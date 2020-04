Une nouvelle interface utilisateur de capture d’écran partielle a été implémentée. Elle permet de sélectionner à la main des parties plus petites de votre écran et de modifier les captures d’écran ;

la nouvelle application ThemePicker d’AOSP a été adaptée pour avoir la gamme d’accents comme avec l’ancienne implémentation Styles.

La prise en charge du changement de police a été activée pour la police, la forme des icônes (pour QuickSettings et Launcher) et les changements de style d’icône (par exemple le changement de style des icônes Wi-Fi/Bluetooth).

Trebuchet a longtemps été en mesure de masquer les applications du lanceur d’applications et de les protéger avec un code/mot de passe. Il est maintenant possible d’utiliser également le capteur biométrique pour s’authentifier ;

les correctifs de sécurité d’octobre, novembre, décembre 2019 et janvier, février et mars 2020 ont été fusionnés ;

les versions sont actuellement basées sur la balise android-10.0.0_r31 qui est la balise du Pixel 4/4 XL ;

l’affichage Wi-Fi est à nouveau disponible ;

la prise en charge des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran a été ajoutée ;

la prise en charge des caméras contextuelles et rotatives a été ajoutée ;

la prise en charge de la vérification orthographique de l’anglais australien, du lituanien, du letton, du néerlandais, du roumain, du slovène, du serbe et du turc a été ajoutée au clavier AOSP ;

les emojis disponibles pour le clavier AOSP ont été mis à jour vers Emoji 12.0 ;

WebView a été mis à jour vers Chromium 80.0.3987.132.

L’API Styles est désormais obsolète au profit de l’application ThemePicker susmentionnée ;

PrivacyGuard a été remplacé par le nouveau PermissionHub d’AOSP. Il est presque équivalent en fonctionnalités et est directement en conflit avec toutes les tentatives de transfert de Privacy Guard ;

Expanded Desktop a été abandonné au profit des nouveaux gestes de navigation AOSP. Cette régression est intervenue parce que l’API Expanded Desktop était en conflit avec l’implémentation des gestes AOSP et la partie du framework était difficile à porter en raison d’un gros remaniement de code dans AOSP. De même, l’implémentation d’origine a eu beaucoup de problèmes dans les 2 dernières versions d’Android. Par exemple, appuyer sur le bouton d’alimentation ou appuyer deux fois sur l’écran ne réveillait pas l’appareil lorsque Expanded Desktop était activé. Les boutons de touches programmables n’apparaissaient pas lors de l’ouverture du clavier.

La version 17.1 de LineageOS, le système d’exploitation (SE) mobile Android, est disponible. Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, LineageOS est un système d’exploitation libre et open source basé sur la version officielle du système d’exploitation Android. Comme avantages, il offre de nombreuses personnalisations et met un accent particulier sur la sécurité en intégrant par exemple des outils de sécurité comme Privacy Guard et en fournissant aux utilisateurs les dernières mises à jour de sécurité le plus rapidement possible. Mais ce qui fait le succès de LineageOS, la possibilité de redonner vie aux anciens appareils mobiles en permettant aux récentes versions d’Android d’être compatibles avec des appareils pour lesquels les fabricants n’éditent plus de support.Pour cette version 17.1 de LineageOS qui se base sur Android 10 sorti en août dernier, l’équipe de développement explique dans un premier temps que si elle est passée directement à la version 17.1 en sautant la 17.0, c’est que lorsque le bulletin de sécurité Android (ASB) de décembre a été supprimé, elle s’est rebasée sur la balise Google Pixel 4/4 XL disposant de plus fonctionnalités AOSP. Après cela, l’équipe a décidé qu’à l’avenir, si elle devait pour une raison ou une autre s’appuyer sur un grand nombre de repos d’une balise différente, elle augmenterait d’un pas le numéro de la sous-version, par exemple 17.0 -> 17.1. Conformément à cette décision, le 4 mars, les mainteneurs du système déclarent avoir verrouillé et abandonné toutes les branches de la version 17.0 et sont passés à la version 17.1.Ceci étant dit, dans cette nouvelle version, nous avons plusieurs nouvelles fonctionnalités, des dépréciations et certaines recommandations pour installer ou mettre à niveau avec ce nouveau système d’exploitation.Lineage Recovery est désormais la solution d’installation par défaut pour LineageOS. Il sera construit par défaut pour tous les appareils officiels. Les mainteneurs du projet rapportent que cela a été fait pour rationaliser le processus et éviter d’avoir à coordonner les différentes versions d’installation du système.Vu les divers changements assez complexes qui ont été introduits dans cette dernière version de LineageOS, il est fortement recommandé de suivre les instructions disponibles sur la page Wiki des appareils respectifs afin de procéder à l’installation de cette dernière version. De même, pour procéder à une mise à niveau, l’équipe de LineageOS conseille, si l’on utilise déjà une version non officielle du système, de suivre le bon guide d’installation en effaçant l’ancien OS pour installer cette dernière version comme si l’on installait pour la première fois LineageOS. Si par contre l’on a déjà installé une version officielle sur l’appareil, il n’est pas nécessaire de procéder à la suppression de l’ancien système pour le mettre à niveau.Source : LineageOS Utilisez-vous LineageOS ? Pourquoi ?Pensez-vous que LineageOS soit meilleur que les autres versions d’Android ? Selon vous, quels sont ses points forts ?Que pensez-vous de LineageOS 17.1 ? Quelles sont les fonctionnalités que vous appréciez le plus ?