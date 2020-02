LesJeudis organise sa soirée Codin'Night < Battle / Royale > le 27 février à Paris Un concours de programmation, des conférences techniques et des meetups 29PARTAGES 6 0 Organisateur d'événements de recrutement IT depuis plus de 20 ans, LesJeudis vous propose son nouveau rendez-vous annuel 100% consacré à la tech. La société derrière le site d'emplois du même nom donne rendez-vous aux développeurs parisiens lors de sa soirée Codin’Night le jeudi 27 février prochain à la Cité des Sciences et de l’Industrie.



Il s'agit d'une soirée 3-en-1 avec au programme :



des conférences techniques sur des thèmes tels que l'avenir du temps réel, l'offline et les données ; Kubernetes ; React ; et l'importance du développement sécurisé ;

sur des thèmes tels que l'avenir du temps réel, l'offline et les données ; Kubernetes ; React ; et l'importance du développement sécurisé ; des meetups avec plus de 29 entreprises technologiques ; et

avec plus de 29 entreprises technologiques ; et le Grand Codefest sous forme de Battle Royale : plus de 200 développeurs s’affronteront sur plusieurs challenges de rapidité et les 3 premiers remporteront 4000€ (1er prix), 2000€ (2e prix) et 1000€ (3e prix).

Pour le Codefest, trois parcours sont proposés : JavaScript, Java et Python. Environ 60 participants s'affronteront par langage et les meilleurs de chaque parcours s'affronteront en finale pour le grand prix.





Ce sera une occasion de passer une soirée avec d’autres passionnés, rencontrer les acteurs de la scène technologique, et si vous le souhaitez, tester vos connaissances face à 200 développeurs lors de la grande Battle Royale.



La soirée Codin’Night <Battle/Royale> se tiendra le jeudi 27 février 2020, à partir de 18h30. Lieu : Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris. Elle est entièrement gratuite et ouverte à tous les développeurs, mais vous devez au préalable réserver votre place.



- L'affiche en mode boys band

- Les 0 et les 1 comme fond parce que quand même, c'est de l'informatique!

- Battle royale pour surfer sur la vague Fortnite (le jeu préféré de Kevin)

- Les périphériques en mode cercles fluorescents et les expressions de visage, on se croirait à la boom du collège!

- Le slogan "200 codeurs, il n'en restera qu'un"! Sans commentaire!



Bref, rien de personnel mais je ne suis pas vraiment fan de la manière dont ce "concours" nous est vendu.



dommage aussi pour ceux qui n'habitent pas paris 0 0 bizarre qu'au vu du succès des plateformes de live-gaming ou de live-coding l'évenement ne soit pas diffusé en streamingdommage aussi pour ceux qui n'habitent pas paris

