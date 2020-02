La Maison-Blanche veut que le Congrès double le financement de l'intelligence artificielle Et de la recherche et développement en informatique quantique 0PARTAGES 3 0 L’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique seront sans doute les prochaines révolutions du monde technologique. À ce titre, aucun pays ne veut être laissé pour compte, en particulier les grandes puissances du monde. Pour relever ce défi, les États-Unis entendent bien rehausser leur niveau de financement dans ces deux domaines. La Maison-Blanche veut que le Congrès double les dépenses en matière de R&D sur l'IA de 973 millions à près de 2 milliards de dollars. Elle veut aussi porter les dépenses consacrées à l'information quantique à 860 millions de dollars d'ici 2022.



Les États-Unis comme la France, ainsi que d’autres pays de l’Europe, souhaitent tous réaliser des progrès considérables dans les domaines de l’IA et de l’informatique quantique. L’un ou l’autre permettra de faire des avancées significatives dans l’informatique en général. Cela permettra de rendre la vie des populations beaucoup plus facile, mais aussi de repousser certaines limites actuelles de la science. Selon Reuters, la Maison-Blanche devrait, en temps normal, demander au Congrès cette semaine de doubler les dépenses du pays dans ces deux domaines.



La Maison-Blanche veut doubler le financement de l'IA



En particulier, l'informatique quantique est une technologie qui vise à fonctionner des millions de fois plus vite que les supercalculateurs de pointe actuels utilisant la mécanique quantique. Si l’on en croit le média Reuters, la Maison-Blanche veut stimuler la recherche sur l'information quantique en raison de ses efforts pour soutenir les industries de demain. Selon le média, les chiffres énoncés n'incluent pas tous les programmes de recherche du ministère de la Défense. Les responsables affirment que le saut vise à suivre le rythme des efforts de la Chine.



La proposition devrait avoir lieu aujourd’hui. Elle comprendra une augmentation de 70 % pour la National Science Foundation (NSF) pour les subventions liées à l'IA et les instituts de recherche interdisciplinaire. En gros, l’administration Trump veut que le Congrès double ses dépenses en financement de la R&D sur l'IA. Cela passera de 973 millions de dollars à près de 2 milliards de dollars d'ici 2022. Elle souhaite faire pareil pour ses dépenses en sciences de l'information quantique. D’ici 2022, elle veut que les dépenses dans le domaine atteignent les 860 millions de dollars.





De même, la Maison-Blanche compte aussi proposer un financement supplémentaire pour un certain nombre d'autres agences fédérales. Michael Kratsios, conseiller à la Maison-Blanche et directeur de la technologie aux États-Unis, a refusé de confirmer les chiffres. Il a déclaré dans un communiqué que « le budget permettra à l’Amérique de continuer à être le leader mondial dans les technologies critiques comme l’IA et le quantum ». « La force économique et la sécurité nationale de l'Amérique en dépendent », a-t-il expliqué.



Toutefois, des sources proches du dossier ont également révélé que la Maison-Blanche proposera aussi une réduction globale des dépenses fédérales en matière de R&D. L'année dernière, l'administration a proposé 134,1 milliards de dollars, mais le Congrès a approuvé 155,9 milliards de dollars. L'administration devrait proposer 142,2 milliards de dollars de financement global de la R&D dans son budget 2021. Selon Reuters, Donald Trump a déjà signé un décret en février 2019 pour demander aux agences fédérales de mettre l’IA en premier plan.



Le décret demandait à ces agences de consacrer plus de ressources et d'investissements à la recherche, à la promotion et à la formation sur l'IA. L'année dernière, la Maison-Blanche a annoncé que l'investissement dans l'IA est « essentiel pour créer les industries du futur, comme les voitures autonomes, les algorithmes pour le diagnostic des maladies, les robots industriels et plus encore ».



Qu'en est-il de la France ?



En France, l'Élysée pense pareil. Après la publication du rapport de Cédric Villani en 2018, le gouvernement a décidé de passer à l’offensive. Emmanuel Macron a prévu d’investir jusqu’à 1,5 million d’euros dans l’IA uniquement jusqu'en 2022 pour soutenir le développement et la recherche en IA en France. Selon le ministre français de l’Économie, Bruno le Maire, parmi les 1,5 milliard d'euros promis d'ici 2022 pour le développement de l'IA, 650 millions seront réservés à la recherche et 800 millions aux premiers projets, notamment dans la santé, la cybersécurité et la certification des algorithmes. Les contours du plan français et les principaux objectifs que vise cette subvention sont très clairs.



En cela, un montant de 400 millions d’euros sera utilisé pour des « appels à projets et de défis d’innovation de rupture », a-t-il annoncé. Cela va servir à développer l'écosystème des entreprises spécialisées dans les solutions d'intelligence artificielle ; infuser l'IA dans tous les secteurs, y compris dans les PME avec le soutien des grands groupes. Cela permettra également d’attirer des investissements étrangers en France. En ce qui concerne l’informatique quantique, la France travaille aussi sur un plan d’action et quelques propositions ont été faites cette année.



La France considère l'informatique quantique comme la prochaine rupture technologique majeure. La députée LREM Paula Forteza a présenté un rapport sur la stratégie française concernant le quantique le mois passé. Le rapport propose 37 points pour la mise en place d’une stratégie nationale ambitieuse. Ainsi, elle appelle notamment à investir 1,4 milliard d'euros sur cinq ans dans le domaine. Mais l'on se demande si avec le retard de la France sur les autres grandes puissances, 1,4 milliard sur cinq ans suffira à entrer dans la grande danse.



Par exemple, la Chine prévoirait un investissement de 10 milliards sur cinq ans. Elle a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effort du public, mais que les privées, les collectivités territoriales et même l'Europe devront s'impliquer. L’accent est mis notamment sur la recherche et la formation. Dans le développement de ses idées, Forteza a proposé d’investir à partir de 2021 une somme annuelle de 10 millions d'euros pour financer 20 projets d’exploration via des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR).



L'idée est de "maintenir un socle suffisant de recherche amont exploratoire", étant donné que les technologies quantiques ne sont pas encore matures. Ce rapport propose également de créer des cursus de formation avec une spécialisation quantique. Le montant que la France compte investir dans le développement de ces deux technologies sera-t-il suffisant pour nourrir ses ambitions ? Certaines critiquent pensent que non. Ils donnent l’exemple de la Chine qui fait nettement mieux, avec plus d’un milliard de dollars par an.



Toujours pour contrer l’offensive chinoise, les États-Unis sont sur le point de doubler les budgets alloués à la R&D sur l’IA et l’informatique quantique.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

La France devrait-elle aussi revoir sa stratégie et investir plus en IA ?



Voir aussi



France : rapport sur la stratégie concernant l'informatique quantique. L'accent est mis sur la recherche, la formation et à la création d'une cinquantaine de startups d'ici 2024



Macron veut investir 1,5 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle, mais exclut l'idée de doubler les salaires suggérée par Cédric Villani



Intelligence artificielle : Bruno Le Maire précise la stratégie française et où vont aller les 1,5 milliard d'euros promis d'ici 2022



La France dévoile son plan sur l'Intelligence artificielle pour 665 millions d'euros. Quelles en sont les grandes lignes ? L’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique seront sans doute les prochaines révolutions du monde technologique. À ce titre, aucun pays ne veut être laissé pour compte, en particulier les grandes puissances du monde. Pour relever ce défi, les États-Unis entendent bien rehausser leur niveau de financement dans ces deux domaines. La Maison-Blanche veut que le Congrès double les dépenses en matière de R&D sur l'IA de 973 millions à près de 2 milliards de dollars. Elle veut aussi porter les dépenses consacrées à l'information quantique à 860 millions de dollars d'ici 2022.Les États-Unis comme la France, ainsi que d’autres pays de l’Europe, souhaitent tous réaliser des progrès considérables dans les domaines de l’IA et de l’informatique quantique. L’un ou l’autre permettra de faire des avancées significatives dans l’informatique en général. Cela permettra de rendre la vie des populations beaucoup plus facile, mais aussi de repousser certaines limites actuelles de la science. Selon Reuters, la Maison-Blanche devrait, en temps normal, demander au Congrès cette semaine de doubler les dépenses du pays dans ces deux domaines.En particulier, l'informatique quantique est une technologie qui vise à fonctionner des millions de fois plus vite que les supercalculateurs de pointe actuels utilisant la mécanique quantique. Si l’on en croit le média Reuters, la Maison-Blanche veut stimuler la recherche sur l'information quantique en raison de ses efforts pour soutenir les industries de demain. Selon le média, les chiffres énoncés n'incluent pas tous les programmes de recherche du ministère de la Défense. Les responsables affirment que le saut vise à suivre le rythme des efforts de la Chine.La proposition devrait avoir lieu aujourd’hui. Elle comprendra une augmentation de 70 % pour la National Science Foundation (NSF) pour les subventions liées à l'IA et les instituts de recherche interdisciplinaire. En gros, l’administration Trump veut que le Congrès double ses dépenses en financement de la R&D sur l'IA. Cela passera de 973 millions de dollars à près de 2 milliards de dollars d'ici 2022. Elle souhaite faire pareil pour ses dépenses en sciences de l'information quantique. D’ici 2022, elle veut que les dépenses dans le domaine atteignent les 860 millions de dollars.De même, la Maison-Blanche compte aussi proposer un financement supplémentaire pour un certain nombre d'autres agences fédérales. Michael Kratsios, conseiller à la Maison-Blanche et directeur de la technologie aux États-Unis, a refusé de confirmer les chiffres. Il a déclaré dans un communiqué que « le budget permettra à l’Amérique de continuer à être le leader mondial dans les technologies critiques comme l’IA et le quantum ». « La force économique et la sécurité nationale de l'Amérique en dépendent », a-t-il expliqué.Toutefois, des sources proches du dossier ont également révélé que la Maison-Blanche proposera aussi une réduction globale des dépenses fédérales en matière de R&D. L'année dernière, l'administration a proposé 134,1 milliards de dollars, mais le Congrès a approuvé 155,9 milliards de dollars. L'administration devrait proposer 142,2 milliards de dollars de financement global de la R&D dans son budget 2021. Selon Reuters, Donald Trump a déjà signé un décret en février 2019 pour demander aux agences fédérales de mettre l’IA en premier plan.Le décret demandait à ces agences de consacrer plus de ressources et d'investissements à la recherche, à la promotion et à la formation sur l'IA. L'année dernière, la Maison-Blanche a annoncé que l'investissement dans l'IA est « essentiel pour créer les industries du futur, comme les voitures autonomes, les algorithmes pour le diagnostic des maladies, les robots industriels et plus encore ».En France, l'Élysée pense pareil. Après la publication du rapport de Cédric Villani en 2018, le gouvernement a décidé de passer à l’offensive. Emmanuel Macron a prévu d’investir jusqu’à 1,5 million d’euros dans l’IA uniquement jusqu'en 2022 pour soutenir le développement et la recherche en IA en France. Selon le ministre français de l’Économie, Bruno le Maire, parmi les 1,5 milliard d'euros promis d'ici 2022 pour le développement de l'IA, 650 millions seront réservés à la recherche et 800 millions aux premiers projets, notamment dans la santé, la cybersécurité et la certification des algorithmes. Les contours du plan français et les principaux objectifs que vise cette subvention sont très clairs.En cela, un montant de 400 millions d’euros sera utilisé pour des « appels à projets et de défis d’innovation de rupture », a-t-il annoncé. Cela va servir à développer l'écosystème des entreprises spécialisées dans les solutions d'intelligence artificielle ; infuser l'IA dans tous les secteurs, y compris dans les PME avec le soutien des grands groupes. Cela permettra également d’attirer des investissements étrangers en France. En ce qui concerne l’informatique quantique, la France travaille aussi sur un plan d’action et quelques propositions ont été faites cette année.La France considère l'informatique quantique comme la prochaine rupture technologique majeure. La députée LREM Paula Forteza a présenté un rapport sur la stratégie française concernant le quantique le mois passé. Le rapport propose 37 points pour la mise en place d’une stratégie nationale ambitieuse. Ainsi, elle appelle notamment à investir 1,4 milliard d'euros sur cinq ans dans le domaine. Mais l'on se demande si avec le retard de la France sur les autres grandes puissances, 1,4 milliard sur cinq ans suffira à entrer dans la grande danse.Par exemple, la Chine prévoirait un investissement de 10 milliards sur cinq ans. Elle a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement d’un effort du public, mais que les privées, les collectivités territoriales et même l'Europe devront s'impliquer. L’accent est mis notamment sur la recherche et la formation. Dans le développement de ses idées, Forteza a proposé d’investir à partir de 2021 une somme annuelle de 10 millions d'euros pour financer 20 projets d’exploration via des appels à projets de l'Agence nationale de la recherche (ANR).L'idée est de "maintenir un socle suffisant de recherche amont exploratoire", étant donné que les technologies quantiques ne sont pas encore matures. Ce rapport propose également de créer des cursus de formation avec une spécialisation quantique. Le montant que la France compte investir dans le développement de ces deux technologies sera-t-il suffisant pour nourrir ses ambitions ? Certaines critiquent pensent que non. Ils donnent l’exemple de la Chine qui fait nettement mieux, avec plus d’un milliard de dollars par an.Toujours pour contrer l’offensive chinoise, les États-Unis sont sur le point de doubler les budgets alloués à la R&D sur l’IA et l’informatique quantique.Source : Reuters Quel est votre avis sur le sujet ?La France devrait-elle aussi revoir sa stratégie et investir plus en IA ?