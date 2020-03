Les valeurs boursières des entreprises technologiques comptent désormais parmi les grands perdants du marché boursier à cause de l'inquiétude autour de l'épidémie du coronavirus 16PARTAGES 3 0 Le coronavirus a commencé à toucher les résultats financiers de la Big Tech, les entreprises présentes en Chine étant les plus durement touchées. Selon un nouveau rapport de Reuters, tout porte à croire que les effets du coronavirus affectent de plus en plus les affaires de l’industrie technologique. Les actions technologiques, un moteur clé de l'ascension de la bourse vers des records au cours des derniers mois, font maintenant partie de ceux qui cultivent le plus les inquiétudes croissantes concernant l’épidémie du coronavirus à Wall Street.



Selon l’analyse de Reuters, en 2019, les investisseurs ont investi des milliards dans les grandes valeurs technologiques et dans d'autres paris d'impulsion, alors qu'une réserve fédérale a alimenté l'appétit pour le risque et a permis une remontée de plus de 30 % du S&P 500. Certaines grandes valeurs technologiques et certains titres momentum ont continué à grimper, poussant les marchés vers des records alors même que les inquiétudes concernant la propagation du virus en Chine se sont accrues ces dernières semaines. Mais les choses ont changé depuis peu.





La recrudescence des cas de coronavirus en dehors de la Chine a incité certains investisseurs à se séparer d'actifs plus risqués au profit de valeurs refuges traditionnelles comme l'or et les bons du Trésor américain, qui ont grimpé en flèche ces derniers jours. « Tout le monde vient de recevoir une aide complète des actions technologiques en hausse. Ce fut l'un des achats les plus téméraires que j'ai jamais vus de toute ma vie », a déclaré Christopher Stanton, directeur des investissements chez Sunrise Capital Partners, une institution financière basée en Californie.



D’après le rapport, le secteur des technologies de l'information du S&P 500 a chuté de 9,3 % depuis la clôture de jeudi, dépassant la baisse de 7,3 % pour l'indice. Le secteur de l’énergie est le seul à avoir enregistré de moins bons résultats, reflétant une forte baisse des prix du pétrole. Cela découle des craintes selon lesquelles le coronavirus arrive à ralentir l'activité économique mondiale. L’année dernière, Stanton a fait grimper les parts qu’il possède chez Amazon et d'autres grands noms du secteur de la technologie.



Il a maintenant des produits dérivés qui vont continuer d’augmenter si l'indice composite du Nasdaq, très technologique, continue de baisser. Vendredi, le secteur technologique du S&P 500 représentait près de 55 % du rendement total du S&P 500 en 2020. Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, le secteur de la technologie ne représentait que 24,3 % de la valeur marchande de l'indice de référence. Selon ce qu’il dit, seulement quatre sociétés à savoir Microsoft, Apple, Amazon et Google, représentaient 46,4 % du rendement total en 2020.



Cette concentration dans un petit univers de noms a fait craindre à certains investisseurs qu'ils ne soient devenus trop sollicités et vulnérables à un brusque retournement de l'appétit pour le risque. Selon Refinitiv Datastream, une entreprise qui fournit des informations sur la finance à d’autres entreprises, la valorisation du secteur technologique a récemment atteint son plus haut ratio cours/bénéfice à terme depuis 2004. Ainsi, si les actions du secteur technologique ont tendance à surperformer en période de prospérité, elles peuvent également chuter plus que les marchés plus larges lorsque l'appétit pour le risque se tarit.



À ce titre, lorsque l'indice S&P 500 a chuté de près de 20 % par rapport à son sommet fin 2018, le secteur technologique a subi une chute plus forte de 23 % au cours de cette période. « Jusqu'à présent, ce marché a été remarquablement exempt de toute pensée critique », a déclaré Hans Olsen, directeur des investissements de la Fiduciary Trust Company, une société privée de gestion de patrimoine. « Cela a donné aux investisseurs une parfaite raison d'examiner ce qu'ils paient et ce qu'ils attendent ». Selon d’autres avis, les choses pourraient aller encore plus mal si le nombre de cas du coronavirus continue à augmenter.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?



Voir aussi



Le coronavirus commence à toucher les résultats financiers de la Big Tech, la Chine ayant pratiquement arrêté sa production de biens de consommation comme les téléphones pour lutter contre virus



Apple envoie des colis de soins comprenant de la nourriture, des masques et un iPad aux employés bloqués en Chine en raison de l'épidémie du coronavirus



Coronavirus : l'édition 2020 de la Game Developer Conference a été reportée à l'été suite à une vague d'annulations de grandes enseignes comme Facebook, Microsoft, Sony ou encore Unity Le coronavirus a commencé à toucher les résultats financiers de la Big Tech, les entreprises présentes en Chine étant les plus durement touchées. Selon un nouveau rapport de Reuters, tout porte à croire que les effets du coronavirus affectent de plus en plus les affaires de l’industrie technologique. Les actions technologiques, un moteur clé de l'ascension de la bourse vers des records au cours des derniers mois, font maintenant partie de ceux qui cultivent le plus les inquiétudes croissantes concernant l’épidémie du coronavirus à Wall Street.Selon l’analyse de Reuters, en 2019, les investisseurs ont investi des milliards dans les grandes valeurs technologiques et dans d'autres paris d'impulsion, alors qu'une réserve fédérale a alimenté l'appétit pour le risque et a permis une remontée de plus de 30 % du S&P 500. Certaines grandes valeurs technologiques et certains titres momentum ont continué à grimper, poussant les marchés vers des records alors même que les inquiétudes concernant la propagation du virus en Chine se sont accrues ces dernières semaines. Mais les choses ont changé depuis peu.La recrudescence des cas de coronavirus en dehors de la Chine a incité certains investisseurs à se séparer d'actifs plus risqués au profit de valeurs refuges traditionnelles comme l'or et les bons du Trésor américain, qui ont grimpé en flèche ces derniers jours. « Tout le monde vient de recevoir une aide complète des actions technologiques en hausse. Ce fut l'un des achats les plus téméraires que j'ai jamais vus de toute ma vie », a déclaré Christopher Stanton, directeur des investissements chez Sunrise Capital Partners, une institution financière basée en Californie.D’après le rapport, le secteur des technologies de l'information du S&P 500 a chuté de 9,3 % depuis la clôture de jeudi, dépassant la baisse de 7,3 % pour l'indice. Le secteur de l’énergie est le seul à avoir enregistré de moins bons résultats, reflétant une forte baisse des prix du pétrole. Cela découle des craintes selon lesquelles le coronavirus arrive à ralentir l'activité économique mondiale. L’année dernière, Stanton a fait grimper les parts qu’il possède chez Amazon et d'autres grands noms du secteur de la technologie.Il a maintenant des produits dérivés qui vont continuer d’augmenter si l'indice composite du Nasdaq, très technologique, continue de baisser. Vendredi, le secteur technologique du S&P 500 représentait près de 55 % du rendement total du S&P 500 en 2020. Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, le secteur de la technologie ne représentait que 24,3 % de la valeur marchande de l'indice de référence. Selon ce qu’il dit, seulement quatre sociétés à savoir Microsoft, Apple, Amazon et Google, représentaient 46,4 % du rendement total en 2020.Cette concentration dans un petit univers de noms a fait craindre à certains investisseurs qu'ils ne soient devenus trop sollicités et vulnérables à un brusque retournement de l'appétit pour le risque. Selon Refinitiv Datastream, une entreprise qui fournit des informations sur la finance à d’autres entreprises, la valorisation du secteur technologique a récemment atteint son plus haut ratio cours/bénéfice à terme depuis 2004. Ainsi, si les actions du secteur technologique ont tendance à surperformer en période de prospérité, elles peuvent également chuter plus que les marchés plus larges lorsque l'appétit pour le risque se tarit.À ce titre, lorsque l'indice S&P 500 a chuté de près de 20 % par rapport à son sommet fin 2018, le secteur technologique a subi une chute plus forte de 23 % au cours de cette période. « Jusqu'à présent, ce marché a été remarquablement exempt de toute pensée critique », a déclaré Hans Olsen, directeur des investissements de la Fiduciary Trust Company, une société privée de gestion de patrimoine. « Cela a donné aux investisseurs une parfaite raison d'examiner ce qu'ils paient et ce qu'ils attendent ». Selon d’autres avis, les choses pourraient aller encore plus mal si le nombre de cas du coronavirus continue à augmenter.Source : Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?