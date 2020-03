Microsoft Edge au coude à coude avec Firefox en terme de parts de marché durant le mois de février Firefox perd des PDM au profit de Edge Chromium 13PARTAGES 7 0 Le 15 janvier 2020, Microsoft a proposé en téléchargement en version stable (version 79) le nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium dans plus de 90 langues pour les versions de Windows (7, 8, 8.1, 10) Home / Pro, MacOS, iOS et Android.



Selon Microsoft, vous pouvez vous attendre à beaucoup de bonnes choses avec le nouveau Microsoft Edge. De prime abord, l’entreprise rassure que lorsque vous effectuez le changement, vos favoris, mots de passe, informations de remplissage de formulaire et paramètres de base sont transférés vers le nouveau Microsoft Edge sans que vous ayez à faire quelque chose. Et une fois le navigateur ouvert, vous pourrez sentir une nette amélioration en termes de performance par rapport à l’ancienne version d’Edge. Microsoft avance même qu’il serait deux fois plus rapide qu’Edge basé sur EdgeHTML. En plus des performances accrues, Microsoft souligne qu’il s’accompagne de plus de productivité, plus de valeur, plus de confidentialité (prévention de suivi activée par défaut et couplée à trois niveaux de contrôle) ainsi que d'autres nouvelles fonctionnalités. À ce sujet, l’entreprise explique que les derniers mois ont été tout simplement inspirants pour son équipe qui travaille à fournir de nouvelles fonctionnalités.



Au menu des nouvelles fonctionnalités, nous avons par exemple la prise en charge d’Azure Active Directory (AAD), l’ajout du mode Internet Explorer, du streaming 4K, de l’audio Dolby, de l’encrage au format PDF, des extensions basées sur Chrome, l’intégration de Microsoft Search dans Bing, et bien plus encore. Parmi ces nouveautés, la prise en charge des extensions Chrome est probablement la fonctionnalité la plus importante pour la plupart des utilisateurs. Par défaut, l’on peut installer directement les extensions d’Edge à partir du magasin en ligne Microsoft Store. Si vous souhaitez cependant installer des extensions tierces comme celles disponibles sur Chrome Web Store, il va falloir allez dans les paramètres du navigateur et activer l’option « Autoriser les extensions provenant d’autres magasins ». Les utilisateurs qui se plaignaient de ce qu’ils n’utilisaient pas Edge à cause du faible nombre d’extensions n’ont plus d’arguments valables avec la prise en charge des extensions disponibles sur Chrome Store.



Néanmoins, à sa sortie, il existait de nombreux problèmes à corriger. Par exemple :

une extension s’appuie sur un compte Google pour se connecter ou synchroniser des données, elle ne fonctionnera pas correctement dans Edge, car de nombreux services Google ont été supprimés d’Edge ;

si une extension s’appuie sur un logiciel compagnon sur votre PC, elle pourrait ne pas fonctionner correctement, même si le logiciel compagnon est installé ;

l’historique de navigation et les extensions ne sont pas encore synchronisés entre les appareils.

En plus de ces problèmes liés aux extensions, Microsoft reconnaît également plusieurs problèmes liés à de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nombreuses fonctionnalités disponibles sur l’ancienne version d’Edge et qui sont encore absentes sur cette nouvelle version d’Edge :

La fonctionnalité Collections est désormais disponible dans certains canaux, mais les Collections que vous créez ne seront pas synchronisées entre les appareils ;

si vous utilisez les deux versions d’Edge (ancienne et nouvelle), vous constaterez que les informations ne sont pas synchronisées si vous passez d’un appareil à un autre en utilisant une version différente sur chaque appareil ;

le passage de la souris sur les onglets pour voir les aperçus du site Web (absent) ;

Microsoft Pay avec remplissage automatique (absent) ;

le téléchargement d’applications Web progressives à partir de Microsoft Edge Addons Store (absent) ;

la prise en charge des sites et applications WebVR (absent) ;

Windows Hello qui permet de s’authentifier sans mot de passe (absent) ;

la possibilité d’écrire directement sur les pages Web (comme les notes Web) (absent) ;

trouver les sessions de navigation passées dans Windows Timeline (absent) ;

et bien d’autres fonctionnalités encore absentes.

La stratégie gagnante pour Microsoft Edge ?



Les nouvelles données compilées par NetMarketShare en février montrent que la part de marché de Firefox a diminué au cours des dernières semaines, après l'introduction du nouveau Edge. Par conséquent, Microsoft Edge est sur le point d'être le deuxième navigateur desktop le plus utilisé selon le baromètre ; il n'est donc pas exclu que Firefox finisse à la troisième place durant les prochains mois, mars compris.





Le mois dernier, lors du lancement de Microsoft Edge, Google Chrome a inopinément amélioré ses parts de marché, passant de 66,93% à 67,27%. Pour sa part, Firefox a enregistré une chute, ses actions étant passées de 8,12% à 7,57%.



Sur la même période, Microsoft a augmenté sa part de marché, passant de 7,02% à 7,39% et si la tendance se poursuit, il pourrait très bientôt remplacer Firefox en prenant la deuxième place du classement des navigateurs les plus utilisés selon le baromètre NetMarketShare.



Il n'est pas surprenant de voir Microsoft Edge progresser, car le navigateur basé sur Chromium est proposé comme navigateur par défaut sur Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et même macOS. Microsoft Edge est désormais un navigateur multiplateforme en raison de son moteur Chromium et la société travaille à en introduire la version Linux dans les prochains mois.





Du côté de developpez.com, durant le même mois de février, Chrome reste le champion avec 61,67% de part d’utilisateurs. Firefox s’assure une place plus conséquente et récupère 15,35% de part d’utilisateurs. Safari vient fermer le podium avec 8,41% de part d’utilisateurs. Internet Explorer est toujours plus utilisé que Microsoft Edge, les deux navigateurs de Microsoft représentent respectivement 4,26% et 3,79% des parts de marché. Samsung Internet, Opera, Android Webview et Opera Mini ont pris respectivement 1,79%, 1,33%, 1,13% et 0,56%.



Notons que les deux éditeurs que sont Microsoft et Google ont multiplié les offensives pour inciter les internautes à télécharger leurs navigateurs respectifs.



En février, Google a affiché de plus en plus d'annonces sur ses propriétés Web qui ciblent les utilisateurs du nouveau navigateur Microsoft Edge. Par exemple, le Chrome Web Store de Google a commencé à afficher un avertissement aux utilisateurs d'Edge leur recommandant de passer à Chrome pour une meilleure sécurité. Rappelons qu’étant donné que Microsoft Edge est basé sur Chromium et qu'il partage du code source avec Google Chrome, cela signifie qu'il peut également utiliser des extensions Chrome. « Google recommande de passer à Chrome pour utiliser les extensions en toute sécurité », indique l'avertissement.



Pour sa part, Microsoft a commencé à utiliser Windows 10 pour publier Edge dans le menu Démarrer, les résultats de la recherche Windows, et il utilise également Bing pour afficher des avertissements lorsque les utilisateurs font des recherches sur « Chrome ». Microsoft s'est servi du menu Démarrer de Windows 10 pour suggérer aux utilisateurs de Firefox de passer au nouveau Microsoft Edge. Et enfin, Microsoft a essayé d’encourager les personnes sur Windows 10 à ne pas changer de navigateur par défaut pour prendre autre chose que Edge en se servant de la mention « recommandé ».



Source :



Et vous ?



Quel(s) navigateur(s) utilisez-vous ? Sur quelle plateforme ?

Que pensez-vous du passage de Microsoft Edge à Chromium ? Un argument convaincant ?

