé à la 9e position, dépassant SQL. COBOL, quant à lui, est maintenant n° 26 sur la liste, ce qui le rend plus populaire que Rust.Cependant, la plus grande surprise a été lorsque le langage de programmation qui était classé 26e du mois dernier a soudainement bondi de six places pour être le 20e, écrit Paul Jansen, le PDG de TIOBE Software. « À première vue, cela peut sembler un peu étrange pour un langage de programmation conçu pour apprendre aux enfants à programmer. Mais si vous prenez en compte qu'il y a au total plus de 50 millions de projets "écrits" dans Scratch et que chaque mois 1 million de nouveaux projets Scratch sont ajoutés, on ne peut plus nier que Scratch est populaire », dit-il.« Étant donné que les ordinateurs font de plus en plus partie intégrante de la vie, il est en fait tout à fait logique que les langues pour enseigner la programmation aux enfants deviennent populaires. Il y a quelques années, il y avait une concurrence entre Scratch et Alice pour savoir quel langage allait devenir le nouveau langage de programmation "Logo" des temps modernes. Alice est maintenant à la 90e position de l'indice TIOBE, il semble donc clair qui a gagné. Cela est peut-être dû au fait que Scratch est plus facile à apprendre (un facteur de réussite critique dans ce domaine) et que Scratch est parrainé par des sociétés telles que Google et Intel », poursuit-il.Les avis des internautes à propos de l'index TIOBE sont presque unanimes. Ils remettent en cause l'efficacité de la méthodologie employée par TIOBE pour faire son classement. Certains disent qu'il classe les langages de programmation en fonction de l'efficacité des moteurs de recherche et que cela ne représente en aucun cas la popularité d'un langage. Pour eux, l'hypothèse d'un bon référencement n'indique pas la pertinence. Un autre pose alors la question de savoir comment mesurer la popularité d'un langage.Est-ce par lignes de code existant dans le monde entier ? Ou par le nombre de messages StackOverflow marqués ? Ou par le nombre d'offres d'emploi pour le langage ? Ou encore par le nombre d'étoiles GitHub ? Ou par vote classé de tous les programmeurs du monde ? Ou par concours de code de style Battle Royale où chaque langage présente son champion pour faire face à la tâche de mettre en place une blockchain cloud de microservices en tant que service ?Quoiqu'il en soit, Developpez.com a présenté les études Emploi que nous faisons depuis quelques années maintenant. Quels sont les langages les plus demandés ? Quels sont ceux qui rapportent le plus ? Comment la demande a-t-elle évolué depuis les années précédentes ? La méthodologie utilisée pour cette étude est la suivante : nous avons pris l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi et comptabilisé les annonces demandant chaque technologie.Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Notez également que la manière de déterminer les offres en fonction des technologies a évolué ce qui peut expliquer des petites différences sur les chiffres des années passées.Le graphe ci-dessous présente la popularité des différents langages dans les offres d'emploi postées en 2018 sur Developpez.com :Un autre sondage réalisé en 2017 présentait les meilleures langages de programmation de l'année et Java (31,39 %), C# (30,10 %) et Python (21,36 %) occupait les trois première place.Source : TIOBE Que pensez-vous de l'index TIOBE ?Selon vous, comment devrait-on mesurer la popularité d'un langage de programmation ?Quelles sont les raisons qui justifient cette montée de Scratch dans l'index TIOBE selon vous ?