Twitter décide de supprimer tous les tweets contribuant à la propagation du coronavirus, Grâce à de nouvelles règles introduites dans sa politique de sécurité 42PARTAGES 3 0 Depuis quelque temps déjà, il ne se passe plus une journée sans qu’on entende parler du coronavirus. Et bien qu’il s’agisse d'une pandémie mondiale qui a fermé des économies entières et mis la vie quotidienne à l'arrêt, on trouve toujours des personnes sur le net qui en minimisent la gravité. Conscient de cela, Twitter a décidé d’agir et de prendre des mesures pour interdire ou supprimer les tweets qui pourraient exposer les gens à un risque plus élevé de transmission de COVID-19.



C’est ainsi que mercredi dernier, la société a modifié sa politique de sécurité, ceci en appliquant une nouvelle manière de traiter le contenu qui va directement à l'encontre des recommandations provenant de sources faisant autorité d'informations mondiales et locales sur la santé publique. Tout ceci se traduira par la suppression des tweets niant les conseils d'experts sur le virus et ceux encourageant les mesures de prévention ou les techniques de diagnostic qui s’avèrent être fausses ou inefficaces.





Voici pour vous quelques-uns des critères sur lesquels Twitter s’appuiera pour supprimer les tweets. Sera supprimé de la plateforme :

Tout tweet réfutant les recommandations des autorités sanitaires mondiales ou locales visant à réduire la probabilité d'exposition d'une personne au COVID-19 ;

Tout tweet décrivant des traitements ou des mesures de protection qui ne sont pas immédiatement nocifs mais qui sont connus pour être inefficaces, ne sont pas applicables au contexte COVID-19, ou sont partagés avec l'intention d'induire en erreur les autres, même s'ils sont faits par plaisanterie ;

Tout tweet niant des faits scientifiques établis sur la transmission pendant la période d'incubation ou des directives de transmission des autorités sanitaires mondiales et locales ;

Tout tweet diffusant des informations fausses ou trompeuses sur les critères ou procédures de diagnostic du COVID-19 ;

Tout tweet affirmant que des groupes spécifiques ou de nationalités précises ne seraient pas sensibles au COVID-19.

Il faut préciser que Twitter appliquera les nouvelles règles en étroite coordination avec des partenaires de confiance, y compris les autorités de santé publique et les gouvernements. Notons aussi que la société continuera d'utiliser et de consulter les informations de ces sources lors de l'examen du contenu. Twitter a essuyé plusieurs semaines de critiques selon lesquelles ses politiques pour lutter contre la désinformation étaient trop laxistes, c’est pourquoi la société tente de tout faire pour rattraper le coup.



Sachant qu’il puisse être possible que certains contenus ne respectant pas les règles se retrouvent sur la plateforme, Twitter a donné la possibilité aux utilisateurs de les signaler. « Si un titulaire de compte voit des informations sur le service qui vont directement à l'encontre des indications provenant de sources faisant autorité d'informations mondiales et locales sur la santé publique, il peut nous le signaler et nous les évaluerons sous notre nouvelle règle élargie », tels ont été les propos d’un porte-parole de la société.



Twitter a longtemps été réticent à introduire des politiques contre la désinformation, se décrivant historiquement comme étant l'aile de la liberté d'expression du parti de la liberté d'expression. Il ne reste plus qu’à observer comment ces nouvelles règles affecteront la plateforme dans les semaines à venir et si cela pourra contribuer à endiguer le flux de désinformation qui ne cesse de croire dans les plateformes sociales.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Le PDG de Google annonce le lancement pour lundi d'un site national d'information sur le virus, qui fournira des informations actualisées sur l'éducation et la prévention du coronavirus

L'annonce par Trump du projet de Google visant à créer un site Web pour combattre la pandémie de Covid-19 aux USA surprend tout le monde, y compris Google

Alors que la désinformation sur le coronavirus inonde Facebook et Twitter pour Elon Musk « la panique autour du coronavirus est stupide » Depuis quelque temps déjà, il ne se passe plus une journée sans qu’on entende parler du coronavirus. Et bien qu’il s’agisse d'une pandémie mondiale qui a fermé des économies entières et mis la vie quotidienne à l'arrêt, on trouve toujours des personnes sur le net qui en minimisent la gravité. Conscient de cela, Twitter a décidé d’agir et de prendre des mesures pour interdire ou supprimer les tweets qui pourraient exposer les gens à un risque plus élevé de transmission de COVID-19.C’est ainsi que mercredi dernier, la société a modifié sa politique de sécurité, ceci en appliquant une nouvelle manière de traiter le contenu qui va directement à l'encontre des recommandations provenant de sources faisant autorité d'informations mondiales et locales sur la santé publique. Tout ceci se traduira par la suppression des tweets niant les conseils d'experts sur le virus et ceux encourageant les mesures de prévention ou les techniques de diagnostic qui s’avèrent être fausses ou inefficaces.Voici pour vous quelques-uns des critères sur lesquels Twitter s’appuiera pour supprimer les tweets. Sera supprimé de la plateforme :Il faut préciser que Twitter appliquera les nouvelles règles en étroite coordination avec des partenaires de confiance, y compris les autorités de santé publique et les gouvernements. Notons aussi que la société continuera d'utiliser et de consulter les informations de ces sources lors de l'examen du contenu. Twitter a essuyé plusieurs semaines de critiques selon lesquelles ses politiques pour lutter contre la désinformation étaient trop laxistes, c’est pourquoi la société tente de tout faire pour rattraper le coup.Sachant qu’il puisse être possible que certains contenus ne respectant pas les règles se retrouvent sur la plateforme, Twitter a donné la possibilité aux utilisateurs de les signaler. « Si un titulaire de compte voit des informations sur le service qui vont directement à l'encontre des indications provenant de sources faisant autorité d'informations mondiales et locales sur la santé publique, il peut nous le signaler et nous les évaluerons sous notre nouvelle règle élargie », tels ont été les propos d’un porte-parole de la société.Twitter a longtemps été réticent à introduire des politiques contre la désinformation, se décrivant historiquement comme étant l'aile de la liberté d'expression du parti de la liberté d'expression. Il ne reste plus qu’à observer comment ces nouvelles règles affecteront la plateforme dans les semaines à venir et si cela pourra contribuer à endiguer le flux de désinformation qui ne cesse de croire dans les plateformes sociales.Source : Twitter Qu’en pensez-vous ?