Dans le même temps, Apple a annoncé aussi son iPad Pro le plus avancé. « Maintenant, avec la puce A12Z Bionic, l'iPad Pro est plus rapide et plus puissant que la plupart des ordinateurs portables tournant sous Windows. Le nouvel iPad Pro ajoute une caméra ultra large, des micros de qualité studio et un scanner LiDAR révolutionnaire qui offre des capacités de détection de profondeur de pointe, ouvrant davantage de flux de travail professionnels et prenant en charge les applications photo et vidéo professionnelles. Le scanner LiDAR, avec des caméras professionnelles, des capteurs de mouvement, des performances professionnelles, un audio professionnel, le superbe écran Liquid Retina et des applications puissantes, étend la position de l'iPad Pro en tant que meilleur appareil au monde pour la réalité augmentée », peut-on lire sur le site de l'entreprise.





Avec iPadOS 13.4, Apple apporte la prise en charge du trackpad à l'iPad, offrant aux clients une toute nouvelle façon d'interagir avec leur iPad. Plutôt que de copier l'expérience depuis macOS, le support du trackpad a été complètement repensé pour iPad. Lorsque les utilisateurs déplacent leur doigt sur le trackpad, le pointeur se transforme avec élégance pour mettre en évidence les éléments de l'interface utilisateur. Les gestes multi-touch sur le trackpad permettent de naviguer rapidement et facilement dans tout le système sans que les utilisateurs ne lèvent la main.



Apple a également présenté le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro et le nouveau MacBook Air. « Le nouvel iPad Pro présente des technologies avancées jamais disponibles auparavant dans l'informatique mobile. Combinant l'écran mobile le plus avancé avec des performances puissantes, des caméras professionnelles, un audio professionnel, le scanner LiDAR révolutionnaire et le nouveau clavier magique avec Trackpad, c'est un autre grand pas en avant pour l'iPad. Il n'y a aucun autre appareil au monde comme le nouvel iPad Pro et nous pensons que nos clients vont l'adorer », a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing d'Apple.



« Nous rendons l'iPad encore plus capable et polyvalent en apportant la prise en charge du trackpad à iPadOS. Nous avons soigneusement étudié la meilleure façon d'intégrer l'utilisation du trackpad dans un environnement tactile tout en conservant tout ce que nos clients savent et aiment sur l'iPad. Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle façon d'interagir avec l'iPad aux millions de personnes qui utilisent iPadOS aujourd'hui », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior d'Apple en génie logiciel. Le prix du nouvel iPad Pro commence à 799 $ pour le modèle 11 pouces et 999 $ pour le 12,9 pouces, avec 128 Go de stockage dans la configuration de base, soit le double du stockage de la version précédente.





En d'autre terme, Apple vient de transformer l'iPad Pro en ordinateur portable. Cela pourrait signifier le début de la fin pour les MacBooks. Le nouveau clavier en option de l'iPad Pro avec un trackpad rend le choix entre les deux beaucoup plus difficile. Si vous obtenez l'iPad Pro avec le nouveau clavier, appelé Magic Keyboard, vous choisissez entre deux appareils informatiques portables de taille similaire avec un clavier et un trackpad. Toutefois, Apple insiste sur le fait que le nouvel iPad Pro n'est pas un ordinateur. La principale chose à garder à l'esprit est que l'un de ces appareils informatiques est toujours une tablette et l'autre un ordinateur portable, et chacun est (en ce moment) mieux adapté à certaines tâches que d'autres.



