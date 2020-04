Coronavirus : de l'Apple WWDC à la Microsoft Build en passant par la Google Cloud Next La liste des annulations de conférences technologiques s'allonge 15PARTAGES 3 0 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la nouvelle flambée de coronavirus était une pandémie mondiale et, à mesure que la maladie infectieuse continue de se propager, les effets sur la santé publique et l'économie mondiale sont indubitables. Dans une déclaration publiée le 16 mars sur le site Web de l'OMS, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a écrit : « nous appelons chaque pays et chaque individu à faire tout ce qu'il peut pour arrêter la transmission ».



Selon l’outil de suivi de Microsoft, le nombre de personnes infectées a dépassé la barre des 1,2 million dans le monde parmi lesquelles 270 098 guéris et 70 356 décès. Les États-Unis sont devenus l’épicentre de cette maladie (337 309), suivis par l’Espagne (135 032) , l’Italie (128 948), l’Allemagne (100 132) et la Chine Continentale (81 708).





Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont promulgué des interdictions de voyager, encouragé et, dans certains cas, exigé des mesures de distanciation sociale, et adopté des plans de relance destinés à atténuer les retombées économiques et sanitaires de l'épidémie.



Bien que nous ne serons pas dans la capacité de mesurer les effets du coronavirus sur la nature globale du travail pendant un certain temps, l’un des secteurs de l'économie technologique qui a ressenti un impact immédiat est celui des événements de l'industrie. Que ce soit à la suite d'interdictions de voyager, de lois interdisant les grands rassemblements ou d'une grande prudence, les conférences technologiques sont annulées, reportées ou des alternatives numériques sont préférées, obligeant les organisateurs, les participants, les exposants et les sponsors à modifier leurs agendas. Voici une liste des événements qui ont été annulés, repoussés, ont vu leur format être modifié ou qui se déroulent comme prévu :

Adobe Summit (29 mars au 2 avril à Las Vegas) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Apple WWDC (juin) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Aruba Networks Atmosphere 2020 (23-26 mars) – évènement physique annulé ; événement en ligne uniquement

Atlassian Summit 2020 (31 mars au 2 avril à Las Vegas) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Black Hat Asia 2020 (31 mars-3 avril à Singapour) – reporté au 29 septembre- 2 octobre.

CanSecWest (18-20 mars à Vancouver) – s’est tenue comme prévu

Cisco Live (31 mai-4 juin à Las Vegas) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Cisco Live Melbourne (3-6 mars à Melbourne) - annulé

DEF CON Chine (17-19 avril à Pékin) - à déterminer

Dell World (4-7 mai à Las Vegas) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

DocuSign Momentum (4 mars à San Francisco) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Domopalooza (18-19 mars à Salt Lake City, UT) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

DrupalCon (18-22 mai à Minneapolis, MN) - ajournement à déterminer

E3 (9-11 juin à Las Angeles) - annulé

EmTech Asia (24-26 mars à Singapour) - reporté au 4-5 août

Enterprise Connect 2020 (30 mars-2 avril à Orlando) - reporté du 3 au 6 août à San Francisco

Sommet des développeurs ESRI (10 mars) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

F5 Agility 2020 (16-19 mars à Orlando, Floride) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Facebook F8 (6-8 mai à San Jose, Californie) - annulé

Facebook Global Marketing Summit (9-12 mars à San Francisco) - annulé

Vision future: DTG Summit 2020 (6 mai à Londres) - reporté au 5 octobre

Game Developers Conference (GDC) (16-20 mars à San Francisco) - reporté à l'été 2020

Forrester CX Sydney (29-30 avril à Sydney) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement 20 avril

Forrester CX North America (16-18 juin à New York) – évènement physique annulé; événement uniquement en ligne du 16 au 18 juin

Sommet Forrester SiriusDecisions (3-6 mai à Austin, TX) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement 4 mai

Gartner CIO Symposium / ITxPo (18-22 octobre à Orlando) - se tiendra comme prévu

Sommet Gartner Data & Analytics (9-11 mars à Londres - reporté

Sommet Gartner Data & Analytics (23-26 mars à Grapevine, TX) - reporté

Google Cloud Next (6-8 avril à San Francisco) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

E / S Google (du 12 au 14 mai à Mountain View, Californie) - annulé

Sommet Google News Initiative (fin avril à Sunnyvale, Californie) - annulé

HPE Discover (23-25 juin à Las Vegas) - se tiendra comme prévu

Infor Inforum 2020 (14-16 septembre à Las Vegas) - se tiendra comme prévu

Ingram Micro Cloud Cloud Summit 2020 (12-14 mai à Miami Beach, FL) - reporté jusqu'au début 2021

Conférence mondiale des développeurs IoT (6-9 avril 2020 à San Jose, Californie) - reporté au 10-13 août

Sommet des analystes de sécurité de Kaspersky (du 6 au 9 avril à Barcelone) - reporté à l'automne 2020

Microsoft Build (19-21 mai à Seattle) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Microsoft Ignite (21-25 septembre à la Nouvelle-Orléans) - se tiendra comme prévu

Microsoft WSLConf (10-11 mars à Redmond, WA) – évènement physique annulé ; événement en ligne uniquement

Microsoft MVP Global Summit (15-20 mars à Bellevue et Redmond, WA) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Mobile World Congress MWC Barcelona (GSMA) (24-27 février à Barcelone) - annulé

MSPWorld (15-17 mars à la Nouvelle-Orléans) - reprogrammé pour juin 2020

Mobile World Congress MWC Americas (GSMA) (28-30 octobre à Los Angeles) - se tiendra comme prévu

NAB Show - National Association of Broadcasters (18-22 avril à Las Vegas) - annulée; possible reprogrammation pour l'automne

Nvidia GTC - GPU Technology Conference (22-26 mars à San Jose, Californie) – évènement physique annulé ; événement en ligne uniquement

Conférence O'Reilly Strata Data & AI (15-18 mars, San Jose, CA) - reportée; Fusionné avec Strata Data & AI (14-17 septembre); évènement en ligne seulement

ODSC East 2020 - Open Science Science Conference (13-17 avril à Boston) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

OFC 2020 (8-12 mars à San Diego, Californie) – se tiendra comme prévu

Oktane Live - (30 mars-2 avril) événement en ligne uniquement

Oracle Code One (21-24 septembre à Las Vegas) - se tiendra comme prévu.

Oracle Modern Business Experience (23-26 mars à Chicago) - reporté ; se tiendra du 21-24 septembre pour coïncider avec OpenWorld

Oracle OpenWorld (21-24 septembre à Las Vegas) - se tiendra comme prévu

OSCON (13-16 juillet à Portland) – évènement physique annulé ; à déterminer uniquement en ligne

Sommet de la Blockchain Week de Paris (31 mars-1er avril à Paris) - reporté au 9-10 déc.

Conférence Percona Live Open Source Database (18-20 mai à Austin, TX) - reportée; nouvelle date à déterminer

Pwn2Own (12 mars à Vancouver) – évènement physique annulé ; evénement en ligne uniquement

Sommet Qualtrics X4 (10-13 mars à Salt Lake City, UT) - reporté au début de l'automne 2020

Conférence Recode Code 2020 (26-28 mai à Beverly Hills, Californie) - reprogrammée; 8-10 septembre

Sommet Red Hat 2020 (27-29 avril à San Francisco) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Conférence RSA (24-28 février à San Francisco) – se tiendra comme prévu (IBM, AT&T, Verizon et d'autres fournisseurs se sont retirés)

SaaS Connect - Cloud Software Association (15-16 avril à San Francisco) - reporté jusqu'au 5-6 octobre

SaaStr Annual 2020 - (10-12 mars à San Jose, Californie) - reprogrammé pour septembre 2020, SF Bay Area

Salesforce World Tour Sydney (4 mars à Sydney) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

SAP Ariba LIVE (16-18 mars à Las Vegas) - annulé

SAP Concur Fusion (9-12 mars à Orlando) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

SAP NOW (mars) - annulé

SAP SAPPHIRE NOW (12-14 mai à Orlando) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

SAS Global Forum (29 mars-1er avril à Washington, DC) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

Conférence des développeurs Shopify Unite 2020 (6-8 mai à Toronto) – évènement physique annulé; événement en ligne uniquement

SXSW (12-22 mars à Austin, Texas) - annulé

Conférence TNW (18-19 juin à Amsterdam) - reportée au 1er et 2 octobre

VMworld (31 août-3 septembre à San Francisco) - se tiendra comme prévu

Le 24 mars, Laura Baldwin, présidente d'O'Reilly Media, a annoncé que la société fermait sa division des événements en personne pour la rendre complètement numérique pour les événements futurs. Dans une déclaration publiée sur le site Web de l'entreprise, Baldwin a expliqué la décision:



« Aujourd'hui, nous annonçons que nous avons pris la décision très difficile d'annuler toutes les futures conférences physiques d'O'Reilly et de fermer cette partie de nos activités. Sans comprendre quand cette urgence sanitaire mondiale pourrait prendre fin , nous ne pouvons pas planifier ou exécuter une entreprise qui changera à jamais à la suite de cette crise. Avec les grands fournisseurs de technologies qui déplacent complètement leurs événements en ligne, nous pensons que la scène est prête pour une nouvelle normalité qui va de l'avant quand elle vient à des événements en personne ».





La France n’est pas épargnée



Plusieurs évènements ont été annulés, reportés ou transformés en webinaires. En voici quelques-uns :

Laval Virtual (du 22 au 24 avril 2020) : salon des nouvelles technologies et des usages du virtuel, annulé. Des solutions alternatives seront proposées.

Créer et développer son réseau de franchise (du 27 au 29 avril 2020) : formation dispensée par la Fédération Française de la Franchise (FFF) pour les entrepreneurs développant un jeune réseau ou souhaitant se développer en franchise. Annulé jusqu’à nouvel ordre.

Meet2Win (les 6 et 7 mai 2020) : convention européenne de partnering en oncologie dédiée à l’open innovation et à la recherche collaborative. Annulé

Paris-Saclay SPRING 2020 (14 mai) : rendez-vous de l'innovation avec pitch contest, keynotes, rendez-vous d’affaires, ateliers thématiques, circuits et villages de l’innovation… en lien avec cinq grandes thématiques : santé, mobilité, énergie-climat-environnement, smart manufacturing et sécurité. Reporté à l’automne 2020.



