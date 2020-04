En raison de la propagation du covid-19 à travers le monde, le travail à distance est soudainement devenu une nécessité pour beaucoup. En effet, les gouvernements, dans de nombreux pays touchés, ont imposé ou conseillé le télétravail pour tous les employés - une situation imprévue pour la plupart des organisations qui les oblige à revoir et à modifier rapidement les politiques existantes. Qu'elles soient prêtes ou non, de nombreux plans d'urgence contre le covid-19 nécessitent un travail à distance.De plus en plus d’entreprises, d’usines ou de magasins d’assemblages, de banques, etc. prolongent ou envoient leurs employés en congés afin qu’ils puissent travailler de chez eux en sûreté. Le virtuel est sollicité plus que jamais et les applications de vidéoconférence atteignent leur plus grand nombre d’utilisateurs. La situation est telle que le travail à domicile reste pour l’instant la seule solution envisageable pour les entreprises. La société de recherche et de conseil Gartner HR a mené une enquête le 17 mars dernier pour en savoir davantage sur la tendance de l’adoption du télétravail alors que le coronavirus a atteint plusieurs pays dans le monde.L’enquête menée auprès de 800 cadres mondiaux des ressources humaines a révélé que 88 % des organisations ont encouragé ou exigé de leurs employés qu'ils travaillent à domicile, qu'ils présentent ou non des symptômes liés au coronavirus, d’après un communiqué de presse publié par Gartner. L'utilisation d'Internet a augmenté de 70 % et le streaming de plus de 12 %, selon un rapport.Waveform, un revendeur en ligne qui fournit des solutions d'amplification pour améliorer la réception sans fil des cellules et des données dans les bâtiments, les maisons et les véhicules, a effectué une étude sur la qualité des communications sans fils pendant cette crise du covid-19. Le rapport indique que 57,7 % des répondants ont récemment commencé à travailler à domicile en raison d'un coronavirus et parmi ceux qui ont un emploi et ne travaillaient pas déjà à domicile, 57,7 % ont déclaré qu'ils avaient récemment commencé à travailler à domicile en raison de la pandémie de COVID-19.De nombreux employés qui sont nouvellement en télétravail aiment travailler à domicile et souhaitent qu'il soit permanent, même après la crise. 60,4 % des répondants qui viennent de travailler à domicile en raison de COVID-19 ont déclaré qu'ils préféraient travailler à domicile, et 48,9 % des répondants souhaitent que ce soit un changement permanent. Les employés qui ont nouvellement commencé le télétravail indiquent qu'ils font moins de travail. 33,8 % des répondants ont déclaré qu'ils en faisaient moins en travaillant à domicile. 25 % ont dit qu'ils en faisaient plus.Toujours selon les conclusions du rapport, plus de 10 millions d'employés américains travaillant à domicile en raison du COVID-19 souffrent d'une mauvaise couverture du signal cellulaire et de problèmes de connectivité Internet quotidiens à la maison. « Dans notre enquête, 15,5 % des Américains ont déclaré avoir des problèmes quotidiens de connexion Internet. 12,5 % des répondants ont déclaré avoir connu une mauvaise ou très mauvaise réception du signal cellulaire dans leur maison ». 50 % des Américains désinfectent régulièrement leurs téléphones portables pour empêcher la propagation du COVID-19. En revanche, 37,7 % des répondants ont déclaré n'avoir jamais ou très rarement désinfecté leur téléphone portable pour empêcher la propagation du coronavirus.L'enquête a été faite en ligne auprès de 1065 adultes américains le 30 mars par SurveyMonkey, en utilisant leur panel normalisé selon le sexe et l'âge pour représenter l'ensemble de la population américaine. L'enquête visait à mieux comprendre les expériences des gens en matière de connectivité Internet tout en travaillant à domicile.Source : Rapport de l'étude Que pensez-vous des conclusions de ce rapport ?Êtes-vous nouveaux ou anciens en télétravail ? Quelles sont les avantages et les difficultés que vous remarquez ?Après la pandémie du covid-19, souhaiteriez-vous continuer avec le télétravail ou pas ? Pourquoi ?Qu'en est-il des réussites et difficultés liées au télétravail dans votre entreprise ?