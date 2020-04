Google a publié des rapports de 131 pays avec des graphiques comparant le trafic du 16 février au 29 mars aux sites de vente en ligne, aux gares routière et ferroviaire, aux épiceries et aux lieux de travail avec une période de cinq semaines plus tôt cette année. Le rapport se base sur l'analyse des données de localisation provenant de milliards de téléphones d'utilisateurs de Google. C'est le plus grand ensemble de données publiques disponible pour aider les autorités sanitaires à évaluer si les gens respectent les confinements et autres règles de distanciation sociale similaires émises à travers le monde pour freiner le virus COVID-19.Google déclare avoir publié les rapports pour éviter toute confusion quant à ce qu'il fournissait aux autorités, étant donné le débat mondial qui a émergé sur l'équilibre entre le suivi de l'emplacement invasif et la nécessité de prévenir de nouvelles épidémies. Ces rapports révèlent des différences frappantes entre les pays en ce qui concerne les tendances des mouvements vers des emplacements clés, reflétant des différences dans le moment et la manière dont chaque pays a mis en œuvre des mesures de confinements ou a commencé à recommander une distanciation sociale.La France, qui a enregistré environ 59 000 cas et 5387 décès, a vu chuté de 88 %, les tendances de mobilité pour des endroits comme les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les parcs à thème, les musées, les bibliothèques et les cinémas. Les mesures de confinement et de distanciation dans le pays devrait peut-être se prolonger au-delà du 15 avril. Les visites dans les épiceries et les pharmacies ont diminué de 72 % et les visites en milieu de travail ont chuté de 56 %.En Italie, le pays le plus touché en Europe par le COVID-19, la baisse des voyages chez les détaillants commence progressivement après le 16 février, puis s'accélère rapidement après le 1er mars allant jusqu'à 63 %. La baisse du mouvement est encore plus dramatique en Espagne, qui a imposé des mesures strictes dans tout le pays depuis le lundi 15 mars. Ce verrouillage se traduit par une forte baisse à partir de cette date, qui se poursuit jusqu'au 29 mars. Les visites de vente au détail et de loisirs y sont également en baisse de 94 %.Aux États-Unis, le pays a connu le plus grand nombre d'infections, soit plus de 245 000 personnes. Les voyages chez les détaillants et dans les centres de loisirs dans le pays ont chuté de 47 %, les visites dans les épiceries et les pharmacies ont chuté de 22 % et les visites en milieu de travail ont chuté de 38 %. En Allemagne, où plus de 80 000 personnes ont été infectées, les visites chez les détaillants et dans les centres de loisirs ont chuté de 77 %. Les déplacements dans les épiceries et les pharmacies ont chuté de 51 % et les visites en milieu de travail de 39 %. Les mesures de distanciation sociale du pays, notamment les fermetures d'écoles et de restaurants, ont été prolongées jusqu'au 19 avril.Les données soulignent également certains défis auxquels les autorités ont été confrontées pour faire respecter les mesures de distanciation. Les visites dans les épiceries ont bondi à Singapour, au Royaume-Uni et ailleurs, alors que les restrictions de voyage devaient entrer en vigueur. Les visites dans les parcs ont atteint un pic en mars dans certains comtés de la baie de San Francisco. Le COVID-19 a infecté plus d'un million de personnes dans le monde et a tué 52 000, selon un bilan de Reuters. Il n'y a eu aucun rapport pour la Chine et l'Iran, où les services Google sont bloqués.Source : Google Qu'en pensez-vous ?