Nous le faisons aujourd'hui de façon mécanique, les commandes étant devenues des réflexes dans beaucoup de cas. Mais le Copier-coller (Ctrl-C et Ctrl-V) ainsi que le couper (Ctrl-X) ne viennent pas de nulle part. Bien que le nom de l'ingénieur derrière ces commandes est peu connu du grand public, il s'agit de Larry Tesler.



« L'inventeur du couper/copier-coller, trouver et remplacer, et plus encore était l'ancien chercheur de Xerox, Larry Tesler. Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry est décédé lundi », c’est par ce tweet que Xerox a annoncé que Larry Tesler a passé l’arme à gauche.





Né à New York le 24 avril 1945 (74 ans), il avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant d'imprimantes américain. Diplômé de l'université de Stanford, dans la Silicon Valley (Californie), Larry Tesler était spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de recherche de Xerox à Palo Alto.



Pour être plus précis, il a rejoint le Centre de recherche Palo Alto de Xerox (PARC - Palo Alto Research Center) en 1973, où il a développé le couper, copier et coller. Les concepts sont devenus plus tard des éléments constitutifs de l'interface utilisateur instrumentale pour les éditeurs de texte et les systèmes d'exploitation informatiques entiers.



PARC est surtout connu pour ses premiers travaux sur les interfaces utilisateur graphiques et la façon de les naviguer avec une souris et parce que le co-fondateur d'Apple, Steve Jobs, a vu ces premières recherches et les a utilisées comme inspiration pour développer de meilleures itérations des idées de produits Apple. Tesler a participé à certaines des visites de Jobs à Xerox.



En 1980, Tesler a rejoint Apple et a travaillé dans l'entreprise jusqu'en 1997 (17 ans). Il a travaillé sur un certain nombre de produits, notamment le Macintosh, QuickTime, Lisa et la tablette Newton (le Macintosh et Lisa ont été les premiers ordinateurs personnels à populariser les opérations de copier-coller, en grande partie grâce à l'implication de Tesler). Les commandes sont donc entrées dans les mœurs grâce à Apple, qui l'avait installée sur l'ordinateur Lisa en 1983 et sur le Macintosh l'année suivante. En 1993, il a accédé au rôle de scientifique en chef, un rôle qui a également été tenu par Steve Wozniak.



Après avoir quitté Apple, Tesler a travaillé chez Stagecast, une startup de logiciels éducatifs issue d'Apple, et a également passé du temps chez Amazon, Yahoo et 23andMe. Depuis 2009, il était consultant UX basé en Californie.



La capacité à « couper » et « coller » un morceau de texte sans passer par de nombreuses étapes compliquées aurait été inspirée par une technique antérieure à l'ère numérique, qui consistait à couper des portions de phrases imprimées et à les fixer ailleurs avec du ruban adhésif.



En 2012, il a fait le commentaire suivant à la BBC à propos de la Silicon Valley: « il y a presque un rite de passage - après avoir gagné de l'argent, vous ne vous contentez pas de prendre votre retraite, vous passez votre temps à financer d'autres entreprises. Il y a un fort élément d'enthousiasme, de pouvoir partager ce que vous avez appris avec la prochaine génération ».



Tesler était également un champion d'un concept appelé informatique « modeless » (litérallement «sans modélisation») selon laquelle un programme ne devrait pas avoir différents « modes » où la contribution d'un utilisateur fait différentes choses en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez. Avec un de ses collègues (Tim Mott), Tesler a présenté cette idée sur un site Web personnel tandis qu’il travaillait au PARC sur l'éditeur de texte Gypsy. Voici une vidéo 2019 de Tesler montrant Gypsy:





Et vous ?



Aviez-vous déjà entendu parler de Larry Tesler ?

À quelle fréquence utilisez-vous le "couper", le "copier-coller", le "trouver-remplacer" ?

Aviez-vous déjà entendu parler de Larry Tesler ?

À quelle fréquence utilisez-vous le "couper", le "copier-coller", le "trouver-remplacer" ?

Quels sont les raccourcis que vous utilisez le plus lorsque vous travaillez en entreprise ? À la maison ?

