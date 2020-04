38% des entreprises prévoient d'utiliser une solution blockchain cette année Selon une enquête qui note que la crise actuelle favorise cette approche 7PARTAGES 4 0 La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. C’est une base de données sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. La technologie fait de plus en plus parler d'elle, et son usage ne se limite plus seulement aux cryptomonnaies. De grandes entreprises y font, en effet, appel pour résoudre certaines de leurs problématiques en matière de traçabilité. C'est le cas de Sony par exemple qui a annoncé le développement d'une plateforme de gestion des droits numériques (DRM) basée sur la blockchain. La société basée à Tokyo, Minato, a déclaré en octobre 2018 que la solution DRM serait axée sur la protection du contenu numérique, y compris les manuels électroniques, la musique, les films, le contenu de réalité virtuelle et les livres électroniques.



Les grandes puissances et les grandes entreprises ne cessent d'investir dans cette technologie. La blockchain a parcouru un long chemin depuis que Satoshi Nakamoto a développé une cryptomonnaie qui permettait à des étrangers de mener des transactions financières de manière anonyme et sans recourir à des intermédiaires, tels que des banques. Le Bitcoin a émergé de l'ombre du web pour attirer l'attention de tous, surtout au cours de l'année dernière, car, sa valeur étant tombée du vertige de près de 20 000 dollars en 2017 à moins de 8000 dollars de nos jours. Les dépenses mondiales en solutions de blockchain devraient atteindre 11,7 milliards de dollars en 2022, selon les prévisions d’IDC. Le cabinet s'attend à ce que les dépenses dans ce type de solution augmentent à un rythme soutenu tout au long de la période de prévision 2017 - 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 73,2 % sur cinq ans.



La blockchain gagne en popularité



Une nouvelle enquête va dans ce sens et note qu’avec la popularité croissante des solutions de blockchain, le nombre d'entreprises envisageant d'adopter la technologie en 2020 devrait augmenter. Les données recueillies par InsideBitcoins.com indiquent que 38% des entités intégreront des solutions de blockchain dans leurs opérations cette année.



D'après les données, 15% des entreprises vont adopter massivement des solutions de blockchain tandis que 23% auront une adoption modérée pour gérer différentes opérations.



Selon les auteurs, depuis le début de la technologie blockchain, de nombreuses entreprises se précipitent pour profiter des avantages de cette technologie. La plupart des entreprises empruntent une voie différente en prévoyant de configurer leurs versions privées de blockchain et de cryptomonnaie. En conséquence, un nombre croissant de startups blockchain émerge dans le monde.



Selon l’enquête, à l'échelle mondiale, le secteur financier prend les devants dans l'adoption de la technologie. La technologie a été appliquée dans presque tous les secteurs de la finance comme les marchés des capitaux, la gestion des investissements, les paiements et les envois de fonds, les opérations bancaires et les prêts, le financement du commerce et les assurances.



Cependant, au fil des ans, la technologie s'est répandue dans d'autres secteurs comme les soins de santé, l'agriculture, l'immobilier, le droit, la logistique, entre autres. Par exemple dans les soins de santé, la technologie blockchain aide à la gestion des données des patients hospitalisés. Grâce aux solutions de blockchain, les patients peuvent se connecter à d'autres hôpitaux et collecter automatiquement leurs informations médicales.



De plus, la technologie blockchain peut également déverrouiller la chaîne d'approvisionnement de chaque produit dans différents secteurs. Déjà, la technologie est utilisée pour améliorer la sécurité alimentaire, offrir des solutions logistiques et surveiller les métaux précieux comme les diamants.





Les autres technologies que les entreprises ont prévu d’adopter en 2020



Le rapport note également d’autres choses. Par exemple, que les organisations envisagent également d'adopter des technologies telles que le cloud public. Environ 79% des entreprises prévoient une adoption lourde ou modérée de la technologie.



Ailleurs, l'intelligence artificielle (IA) / et le machine learning seront adoptés par 72% des entreprises. Les autres technologies à adopter incluent le cloud privé (70%), le multi-cloud (63%), les conteneurs (63%), l'automatisation des processus robotiques (58%), l'informatique de bord (46%), sans serveur (51%) et ChatOps ( 40%).



Un virage vers l'IA vise à aider les organisations à combler les lacunes en matière de compétences et à automatiser les processus pour améliorer l'efficacité. Pour les conteneurs, il permet de réduire les coûts tout en automatisant les processus robotisés (RPA), augmente l'efficacité et améliore la capacité des employés à répondre rapidement aux demandes des clients.



L'adoption de l'informatique de pointe permet aux entreprises de gagner en visibilité sur les performances des produits et la façon dont les clients les utilisent. De plus, les organisations s'orientent également vers les technologies cloud pour protéger les données.



Priorités pour la numérisation des entreprises



Selon les données, les entreprises sont guidées par différentes priorités en matière de transformations numériques. L'expérience client est la priorité la plus importante de la transformation numérique, 69% des entités la jugeant importante. En revanche, 24% pensent que l'expérience client est quelque peu importante.



L'amélioration de la qualité des produits et des services est la deuxième raison de la numérisation, 57% la jugeant très importante et 39% la jugeant quelque peu importante. D'un autre côté, les entités considèrent également les nouveaux produits comme la raison de la numérisation, 53% les jugeant importants et 41% les jugeant quelque peu importants. Pour un marché en croissance, 53% le jugent important, tandis que 33% le trouvent quelque peu important pour stimuler la numérisation.



Ailleurs, la technologie est une autre priorité pour la numérisation des opérations: 52% la trouvent importante tandis que 43% la jugent quelque peu importante. La réduction des coûts est également un autre facteur derrière la numérisation avec une importance de 52% tandis que 42% la trouvent quelque peu importante. Seulement 40% des entités commerciales considèrent la requalification de la main-d'œuvre comme importante tandis que 48% est quelque peu importante. Enfin, les partenaires jouent également un rôle moteur dans l'adoption de solutions de numérisation avec 31% des entreprises jugeant cela important tandis que 52% le jugent assez important.



La blockchain est un enregistrement des transactions existantes sur différents appareils qui sont instantanément mises à jour au sein d'un réseau entier lorsqu'une transaction est ajoutée. Basée sur la conception de la blockchain, la technologie est attrayante pour les entreprises en raison de la sécurité et de la vérifiabilité des transactions. Fondamentalement, la technologie blockchain est ancrée sur trois piliers principaux, à savoir la décentralisation, la transparence et l'immuabilité.



Les systèmes de blockchain privés et d'autorisation sont parmi les méthodes les plus populaires d'utilisation de la blockchain dans les entreprises et la technologie est la plus largement utilisée pour les paiements et les règlements transfrontaliers.



Les auteurs expliquent « qu’en période de crise comme la pandémie actuelle de coronavirus, la technologie blockchain peut s'avérer importante car elle ne peut pas être mise hors ligne contrairement aux services de suivi centralisés. De plus, la transparence de la blockchain est essentielle en temps de crise car elle aide à contrôler le chaos et la panique et, ainsi, à rationaliser les opérations ».



Source :



Et vous ?



Quelle est la position de votre entreprise vis-à-vis de l'adoption d'une solution blockchain ? Sur les autres technologies évoquées ?

Quel est votre avis sur l'utilité de la blockchain pour votre entreprise ? Hype ou utile ? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. C’est une base de données sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. La technologie fait de plus en plus parler d'elle, et son usage ne se limite plus seulement aux cryptomonnaies. De grandes entreprises y font, en effet, appel pour résoudre certaines de leurs problématiques en matière de traçabilité. C'est le cas de Sony par exemple qui a annoncé le développement d'une plateforme de gestion des droits numériques (DRM) basée sur la blockchain. La société basée à Tokyo, Minato, a déclaré en octobre 2018 que la solution DRM serait axée sur la protection du contenu numérique, y compris les manuels électroniques, la musique, les films, le contenu de réalité virtuelle et les livres électroniques.Les grandes puissances et les grandes entreprises ne cessent d'investir dans cette technologie. La blockchain a parcouru un long chemin depuis que Satoshi Nakamoto a développé une cryptomonnaie qui permettait à des étrangers de mener des transactions financières de manière anonyme et sans recourir à des intermédiaires, tels que des banques. Le Bitcoin a émergé de l'ombre du web pour attirer l'attention de tous, surtout au cours de l'année dernière, car, sa valeur étant tombée du vertige de près de 20 000 dollars en 2017 à moins de 8000 dollars de nos jours. Les dépenses mondiales en solutions de blockchain devraient atteindre 11,7 milliards de dollars en 2022, selon les prévisions d’IDC. Le cabinet s'attend à ce que les dépenses dans ce type de solution augmentent à un rythme soutenu tout au long de la période de prévision 2017 - 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 73,2 % sur cinq ans.Une nouvelle enquête va dans ce sens et note qu’avec la popularité croissante des solutions de blockchain, le nombre d'entreprises envisageant d'adopter la technologie en 2020 devrait augmenter. Les données recueillies par InsideBitcoins.com indiquent que 38% des entités intégreront des solutions de blockchain dans leurs opérations cette année.D'après les données, 15% des entreprises vont adopter massivement des solutions de blockchain tandis que 23% auront une adoption modérée pour gérer différentes opérations.Selon les auteurs, depuis le début de la technologie blockchain, de nombreuses entreprises se précipitent pour profiter des avantages de cette technologie. La plupart des entreprises empruntent une voie différente en prévoyant de configurer leurs versions privées de blockchain et de cryptomonnaie. En conséquence, un nombre croissant de startups blockchain émerge dans le monde.Selon l’enquête, à l'échelle mondiale, le secteur financier prend les devants dans l'adoption de la technologie. La technologie a été appliquée dans presque tous les secteurs de la finance comme les marchés des capitaux, la gestion des investissements, les paiements et les envois de fonds, les opérations bancaires et les prêts, le financement du commerce et les assurances.Cependant, au fil des ans, la technologie s'est répandue dans d'autres secteurs comme les soins de santé, l'agriculture, l'immobilier, le droit, la logistique, entre autres. Par exemple dans les soins de santé, la technologie blockchain aide à la gestion des données des patients hospitalisés. Grâce aux solutions de blockchain, les patients peuvent se connecter à d'autres hôpitaux et collecter automatiquement leurs informations médicales.De plus, la technologie blockchain peut également déverrouiller la chaîne d'approvisionnement de chaque produit dans différents secteurs. Déjà, la technologie est utilisée pour améliorer la sécurité alimentaire, offrir des solutions logistiques et surveiller les métaux précieux comme les diamants.Le rapport note également d’autres choses. Par exemple, que les organisations envisagent également d'adopter des technologies telles que le cloud public. Environ 79% des entreprises prévoient une adoption lourde ou modérée de la technologie.Ailleurs, l'intelligence artificielle (IA) / et le machine learning seront adoptés par 72% des entreprises. Les autres technologies à adopter incluent le cloud privé (70%), le multi-cloud (63%), les conteneurs (63%), l'automatisation des processus robotiques (58%), l'informatique de bord (46%), sans serveur (51%) et ChatOps ( 40%).Un virage vers l'IA vise à aider les organisations à combler les lacunes en matière de compétences et à automatiser les processus pour améliorer l'efficacité. Pour les conteneurs, il permet de réduire les coûts tout en automatisant les processus robotisés (RPA), augmente l'efficacité et améliore la capacité des employés à répondre rapidement aux demandes des clients.L'adoption de l'informatique de pointe permet aux entreprises de gagner en visibilité sur les performances des produits et la façon dont les clients les utilisent. De plus, les organisations s'orientent également vers les technologies cloud pour protéger les données.Selon les données, les entreprises sont guidées par différentes priorités en matière de transformations numériques. L'expérience client est la priorité la plus importante de la transformation numérique, 69% des entités la jugeant importante. En revanche, 24% pensent que l'expérience client est quelque peu importante.L'amélioration de la qualité des produits et des services est la deuxième raison de la numérisation, 57% la jugeant très importante et 39% la jugeant quelque peu importante. D'un autre côté, les entités considèrent également les nouveaux produits comme la raison de la numérisation, 53% les jugeant importants et 41% les jugeant quelque peu importants. Pour un marché en croissance, 53% le jugent important, tandis que 33% le trouvent quelque peu important pour stimuler la numérisation.Ailleurs, la technologie est une autre priorité pour la numérisation des opérations: 52% la trouvent importante tandis que 43% la jugent quelque peu importante. La réduction des coûts est également un autre facteur derrière la numérisation avec une importance de 52% tandis que 42% la trouvent quelque peu importante. Seulement 40% des entités commerciales considèrent la requalification de la main-d'œuvre comme importante tandis que 48% est quelque peu importante. Enfin, les partenaires jouent également un rôle moteur dans l'adoption de solutions de numérisation avec 31% des entreprises jugeant cela important tandis que 52% le jugent assez important.La blockchain est un enregistrement des transactions existantes sur différents appareils qui sont instantanément mises à jour au sein d'un réseau entier lorsqu'une transaction est ajoutée. Basée sur la conception de la blockchain, la technologie est attrayante pour les entreprises en raison de la sécurité et de la vérifiabilité des transactions. Fondamentalement, la technologie blockchain est ancrée sur trois piliers principaux, à savoir la décentralisation, la transparence et l'immuabilité.Les systèmes de blockchain privés et d'autorisation sont parmi les méthodes les plus populaires d'utilisation de la blockchain dans les entreprises et la technologie est la plus largement utilisée pour les paiements et les règlements transfrontaliers.Les auteurs expliquent « qu’en période de crise comme la pandémie actuelle de coronavirus, la technologie blockchain peut s'avérer importante car elle ne peut pas être mise hors ligne contrairement aux services de suivi centralisés. De plus, la transparence de la blockchain est essentielle en temps de crise car elle aide à contrôler le chaos et la panique et, ainsi, à rationaliser les opérations ».Source : rapport Quelle est la position de votre entreprise vis-à-vis de l'adoption d'une solution blockchain ? Sur les autres technologies évoquées ?Quel est votre avis sur l'utilité de la blockchain pour votre entreprise ? Hype ou utile ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Membre confirmé https://www.developpez.com

la blockchain sans l'ia et le cloud c'est rien dans l'industrie digitale 4.0



pardon pour la personne qui écrite la news mais on dirait juste un bullshit qui sort d'une entreprise de conseil/consulting décisionel.

sa veux dire quoi que 72% des entreprises vont investir dans l'ia ou dans la blockchain ?



c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning ? je pensais naïvement que le machine learning était un sous ensemble du domaine de l'intelligence artificielle ?

bref j'ai juste l'impression qu'on cherche a caser un max de mots bullshit. 1 0 en tant que expert financier leader tech, je m'apuie sur la blockchain mais aussi sur le cloud et l'ia c'est super important.la blockchain sans l'ia et le cloud c'est rien dans l'industrie digitale 4.0pardon pour la personne qui écrite la news mais on dirait juste un bullshit qui sort d'une entreprise de conseil/consulting décisionel.sa veux dire quoi que 72% des entreprises vont investir dans l'ia ou dans la blockchain ?c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning ? je pensais naïvement que le machine learning était un sous ensemble du domaine de l'intelligence artificielle ?bref j'ai juste l'impression qu'on cherche a caser un max de mots bullshit.

Développeur Devops (H/F) ↳ be-ys - Rhône Alpes - Annecy (74000) Développeur Salesforce / API - Startup Studio 🌱H/F ↳ Skill Hunter - Ile de France - Paris (75009) Développeur PHP7/Symfony 4/5 (H/F) ↳ Infogene - Ile de France - Neuilly-sur-Seine (92200) Voir plus d'offres