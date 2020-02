Plus de 1000 employés d'Oracle ont signé une pétition demandant au fondateur Larry Ellison d'annuler une collecte de fonds Qu'il a lancée pour la campagne de réélection du président Donald Trump 0PARTAGES 11 0 Les employés d’Oracle sont furieux contre le fondateur de l'entreprise, Larry Ellison, qui a récemment lancé une collecte de fonds pour la campagne de réélection du président sortant Donald Trump. Cette initiative n’est pas du goût des employés de la firme de Redwood City. Les employés ont déclaré qu’ils refusent d’être complaisants et complices du soutien de Larry Ellison à une personne aussi conflictuelle. Le groupe de protestation a lancé une pétition sur Change.org pour demander l’annulation de ladite collecte qui est initialement prévue pour cette semaine.



Les élections présidentielles américaines 2020 sont pour bientôt et le climat est déjà très tendu. Le président sortant Donald Trump est dans l’objectif d’être candidat à sa propre réélection et s'entoure d’allier pouvant le soutenir. Le fondateur d’Oracle, le milliardaire Larry Ellison, est l’un de ceux qui soutiennent le président américain. Il a prévu d’organiser une collecte de fonds dans sa maison à Rancho Mirage, en Californie. Pour la circonstance, il aurait émis des tickets d’une valeur de 100 000 et de 250 000 dollars.



Cependant, son projet s’est heurté au refus de ceux qu’il dirige. Ses employés ne veulent pas que l’entreprise tisse des liens avec Trump. Ils remettent en cause sa personnalité. « Le soutien d'Ellison à Donald Trump n'affirme pas les valeurs fondamentales de diversité, d'inclusion et de conduite éthique des affaires de l'entreprise », indique la pétition. C’est une certaine Monica McClure qui est l'auteure de la pétition sur Change.org demandant l'annulation de la collecte de fonds. À la veille de l’événement, la pétition a déjà récolté plus de 2000 signataires.





Larry Ellison

« En tant qu'employés d'Oracle, nous devons tenir nos dirigeants responsables du respect de leurs responsabilités éthiques », poursuit la pétition, que tout le monde peut signer. « Le soutien financier d'Ellison à Donald Trump met en danger le bien-être des femmes, des immigrants, des communautés de couleur, de l'environnement, des communautés LGBTQ, des personnes handicapées et des travailleurs partout dans le monde », peut-on aussi lire dans la pétition. Ellison va-t-il choisir d’annuler la collecte avec cette vague de protestation ?



Selon certains médias américains, l’événement qui devrait avoir lieu ce 19 février pourrait bien être annulé à la dernière minute. « [La culture] nous encourage à être apolitiques », a déclaré Monica McClure, rédactrice chez Oracle. « C'est une entreprise âgée. Ce n'est pas comme une start-up où l'on nous encourage à discuter de nos idées et à avoir des débats sains sur la politique. Il m'a donc semblé que c'était un geste politique assez effronté de la part de Larry, qui contraste avec la culture qui consiste à laisser sa politique à la porte », a-t-elle ajouté.



Selon la description faite de l’événement, pour 100 000 dollars, les supporters de Donald Trump pourront jouer au golf avec lui et poser pour une photo avec lui. Dans le cas d’un don de 250 000 dollars, les donateurs pourront participer à une table ronde avec le président en plus de la sortie au golf et de la séance de photos. L'invitation à l'événement a aussi précisé que les recettes seront utilisées pour soutenir la Convention nationale républicaine et les sections du GOP des États, en plus de financer la candidature de Trump à la réélection.



Selon Business Insider, le soutien d'Ellison à Donald Trump survient alors que le sentiment anti-milliardaire est de plus en plus répandu chez les démocrates. Les démocrates de gauche, le sénateur Bernie Sanders et la sénatrice Elizabeth Warren ont tous deux critiqué ouvertement les plus riches d'Amérique et l'apparente sollicitude de Buttigieg à leur égard. Par ailleurs, depuis 2016, il est rare de voir un milliardaire de la Silicon Valley crier ouvertement son soutien à Donald Trump. Toutefois, Peter Thiel, un capital-risqueur l’a fait pendant les campagnes de 2016.



Ellison est l’une des cinq personnes les plus riches du pays et son geste a été très mal pris par les siens et d’autres personnes de la Silicon Valley. De même, la pétition montre à quel point Trump est resté profondément impopulaire dans cette région du pays, bien qu'il ait continué à collecter discrètement des fonds auprès d'un groupe restreint de riches donateurs. Selon le Wall Street Journal, Trump a organisé une collecte de fonds à Palo Alto en septembre dernier. Les billets auraient coûté jusqu'à 100 000 dollars par couple et se seraient déroulés dans un lieu caché.



